Imagen de archivo del desarrollo residencial de Colinas del Limonar, en Málaga. Fotocasa

Más de 90.000 euros para embellecer rotondas de Colinas del Limonar, una de las zonas más caras de Málaga

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga ha licitado por más de 90.000 euros un proyecto para embellecer y mejorar el medio ambiente en varias rotondas de la urbanización Colinas del Limonar. Las actuaciones durarán cuatro meses y buscan solucionar la imagen árida y la erosión actual mediante la plantación de especies mediterráneas como algarrobos, encinas y cipreses. El proyecto incluye la instalación de gaviones de granito para retener el terreno y contempla favorecer la biodiversidad local atrayendo a aves y polinizadores. La adjudicación se realizará mediante un procedimiento abierto simplificado abreviado basándose exclusivamente en la mejor oferta económica.

El Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha la licitación de un proyecto de embellecimiento y mejora ambiental de varias rotondas de Colinas del Limonar, una de las urbanizaciones más exclusivas y caras de la capital de la Costa del Sol.

La actuación cuenta con un presupuesto de 92.183,75 euros, IVA incluido, y busca transformar el aspecto de estos espacios mediante la incorporación de vegetación mediterránea y soluciones destinadas a frenar los arrastres de tierra.

La intervención se desarrollará sobre terrenos de titularidad municipal, según consta en el expediente administrativo.

El contrato, todavía pendiente de adjudicación, dispone de un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto de 76.184,92 euros sin impuestos, al que se suman 15.998,83 euros correspondientes al IVA.

El proyecto parte de una situación que el propio informe municipal describe como “poco favorable”.

Los espacios se encuentran actualmente pendientes de actuación, con suelos compactados, restos de escorrentías, ausencia de riego y vegetación estacional que se seca durante los meses de verano. Todo ello contribuye a una imagen árida y degradada de las glorietas.

Algarrobos, encinas y cipreses

La solución planteada pasa por acondicionar el terreno, incorporar vegetación y reforzar los elementos de contención.

Entre las especies previstas figuran árboles propios del paisaje mediterráneo, como algarrobos, encinas y almeces, además de cipreses de porte piramidal que podrán alcanzar los 4,5 metros de altura.

El diseño también incluye gaviones metálicos rellenos de piedra de granito, concebidos para retener el terreno y evitar la erosión, así como trabajos de pavimentación y restauración del asfalto.

Se contempla la colocación de bordes cerámicos de jardinería, bloques de pavimento gris y nuevas capas de firme en las zonas que lo requieran.

La actuación persigue, además de mejorar la imagen urbana, favorecer la biodiversidad. El documento técnico recoge expresamente el objetivo de crear espacios que contribuyan a atraer polinizadores, aves y pequeños animales, mediante la introducción de especies vegetales adaptadas al entorno.

No obstante, el contrato no contempla la instalación de un sistema funcional de riego por goteo. Sí prevé preparar una conexión al suministro de agua que permita abordar el riego en futuras fases.

El Ayuntamiento ha optado por un procedimiento abierto simplificado abreviado, con el precio como único criterio de adjudicación, valorado en 100 puntos. Las empresas interesadas tienen hasta el **30 de noviembre de 2026, a las 13.00 horas**, para presentar sus ofertas.

Una vez adjudicado el contrato, el plazo previsto para ejecutar los trabajos será de cuatro meses.