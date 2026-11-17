Imagen generada con IA sobre los casos extremos de pisos en alquiler y en venta en Málaga. ChatGPT

Casi uno de cada diez anuncios de alquiler en la capital corresponde a viviendas de hasta 40 metros cuadrados; en venta aparecen estudios de 30 metros por más de 9.200 euros el metro cuadrado. Más información:

La burbuja del 'zulo' en Málaga: estudios de 10,5 metros a 650 euros y pisos de 30 por casi 280.000

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LO ESENCIAL Las claves Casi el 10% de las viviendas en alquiler anunciadas en Málaga tienen 40 metros cuadrados o menos, registrando precios que alcanzan hasta 900 euros al mes por estudios de solo 20 metros. Entre los casos más extremos se encuentra una planta baja de 21 metros cuadrados dividida en dos estudios de 10,5 metros, alquilados por 650 euros mensuales cada uno. En el mercado de compraventa, pequeños inmuebles de 30 metros cuadrados superan los 200.000 euros, llegando hasta los 278.000 euros (más de 9.200 €/m²) en la zona de Pedregalejo. La oferta de miniviviendas está muy condicionada por los alquileres de temporada y los inmuebles promocionados para inversión con licencia de uso turístico.

En diez metros cuadrados y medio cabe una cama, una pequeña mesa y poco más. En Málaga, el propietario de un inmueble asegura que ya cobra 650 euros al mes por alquilar un espacio de esas dimensiones.

Es uno de los ejemplos más extremos del mercado inmobiliario de la capital: una planta baja de apenas 21 metros cuadrados en la calle Coronel Osuna que se vende por 140.000 euros y que, según el anunciante, está dividida en dos estudios de 10,5 metros cuadrados, ambos arrendados por un total de 1.300 euros mensuales.

El anuncio no acredita la situación registral ni urbanística de esa distribución. Y no es el único caso llamativo de cuantos pueden consultarse en el portal Idealista. De hecho, casi uno de cada diez anuncios de alquiler en la ciudad corresponde a viviendas de hasta 40 metros cuadrados.

Una radiografía de esos anuncios muestra que en la capital se ofrecen estudios de apenas 20 metros cuadrados por cerca de 900 euros al mes, mientras que comprar un apartamento de una sola estancia puede exigir más de 200.000 euros.

De las 1.494 viviendas en alquiler contabilizadas en la capital, 148 tienen 40 metros cuadrados o menos. Es decir, prácticamente el 10% de los anuncios del portal corresponde a inmuebles de dimensiones muy reducidas.

Uno de los casos más extremos aparece en la calle Coronel Osuna, donde una planta baja de 21 metros cuadrados ha sido dividida en dos estudios de apenas 10,5 metros cuadrados cada uno. En el comentario incluido en el portal, el propietario asegura que están alquilados por 650 euros mensuales cada uno.

Alquiler en el Centro

En el entorno del Centro histórico y barrios colindantes, los precios por metro cuadrado alcanzan cifras muy elevadas. El denominador común de varios de los anuncios más llamativos es su modalidad: el alquiler de temporada, que aparece con frecuencia entre las ofertas de pequeños estudios de esta zona.

Calle Ferrándiz (Centro) : Un estudio de 20 metros cuadrados se oferta por 890 euros al mes . El propietario destaca que cuenta con baño y cocina propios, sin necesidad de compartir espacio. El anuncio está clasificado como alquiler de temporada.

: Un estudio de se oferta por . El propietario destaca que cuenta con baño y cocina propios, sin necesidad de compartir espacio. El anuncio está clasificado como alquiler de temporada. Plaza de la Victoria: Otro estudio reformado de 20 metros cuadrados, también en régimen de temporada y con cocina y baño independientes, alcanza los 690 euros mensuales.

La oferta de pequeños apartamentos a precios elevados no se limita al casco antiguo. En la zona de Olletas-Sierra Blanquilla (calle Zurbarán), un piso reformado de 34 metros, con un dormitorio y aire acondicionado, se anuncia por 900 euros al mes.

En Huerta Nueva-Jardín de Málaga (avenida de Juan Grande), una unidad de 30 metros cuadrados con acceso a un pequeño patio trasero pide 850 euros mensuales. Y en Pedregalejo, un apartamento de 35 metros cuadrados con un dormitorio y próximo a la playa alcanza los 1.150 euros al mes.

El metro a más de 9.200 euros

El mercado de la compraventa dibuja un escenario paralelo, con anuncios que apelan en algunos casos al inversor y al uso turístico. De los 5.338 anuncios de viviendas en venta registrados en Málaga capital, alrededor de un centenar tienen entre 30 y 40 metros cuadrados, mientras que siete no superan los 30 metros (una vez descartado un anuncio que en realidad corresponde a una plaza de garaje).

Ubicación Superficie Precio de oferta Precio por metro cuadrado Reclamo del anuncio Pedregalejo 30 m² 278.000 € 9.267 €/m² Vistas al mar, a 300 metros de la playa Calle Molinillo del Aceite (Centro) 30 m² 229.000 € 7.633 €/m² Loft con licencia de uso turístico Calle Agua (La Victoria) 30 m² 212.000 € 7.067 €/m² Uso residencial, inversión o segunda residencia Avenida de las Postas (Mangas Verdes) 20 m² 125.000 € 6.250 €/m² Reformado y alquilado, según el anuncio, por 550 €/mes

El precio más elevado de esta selección corresponde a un estudio de 30 metros cuadrados en Pedregalejo, por el que se piden 278.000 euros. La cifra sitúa el metro cuadrado en 9.267 euros, tomando como referencia la superficie y el precio anunciados. El inmueble se promociona por sus vistas al mar y su ubicación a unos 300 metros de la playa.

En el Centro, un loft de idéntico tamaño en la calle Molinillo del Aceite se vende por 229.000 euros. En este caso, el anuncio destaca expresamente que dispone de licencia de uso turístico, un elemento que lo diferencia de una vivienda puesta a la venta únicamente para uso residencial.

Hay que precisar que estos datos corresponden a la oferta publicada en Idealista y no a un censo oficial ni a operaciones firmadas ante notario. Dentro de los anuncios conviven alquileres de temporada, inmuebles con licencia turística y viviendas con características y condiciones muy distintas. Entre ellas, por ejemplo, estudios de residencias de estudiantes.