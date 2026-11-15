Salida de la Carrera de la Prensa. Asociación de la Prensa de Málaga

Málaga se echa a correr por la libertad de prensa: récord histórico con 1.500 participantes

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LO ESENCIAL Las claves La IX Carrera de la Prensa de Málaga bate récord histórico de participación al reunir a 1.500 personas en defensa de la libertad de prensa. Alejandro Cañas y Trini Martín, ambos del Club Atletismo Málaga, se proclaman vencedores de la clasificación absoluta en la prueba principal de siete kilómetros. Juan Antonio Navarro y Cristina López ganan en la categoría exclusiva para periodistas, la cual este año ha sido excluyente de los premios de la absoluta. La marcha solidaria de dos kilómetros reúne a 176 participantes a beneficio del área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga.

Málaga ha vuelto a salir a la calle para reivindicar la libertad de prensa. Y lo ha hecho corriendo.

La IX Carrera de la Prensa ha reunido este domingo a 1.500 participantes, la cifra más alta de su historia, en una jornada que ha llenado de deporte y ambiente algunas de las principales calles de la capital.

La convocatoria alcanzó el límite de inscripciones una semana antes de que concluyera el plazo previsto, confirmando el crecimiento de una cita que combina actividad física, compromiso social y defensa del periodismo libre.

Ganadores de la categoría masculina. Asociación de la Prensa de Málaga

La carrera principal, de siete kilómetros, ha contado con 1.324 inscritos y ha partido a las 9.30 horas desde el estadio de La Rosaleda para terminar frente al Ayuntamiento.

Allí han cruzado la meta los participantes de una prueba que ha reunido a corredores populares, atletas de distintos clubes y más de un centenar de profesionales de la comunicación. La competición mantiene una categoría exclusiva para periodistas, una singularidad que la distingue de otras carreras populares.

En la clasificación absoluta masculina, Alejandro Cañas, del Club Atletismo Málaga, ha vuelto a hacerse con la victoria con un tiempo de 21 minutos y 57 segundos.

Ganadoras de la categoría femenina. Asociación de la Prensa de Málaga

Sergio García, también del mismo club, ha terminado segundo con 22:01, mientras que Arnaud Lepezel ha completado el podio con 22:27.

En la categoría femenina, Trini Martín Fernández, igualmente del Club Atletismo Málaga, ha sido la primera en cruzar la meta, con una marca de 27 minutos y 41 segundos. La han seguido Ángela Rubiño, con 27:57, y Cristina García, del club Legroup, con 29:16.

La categoría específica de Periodistas también ha tenido sus vencedores. Juan Antonio Navarro Arias ha revalidado el triunfo masculino con un tiempo de 23 minutos y 28 segundos, mientras que Cristina López Gutiérrez ha hecho lo propio en la clasificación femenina, con 32:55. Ambos pertenecen a la Asociación de la Prensa de Málaga, organizadora de la prueba.

Una de las novedades de esta edición ha sido que las categorías Absoluta y Periodistas han sido excluyentes: cada corredor solo podía optar a los premios de una de ellas.

De este modo, la competición ha distinguido a los profesionales de la comunicación sin que pudieran acumular reconocimientos en las dos clasificaciones.

Salida de la carrera. Asociación de la Prensa de Málaga

La jornada ha tenido también una vertiente solidaria con la celebración de la quinta Marcha de la Prensa, a beneficio del área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga.

La iniciativa ha sumado 176 participantes, entre ellos 83 menores de 16 años, en un recorrido de dos kilómetros entre la plaza de la Victoria y el Ayuntamiento, donde se han unido a los corredores de la prueba principal.

La participación infantil ha tenido un peso destacado: 40 de los menores inscritos tenían menos de ocho años y han podido tomar parte de forma gratuita.

En la categoría de ocho a once años, los ganadores han sido Alejandro Burgos y Daniela Moreno; en la de doce a quince, Jesús Modelo y Daniela Fuentes. La jefa de Pediatría del Materno Infantil, Esmeralda Núñez, también se ha sumado a la marcha para respaldar la iniciativa.

Carlos Álvarez, padrino

El barítono malagueño Carlos Álvarez ha ejercido como padrino de esta novena edición y ha participado en la salida junto a la presidenta de la Asociación de la Prensa de Málaga, Elena Blanco, y representantes de las instituciones y entidades colaboradoras.

La presidenta de la APM ha destacado el valor de una iniciativa que une deporte y compromiso social para recordar la importancia de un periodismo libre y de calidad, especialmente en un contexto marcado por los desafíos de la desinformación y la polarización.

Organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga, la carrera cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, El Corte Inglés, el Hospital Quirónsalud Málaga, Metro Málaga y Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de empresas, entidades y medios de comunicación.