Imagen de archivo de la Carrera de la Prensa de Málaga. EEM

Ojo al tráfico en Málaga este domingo: estas son las calles afectadas por la Carrera de la Prensa

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LO ESENCIAL Las claves La IX Carrera de la Prensa de Málaga agota sus 1.500 dorsales para la carrera de siete kilómetros y la marcha solidaria de dos kilómetros. El evento deportivo comenzará este domingo a las 9:30 horas con salida en La Rosaleda y meta frente al Ayuntamiento de Málaga. Habrá cortes de tráfico en el Centro y zonas del recorrido como la avenida de la Palmilla, plaza de Capuchinos, calle Larios y avenida de Cervantes. La recaudación de la marcha solidaria se destinará íntegramente al área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga.

Las calles del Centro de Málaga se convertirán este domingo, 15 de noviembre, en escenario de una reivindicación por la libertad de prensa y de una jornada deportiva y solidaria.

La IX Carrera de la Prensa, organizada por la Asociación de la Prensa de Málaga (APM), reunirá a 1.500 participantes, que tomarán la salida en dos pruebas: una carrera popular de siete kilómetros y una marcha solidaria de dos.

La convocatoria ha agotado sus dorsales una semana antes de lo previsto, una respuesta que confirma la consolidación de esta cita en el calendario deportivo malagueño.

Del total de inscritos, 1.324 participarán en la carrera principal y otros 176 en la V Marcha Solidaria.

La prueba competitiva arrancará a las 9.30 horas desde el lateral del estadio de La Rosaleda y finalizará frente al Ayuntamiento de Málaga, después de atravesar distintos puntos de la ciudad. Entre los corredores habrá más de un centenar de periodistas, que competirán en una categoría específica para profesionales de la comunicación, una modalidad exclusiva de esta carrera.

La edición de este año contará con el barítono malagueño Carlos Álvarez como padrino. También está prevista la presencia de representantes de las instituciones y entidades patrocinadoras y colaboradoras.

La jornada tendrá también un componente benéfico. La V Marcha Solidaria, con salida desde la plaza de la Victoria y un recorrido de dos kilómetros, contará con 176 inscritos. Entre ellos figuran 83 menores de 16 años, incluidos 40 niños de menos de ocho.

La recaudación de esta prueba se destinará al área de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga. Su jefa, Esmeralda Núñez, también participará en la marcha.

La entrega de medallas a los ganadores de las categorías Absoluta, Periodistas y Marcha Solidaria está prevista a partir de las 10.15 horas, en el podio instalado junto al Ayuntamiento.

Cortes de tráfico

La celebración de las dos pruebas obligará a realizar cortes y restricciones de tráfico desde las 9.30 horas del domingo en las vías incluidas en el recorrido. La carrera partirá de la avenida de la Palmilla y continuará por Luis Buñuel, Simón Bolívar, Mark Twain y el puente de la Rosaleda.

Desde allí, el itinerario seguirá por la avenida Jorge Silvela, el puente del Mediterráneo y Guerrero Strachan, antes de adentrarse en el entorno de Huerto de los Claveles, Marqués de Cádiz y Pérez de Castro. El recorrido pasará también por Eduardo Domínguez Ávila, la plaza de Capuchinos, Alameda de Capuchinos, plaza de Olletas y Cristo de la Epidemia.

En el tramo final, los corredores atravesarán la plaza de la Victoria, calle Victoria, plaza de la Merced, calle Granada, plaza del Siglo, plaza del Carbón, plaza de la Constitución y calle Larios. La prueba continuará por Sancha de Lara, Molina Lario, Postigo de los Abades y Cortina del Muelle, hasta alcanzar la meta en la avenida de Cervantes, frente al Ayuntamiento.

La IX Carrera de la Prensa cuenta con el patrocinio de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga, El Corte Inglés, Fundación Unicaja, Hospital Quirónsalud Málaga —servicio médico oficial de la prueba—, Metro Málaga y Bidafarma, además de la colaboración de medio centenar de empresas, entidades y medios de comunicación.