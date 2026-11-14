Un montaje del parque y una caravana en Sacaba. Ayuntamiento de Málaga y EFE

La Virreina, en lucha por su parque: “No se puede pasar el problema de las caravanas de un barrio a otro”

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LO ESENCIAL Las claves La Asociación de Vecinos Parque de la Concepción convoca una manifestación este sábado 14 de noviembre en contra del traslado de caravanas de Sacaba a La Virreina. Los vecinos denuncian que la cesión del parque forestal se hizo de forma unilateral, sin estudios previos y advierten sobre riesgos de incendio y falta de infraestructuras. La asociación vecinal aclara que no está en contra de los caravanistas, pero exige al Ayuntamiento de Málaga que busque una ubicación alternativa y adecuada para ellos. El concejal Francisco Pomares pide una oportunidad para el proyecto cultural de los caravanistas, aunque asegura que la autorización se revocará si no cumplen o no convence.

En La Virreina hay un parque con mesas de madera donde las familias del barrio se sientan los domingos a comerse una tortilla. Es una ruta de senderismo, un merendero y la zona verde que tienen más a mano los vecinos de los bloques que lo rodean. Desde hace un mes es también la ubicación donde están las caravanas que antes se encontraban en un terreno de Sacaba Beach.

La Asociación de Vecinos Parque de la Concepción ha convocado una manifestación este sábado, 14 de noviembre, para pedir que el Ayuntamiento de Málaga dé marcha atrás. La marcha sale a las 12.00 de la rotonda Jacques Cousteau, sigue por la avenida Jane Bowles y termina en la rotonda Herbert von Karajan. Los organizadores calculan que durará alrededor de una hora.

Al frente está Ana Vera, presidenta de una asociación de reciente creación. Recuerda que el barrio se levantó hace 25 años y que desde entonces "ha hecho falta una asociación de vecinos, porque tenemos una dejadez inmensa en infraestructura, abastecimiento y suministros".

"Se ha dejado mucho", lamenta. Lo que terminó de convencer a los vecinos de que tenían que organizarse fue la cesión del parque. La presidenta insiste en que la asociación quiere trabajar por el barrio "en todos los aspectos" e insiste en que no están "en contra de nadie".

Según explica Ana Vera, el pasado mes de octubre el Ayuntamiento de Málaga cedió el uso del suelo del Parque Periurbano Forestal La Virreina a la asociación de caravanistas que estaba asentada en Sacaba. En el cartel de la convocatoria, la asociación vecinal sostiene que la cesión permite instalar hasta 100 caravanas.

Los vecinos se enteraron de un día para otro. Vieron entrar las caravanas, se asomaron y encontraron colgado de un cartel un papel plastificado, de tamaño folio, con la cesión del uso del suelo. "No es una tontería, es algo importante para informarse así", protesta la presidenta. Su primera reacción, cuenta, fue preguntarse: "¿Pero esto qué es?".

Ana Vera enumera una larga lista de preocupaciones. "Llevan un mes aquí y no sabemos ni siquiera dónde están echando el agua gris de las caravanas", pone como ejemplo. La presidenta asegura que no se ha hecho ningún estudio en un terreno que es un parque forestal.

"Hay unos riesgos de incendio inmensos. Tampoco se sabe por dónde puede entrar un camión de bomberos”, advierte. A eso suma que no hay baños y que el parque está pegado a las viviendas. “Es al lado de los bloques. Esto es un barrio, hay un colegio", recalca.

"No es un suelo para ese uso ni para ese fin", resume. Lo que piden los vecinos es recuperar el parque, una zona verde que consideran suya, en la que solían echar los fines de semana al sol, y que, defienden, no está pensada para un asentamiento de caravanas.

La presidenta deja claro una y otra vez que los vecinos no tienen "nada en contra" de la asociación de caravanistas. Piden que se les lleve a un lugar adecuado, con las infraestructuras necesarias y donde merezca la pena vivir.

"Tienen que buscar una zona habilitada para que puedan vivir 40 o 100 caravanas, las que ellos estimen. Nuestro parque no es la zona", señala.

Por eso rechazan la solución del Ayuntamiento. "No se puede quitar la problemática de un barrio y ponerla en otro. Esa no es la solución", sostiene Ana Vera. El cartel de la protesta incluye esa misma petición de una ubicación alternativa y el rechazo a cualquier obra que convierta el parque en un área de acampada.

La reivindicación, "sin entrar en polémicas" con los caravanistas, es que se revoque la cesión, que según la presidenta se hizo de forma unilateral. "Con ellos sí que ha hablado Pomares, con nosotros no", critica. La asociación no ha recibido todavía ninguna respuesta del concejal y tiene pendiente una reunión con él.

Según Vera, el concejal habría dicho públicamente en COPE que, si los vecinos no estaban de acuerdo con el emplazamiento, no habría problema en retirarlo. "Me remito a lo que él dijo. Decimos que no, que no lo queremos", responde. "No queremos la cesión" será uno de los lemas de este sábado.

“La solución de nuestras deficiencias como barrio no es colocarnos un asentamiento de caravanas para que limpien. Que vengan los servicios de limpieza a limpiar la zona”, reclama.

Respuesta del Ayuntamiento

Francisco Pomares ha explicado a EL ESPAÑOL de Málaga su visión del asunto. Parte de que, como en la zona no había asociación de vecinos (la de Vera es de reciente creación), hace un par de semanas reunió a los presidentes de las comunidades de vecinos de la zona con la asociación de caravanistas, que les presentó su proyecto.

Reconoce que “algunos salieron convencidos” y otros no. La nueva asociación ya le ha pedido una cita y tienen previsto reunirse el miércoles que viene.

El concejal describe a los caravanistas como una asociación cultural que ha presentado un proyecto para “mejorar la limpieza y el entorno” y cuidar la zona para “que sea una cosa mejor para el barrio”. Algo que, apostilla, "tienen que demostrar".

El edil insiste que dispone de una autorización de uso de un espacio para desarrollar la actividad y mantiene que en caso de no desarrollar el proyecto como está establecido o no convence, "mañana mismo desaparecerían sin ningún tipo de problema".

Destaca que, hasta ahora, los caravanistas "han ayudado mucho a la seguridad del entorno". En este punto, recuerda que la localización de la parcela, escondida a la vista desde las avenidas, favorece la celebración de botellones por la noche y barbacoas familiares, con el riesgo de incendio que suponen.

Incluso, relata que son los caravanistas los que han avisado en varias ocasiones a la Policía Local y al 010 de este tipo de actividades en el solar.

Frente a la posición de la asociación, el concejal aboga por dar una oportunidad a los caravanistas, que han cumplido hasta el momento con todos los requerimientos.

Mientras esperan esa reunión, los vecinos han pedido a los medios que den voz a la protesta. Quieren que el parque siga siendo lo que dice el cartel de la convocatoria: un lugar de encuentro para niños, familias y mayores. "Estamos en shock", confiesa la presidenta.