Imagen de la zona del puerto de Málaga donde se desarrollarán las obras. Puerto de Málaga

El Puerto de Málaga da más tiempo a las constructoras para optar a la megaobra del Muelle 8

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Autoridad Portuaria de Málaga amplía hasta el 28 de diciembre el plazo para presentar ofertas a la obra de los Muelles 8 y 9 dada su complejidad técnica. El proyecto cuenta con un presupuesto base de licitación de 58,5 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 27 meses. La actuación ganará más de 70.000 metros cuadrados al mar e incluye la prolongación del Muelle 9, una nueva alineación de atraque y un tacón para operaciones ro-ro. Esta reorganización portuaria es estratégica para compensar los 31.000 metros cuadrados que se liberarán para la construcción del futuro Auditorio de Málaga.

Ganar más de 70.000 metros cuadrados al mar para reorganizar la fachada marítima de Málaga requiere tiempo hasta para preparar los planos.

La Autoridad Portuaria ha decidido ampliar en 18 días —hasta el próximo 28 de diciembre— el plazo para que las constructoras presenten sus ofertas para ejecutar la prolongación del Muelle 9 y el relleno del Muelle 8, tras recibir una solicitud de prórroga justificada por la complejidad técnica del proyecto.

La resolución, firmada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio, fija también para el 2 de diciembre la visita técnica a las instalaciones solicitada por las empresas.

El organismo portuario busca así facilitar que las posibles licitadoras conozcan sobre el terreno las condiciones del emplazamiento antes de cerrar sus propuestas.

La licitación, publicada el pasado 6 de noviembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público —con fecha límite inicial fijada para el 10 de diciembre—, cuenta con un presupuesto base de 48,38 millones de euros sin impuestos, que asciende a unos 58,5 millones con el IVA incluido, y un plazo de ejecución de 27 meses.

La actuación permitirá incorporar más de 70.000 metros cuadrados de nueva explanada y mejorar la operatividad del recinto.

El proyecto contempla la prolongación del Muelle 9 en 86,45 metros y la construcción de una nueva alineación de atraque de 276,50 metros en el Muelle 8, además de un tacón para operaciones ro-ro destinado al embarque y desembarque de vehículos y mercancías rodadas.

La intervención incluye también el dragado de la dársena hasta una profundidad de 15,60 metros para permitir la entrada de buques con un calado máximo de 13,5 metros, lo que obligará a retirar alrededor de 200.000 metros cúbicos de material del fondo.

Esta ampliación resulta estratégica para el futuro de la ciudad, ya que el puerto necesita reorganizar sus espacios ante los desarrollos urbanísticos previstos en su entorno.

Entre ellos figura el futuro Auditorio de Málaga, que obligará a liberar terrenos actualmente vinculados a la actividad logística.

En concreto, la Autoridad Portuaria tendrá que prescindir de unos 31.000 metros cuadrados destinados a operaciones de graneles, por lo que la nueva explanada permitirá compensar parte de esa pérdida de superficie y reforzar la capacidad comercial del recinto dentro de su Plan de Inversiones 2026-2030.