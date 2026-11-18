Así avanzan las obras del Metro de Málaga al Civil: el primer tramo roza el 70% y el tercero acaba de arrancar

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LO ESENCIAL Las claves El primer tramo de la prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga (Guadalmedina-Hilera) alcanza el 70% de ejecución y tiene las pantallas completadas. El segundo tramo (Hilera-Eugenio Gross) se encuentra al 40% de avance, mientras que el tercero hasta el Hospital Civil acaba de arrancar la ejecución de pantallas. La actuación cuenta con una inversión global prevista de 244 millones de euros y genera actualmente 361 puestos de trabajo en su construcción. La Junta prevé licitar el proyecto de arquitectura e instalaciones en 2028 y analiza alternativas para futuras ampliaciones hacia el PTA, Ciudad Jardín y el este.

Las obras de prolongación de la línea 2 del Metro de Málaga hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza avanzan a distinto ritmo en sus tres tramos.

El primero, entre Guadalmedina y la calle Hilera, alcanza ya aproximadamente el 70% de ejecución; el segundo, entre Hilera y Eugenio Gross, ronda el 40%, mientras que el tercero, hasta el entorno del Hospital Civil, acaba de iniciar una de sus principales fases constructivas.

El consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, ha actualizado este miércoles en el Parlamento andaluz el estado de los trabajos de una infraestructura que atraviesa el distrito de Bailén-Miraflores, donde viven más de 60.000 personas.

La prolongación cuenta con una inversión global prevista de 244 millones de euros y genera actualmente 361 puestos de trabajo vinculados a su construcción.

El primer sector, que conecta Guadalmedina con Hilera, es el que presenta un mayor grado de avance. La ejecución se sitúa en torno al 70% y ya se han completado todas las pantallas, que son los muros de hormigón que delimitan el recinto subterráneo en el que se desarrollan los trabajos.

El segundo tramo, entre Hilera y Eugenio Gross, alcanza aproximadamente el 40%. En este sector se ha ejecutado ya el 60% de las pantallas. La previsión trasladada es que, antes de que termine el año, la losa de cubierta se haya extendido y hormigonado en el 23% del recorrido.

El tercer tramo, entre Eugenio Gross y Blas de Lezo, donde se situará la estación terminal junto al Hospital Civil, se encuentra en una fase mucho más inicial. Los trabajos de ejecución de las pantallas comenzaron este lunes, según ha explicado el consejero.

Una obra con 361 empleos

La prolongación de la línea 2 hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza es una de las principales actuaciones pendientes para completar la red del suburbano malagueño.

La inversión global prevista asciende a 244 millones de euros, aunque esa cantidad contempla también contratos todavía pendientes, como los relativos a las instalaciones de las estaciones, la arquitectura y los sistemas de señalización ferroviaria.

En paralelo a la obra civil, la Junta trabaja en la redacción del proyecto de construcción de la arquitectura y las instalaciones de las futuras estaciones. La previsión es que este documento esté terminado a finales de 2027, con vistas a licitar los trabajos el año siguiente.

El consejero también ha puesto en valor el impacto laboral del sistema. La explotación de las actuales líneas 1 y 2, hasta El Perchel, mantiene 335 empleos, a los que se suman los 361 vinculados a la construcción de la prolongación hasta el Hospital Civil. En conjunto, ambas actividades suman cerca de 700 puestos de trabajo.

Durante su intervención, Muñoz-Atanet también ha repasado la planificación de futuras ampliaciones del Metro de Málaga. El estudio informativo mantiene 12 alternativas repartidas en tres corredores: tres opciones hacia el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), otras tres hacia Ciudad Jardín y seis hacia el este de la capital.

En este último eje, cuatro alternativas corresponden a una primera fase hasta El Palo y las otras dos contemplan una segunda prolongación hacia Rincón de la Victoria. La Junta mantiene el objetivo de seleccionar durante el primer semestre del próximo año una solución que pueda someterse a información pública.