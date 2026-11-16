Del pitufo al brunch: las dos formas de desayunar que conviven en el centro de Málaga y su guerra de precios

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LO ESENCIAL Las claves El centro de Málaga experimenta la convivencia entre el pitufo tradicional y el auge de los locales de brunch orientados al turismo. Existe una amplia brecha de precios: el clásico pitufo cuesta entre 1,25 y 4,50 euros, mientras que los bocadillos o tostas de brunch alcanzan hasta los 10 euros. La transformación urbana y el encarecimiento de alquileres han provocado la desaparición de emblemas históricos como el Café Central o la panadería Mateo Luque. Pese al avance de las nuevas tendencias gastronómicas, la hostelería local defiende la permanencia del pitufo como símbolo de la identidad malagueña.

"Ahora ya todo es igual. Las ciudades no tienen esa chispa que tenían antes". La Málaga malagueña clama por su identidad. Unos churros en Casa Aranda, ver La Cena en la Tribuna de los Pobres o disfrutar de un pitufo mixto en cualquier sitio del centro, esa identidad en peligro de extinción.

Costumbres que parecen certezas, hasta que un día dejan de ser así. Desayunar en la Costa del Sol ha sido siempre sinónimo de sentarse en la barra de un bar, para beber un café — un mitad, por ejemplo — y como protagonista un pitufo.

Aceite, zurrapa, jamón, en la variedad reside el gusto. Sin embargo, la transformación de Málaga ha empezado a transgredir esas certezas.

Las cafeterías de toda la vida, las del pitufo y café por menos de cinco euros, comparten espacio con establecimientos sin arraigo pensados para el turista que no quiere complicarse la vida. El pitufo sigue presente, pero su significado convive, como los malagueños, con sus nuevos y peculiares vecinos.

Porque no es un bocadillo cualquiera. Su nombre y tamaño abanderan la identidad gastronómica malagueña por las mañanas.

La idea nació de elaborar una pieza de pan más pequeña que la tradicional viena. El lugar, la panadería Mateo Luque, que aunque cerró sus puertas en mayo de 2025, será imposible borrar su nombre de los libros de historia.

La transformación también se percibe al recorrer las calles del centro. Junto a negocios como Casa Aranda, El Diamante o Framil, aparecen establecimientos especializados en brunch.

Estos negocios presentan una oferta diferente: bocadillos de mayor tamaño, cafés en inglés y combinaciones alejadas del desayuno tradicional.

No es un reemplazo, sino la convivencia entre dos modelos que responden a diferentes formas de consumir. "Yo creo que el brunch es algo nuevo, para la juventud. Al fin y al cabo la gente de toda la vida no se quiere abrir", comenta una de las trabajadoras de Pez Lola.

Los precios, sirven de espejo. En negocios de toda la vida, la sencillez de un pitufo salta a la comba entre 1’25 euros los más baratos y 4’5 euros los más caros. El producto marca la cuenta del desayuno.

En la otra cara del centro de Málaga, los números son muy diferentes. Desde tostas a 7 euros hasta bocadillos no mucho más grandes que un pitufo por 10. Entre ambos modelos también existen propuestas intermedias, como los molletes, cuyos precios se sitúan entre los 3’50 y los 4’80 euros.

Más allá de las diferencias económicas, las cartas reflejan dos maneras de entender el desayuno: una ligada a la tradición de la cafetería malagueña y otra que incorpora productos y formatos propios de las nuevas tendencias gastronómicas.

El cierre de establecimientos que han sido un antes y un después, pone nombres propios a la dimensión del cambio.

En enero de 2022, el Café Central, que popularizó las distintas formas malagueñas de pedir el café, puso fin a su actividad. Una subida del valor de arrendamiento hacía inasumible mantener el negocio. Su cierre supuso la pérdida de otro espacio icónico de la hostelería malagueña.

Mientras tanto, el pitufo conserva su sitio entre las nuevas propuestas. No parece que vaya a desaparecer a corto plazo, pero quizás su oferta tenga que evolucionar, porque ahora convive con una nueva y diversa.

La cuestión no radica tanto en cuánto desayunar, — que también — sino en qué lugar ocupan esas costumbres aprendidas al azar en una ciudad en constante movimiento.

Quizá el pitufo y el cortado no tengan que competir con una tostada de aguacate y un te matcha para seguir siendo los iconos del desayuno malagueño. Basta con que siga habiendo quien entre en una cafetería y se niegue a pedirlo como lo ha hecho toda la vida.