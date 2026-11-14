Imagen de la fachada del edificio donde se localizan las oficinas sobre las que se anuncia la subasta. Google Maps

Oportunidad para inversores en Málaga: subastan tres oficinas alquiladas en el Centro desde 65.801 euros

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LO ESENCIAL Las claves Salen a subasta judicial tres oficinas en la quinta planta de un edificio en la calle Salitre de Málaga para resolver un condominio. El valor total fijado es de 593.596 euros, pero las pujas mínimas parten del 50%, permitiendo ofertas desde 65.801 euros según el lote. Los inmuebles se subastan de forma independiente, no se pueden visitar y carecen de cargas registrales. Las tres propiedades están actualmente alquiladas, generando unos ingresos conjuntos de 2.518 euros al mes (30.216 euros anuales).

Tres oficinas situadas en el Centro de Málaga salen a subasta judicial con un valor conjunto de 593.596 euros en una operación destinada a poner fin a una situación de copropiedad.

Los inmuebles, según el anuncio recogido en el portal de subastas del Boletín Oficial del Estado (BOE), se encuentran ubicados en la quinta planta de un edificio de la calle Salitre. Se licitan en lotes independientes y se encuentran actualmente arrendados.

El procedimiento, tramitado por la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Málaga, responde a una ejecución de títulos judiciales cuyo objeto es la división de un condominio. Queda pendiente la fecha de activación de la subasta.

Las tres fincas suman una superficie construida de 259,73 metros cuadrados.

La de mayor tamaño, correspondiente a la oficina 503, cuenta con 111,36 metros cuadrados y tiene un valor fijado para la subasta de 249.961 euros.

La oficina 501, de 89,74 metros cuadrados, sale por 212.033 euros, mientras que la oficina 502, de 58,63 metros cuadrados, tiene un valor de 131.602 euros.

Aunque el valor conjunto de las tres oficinas asciende a 593.596 euros, los interesados podrán presentar ofertas desde la mitad de esa cantidad en cada uno de los lotes.

El edicto judicial fija una puja mínima equivalente al 50% del valor de subasta, lo que sitúa el importe de partida en 106.016,50 euros para la oficina 501; 65.801 euros para la 502, y 124.980,50 euros para la 503. De este modo, la oferta inicial más baja es la de la oficina de menor superficie, de 58,63 metros cuadrados.

Estos importes son los mínimos para participar en la puja, no necesariamente los precios finales de adjudicación. Si concurren otros interesados, el precio podrá elevarse mediante las sucesivas ofertas.

Alquileres

Uno de los principales atractivos de la operación es que los tres inmuebles se encuentran arrendados, con unos ingresos conjuntos de 2.518 euros mensuales, equivalentes a 30.216 euros al año.

La oficina 501 genera una renta de 1.050 euros mensuales, mientras que la 502 tiene un alquiler de 500 euros y la 503, de 968 euros.

Los contratos presentan distintas situaciones de vigencia, con vencimientos pactados y prórrogas por tácita reconducción.

El pliego establece un depósito del 20% del valor de subasta para participar y una puja mínima inicial equivalente al 50% de esa valoración.

En caso de concurrir por los tres inmuebles, el depósito conjunto ascendería a 118.719,20 euros, mientras que la oferta inicial mínima agregada sería de 296.798 euros.

Las oficinas se subastan por separado, con un incremento mínimo entre pujas de 2.000 euros y un plazo de 20 días hábiles para completar el pago del precio por parte del mejor postor.

El documento judicial señala que no existen cargas registrales y que las propiedades no podrán visitarse.

También contempla que, si no hubiera postores, las partes del procedimiento puedan presentar ofertas en sobre cerrado, con un importe mínimo del 50% del valor fijado para cada lote.