Un montaje con una de las noches del terror y un móvil con el plan para Navidad. EEM

Churriana, de la Noche del Terror, ¿al distrito de la Navidad?: "El éxito es que cada vecino ilumina y decora"

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LO ESENCIAL Las claves La undécima edición de la Noche del Terror de Las Pedrizas en Churriana fue suspendida debido al luto decretado por el accidente ferroviario de Urda. Un vídeo de agradecimiento a los vecinos tras la cancelación se volvió viral y motivó la iniciativa de transformar el espíritu del barrio hacia las fiestas navideñas. El distrito y los residentes han programado una zambombá y chocolatada para el 4 de diciembre, dando inicio a la decoración navideña de las calles y fachadas. El objetivo a largo plazo es consolidar a Churriana como un referente festivo y tradicional, gracias a la implicación activa de sus vecinos en el adorno del barrio.

El barrio de Las Pedrizas, en el distrito malagueño de Churriana, se quedó este 2026 sin su noche grande. Cada 31 de octubre, las calles estrechas de esta barriada se transforman en escenarios de terror al aire libre, con fachadas tematizadas, personajes de película y vecinos disfrazados.

La Junta Municipal del distrito suspendió la undécima edición de la Noche del Terror con motivo del luto por la tragedia del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se saldó con 69 víctimas mortales, una de ellas malagueña.

La decisión llegó cuando los vecinos ya habían puesto muchas horas en una cita que, edición tras edición, ha convertido a Churriana en uno de los referentes del Halloween en Málaga. Fuentes del distrito reconocen que la cancelación dolió. “Este año nos hemos quedado sin Halloween por las circunstancias y es verdad que iba a ser especial”, admiten.

De esa tristeza nació un vídeo. Lo preparó Luis Bermúdez, asesor del concejal del distrito, Borja Vivas, como un pequeño detalle para agradecer a los vecinos de Las Pedrizas todo el trabajo hecho. Lo compartió en el grupo privado de WhatsApp en el que se coordina la organización de Halloween. Alguien lo reenvió y el vídeo acabó circulando por Facebook y otras redes sociales, donde se hizo viral.

La pieza dura menos de un minuto. Arranca en una de las calles del barrio, a oscuras y bajo la luna llena, con unas pocas velas en el suelo. “Este año Las Pedrizas se quedó sin Halloween. El silencio ocupó nuestras calles, pero no apagó nuestro corazón”, dice la voz que acompaña las imágenes.

Poco a poco, los vecinos salen de sus casas con cajas de adornos. Cuelgan guirnaldas de balcón a balcón, colocan estrellas y lazos rojos y llenan de árboles iluminados la escalera del barrio. “Y si no pudo ser Halloween, ¿por qué no puede ser Navidad?”, pregunta la locución antes de cerrar con un mensaje para el barrio: “La magia de Las Pedrizas está en sus vecinos”.

Bermúdez ha contado en sus redes sociales cómo se gestó todo y explica que “a veces, las cosas surgen sin buscarlas”. “Lo compartimos en un grupo privado de trabajo de Halloween, pero acabó circulando por las redes y tuvo una repercusión que no esperábamos”, relata.

De la idea a la calle

Lo que empezó como una simple idea volando por el aire se ha convertido en lo que parece un plan de lo más organizado. Tras la acogida del vídeo, el distrito se reunió con los vecinos para hablar de la idea y decidieron intentar llevarla adelante.

El primer paso ya tiene fecha. Desde el distrito han confirmado que se va a celebrar el próximo día 4 de diciembre una zambombá y una chocolatada para vecinos y visitantes. Además, como todos los vecinos se habían volcado y se habían quedado "algo tristes" procederán a poner su empeño para decorar la calle.

El objetivo va más allá de esta Navidad. La idea es que Las Pedrizas siga el ejemplo de la Colonia de Santa Inés y que sean los propios vecinos quienes, año tras año, vayan decorando cada vez más sus casas con el apoyo del distrito, hasta que el barrio se convierta en un foco de atracción. "Las casitas y la forma del barrio se prestan a ello", declaran.

La clave está en las ventanas, los balcones y las puertas de cada vivienda. El distrito insiste en que la transformación tiene que ir paso a paso y que depende, sobre todo, de los vecinos. "Habrá que ir poco a poco. Al final, el éxito de esto viene de que cada vecino ilumina y decora", subrayan.

Bermúdez apunta en la misma dirección. En su mensaje destaca “la implicación de los vecinos de Las Pedrizas, sus ganas de participar y de hacer cosas bonitas por su barrio”. “Porque sin ellos, nada de esto tendría sentido”, añade.

El asesor del distrito ya piensa en lo que podría llegar después. “Churriana ya ha conseguido hacerse un hueco importante con Halloween. Y ahora, ¿por qué no empezar a sembrar para que, poco a poco, podamos hablar también de Churriana como el distrito de las tradiciones?”, plantea.

La invitación está hecha. Los vecinos que pusieron calaveras y telarañas en sus fachadas para el 31 de octubre tienen ahora unas semanas para cambiarlas por luces, guirnaldas y estrellas. "Ya tenemos muchas ideas chulas", escribía en el post del vídeo una vecina.