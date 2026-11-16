Imagen del edificio objeto de la subasta de la Sareb. Google Maps

Sareb recibe pujas por casi tres millones en la subasta de 19 viviendas de un edificio de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves Sareb ha recibido ofertas por 3,07 millones de euros para 19 viviendas subastadas en un edificio de la calle Adela Quiguisola en Málaga. Las pujas máximas de los pisos alcanzaron el 78% del valor total fijado para la subasta, que superaba los 3,9 millones de euros. La subasta completa incluyó 65 lotes entre viviendas, garajes y trasteros, sumando ofertas por casi 4 millones de euros. El procedimiento deriva de una ejecución hipotecaria de Sareb contra las sociedades Girolamar SL y Playaniza SCA por una deuda principal de 3,64 millones.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha recibido pujas por más de tres millones de euros por las 19 viviendas que ha sacado a subasta en un edificio de Málaga capital.

Las ofertas máximas registradas por estos inmuebles suman 3.071.606,93 euros, una cantidad que se aproxima a los tres millones y que queda por debajo del valor conjunto fijado para la subasta, cercano a los 3,92 millones.

Los pisos se encuentran en un mismo edificio, situado en el número 7 de la calle Adela Quiguisola.

La operación se enmarca en una ejecución hipotecaria promovida por Sareb frente a las sociedades Girolamar SL y Playaniza SCA. Aunque el procedimiento incluye también plazas de aparcamiento y trasteros, el grueso residencial está formado por 19 viviendas repartidas entre las plantas baja y primera y las superiores, donde se ubican varios dúplex.

Según el certificado de cierre de la subasta electrónica, consultado en el Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), todos los lotes han recibido al menos una puja.

En el caso de las viviendas, las ofertas máximas alcanzan los 3,07 millones, frente a los 3.918.751,96 euros que suman sus valores de subasta.

La diferencia entre ambas cantidades ronda los 847.000 euros: las pujas representan aproximadamente el 78% de esa referencia.

Los valores de subasta individuales de los pisos oscilaban entre los 155.544,62 euros de una de las viviendas de la primera planta y los 299.341,89 euros correspondientes a una de las unidades de la planta baja.

Las superficies útiles descritas en el edicto se mueven, en términos generales, entre algo más de 33 y cerca de 66 metros cuadrados. Entre los inmuebles figuran también viviendas dúplex en las plantas superiores.

Una operación con 65 lotes

La subasta no se limita a las viviendas. Sareb incluyó otros 46 lotes vinculados a plazas de aparcamiento, unidades que combinan aparcamiento y trastero y un trastero independiente.

En total, el procedimiento ha comprendido 65 lotes inmobiliarios, cuyas pujas máximas suman 3.996.849,40 euros. El valor conjunto de subasta de todos ellos ascendía a 4.980.500,33 euros.

Entre los lotes secundarios destaca precisamente el trastero independiente, de 3,87 metros cuadrados útiles. Su valor de subasta era de 3.265,92 euros y recibió una puja máxima de 8.622,24 euros, más de dos veces y media esa cantidad. También hubo otros lotes de aparcamiento cuyas ofertas superaron el valor fijado para la subasta.

La convocatoria se publicó en el BOE el 17 de octubre y el periodo de pujas se abrió el día 20 de ese mes, con cierre el pasado 9 de noviembre.

La operación responde a la ejecución hipotecaria promovida por Sareb contra Girolamar SL y Playaniza SCA. La entidad reclama un principal de 3.644.659,76 euros, al que se añaden 1.093.397,93 euros presupuestados para intereses y costas.