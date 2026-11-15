Una caravana arde en Málaga y deja un hombre herido al intentar apagar las llamas

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LO ESENCIAL Las claves Una caravana ha ardedido este domingo por la mañana en la calle Aceituno de Málaga, en la urbanización Cortijo de Maza-El Olivar. Un hombre ha resultado herido leve al sufrir quemaduras cuando intentaba apagar las llamas. El servicio de emergencias 112 Andalucía recibió la alerta sobre las 9:15 horas y movilizó a los efectivos necesarios. Al lugar acudieron dotaciones de Bomberos, Policía Local, Policía Nacional y servicios sanitarios.

Una caravana ha ardido durante la mañana de este domingo en Málaga, en un incendio que ha dejado un hombre con heridas leves después de que intentara sofocar las llamas, según han informado desde el 112 Andalucía.

El suceso se ha producido en torno a las 9.15 horas en la calle Aceituno, situada en la urbanización Cortijo de Maza-El Olivar.

Tras recibir el aviso, el centro coordinador activó a los efectivos de Bomberos, la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios, que se desplazaron hasta el lugar para intervenir en la emergencia.