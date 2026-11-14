Cerca de 3.000 personas se manifiestan en Málaga contra el asentamiento de caravanas en el parque de la Virreina

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Cerca de 3.000 personas se manifiestan en Málaga en la avenida Jane Bowles para exigir la protección del parque de la Virreina frente al asentamiento de caravanas. La Asociación de Vecinos Parque de la Concepción defiende que las zonas verdes no pueden ser la solución a la crisis de vivienda y pide ayuda a los servicios sociales para los afectados. El vecindario plantea seis reivindicaciones al Ayuntamiento de Málaga, exigiendo transparencia sobre los permisos, garantías de seguridad y mantenimiento en la zona. Los organizadores llevarán sus peticiones y las firmas recogidas al pleno municipal del próximo 19 de noviembre.

El parque periurbano de la Virreina de Málaga ha vuelto a convertirse en escenario de reivindicación vecinal.

Cerca de 3.000 personas, según las estimaciones de los organizadores, han participado este sábado en una manifestación en la avenida Jane Bowles para reclamar la protección de este espacio verde y exigir al Ayuntamiento que ponga fin a su utilización como asentamiento residencial de caravanas.

La movilización, impulsada por la Asociación de Vecinos Parque de la Concepción, ha servido para trasladar el malestar de una parte del vecindario ante la situación del parque y reclamar una solución que permita recuperar su uso público.

Los convocantes consideran que la falta de vivienda no puede encontrar respuesta en la ocupación residencial de las zonas verdes y defienden que ambas cuestiones deben abordarse desde las administraciones con medidas específicas.

Participantes en la manifestación. AAVV Urbanización Parque de la Concepción

El mensaje de la protesta pretende poner el foco también en la situación de las personas que viven en el entorno con caravanas. La asociación asegura comprender las dificultades de quienes no pueden acceder a una vivienda y reclama que las administraciones competentes, con la intervención de los servicios sociales, les proporcionen alternativas habitacionales adecuadas.

«Los parques no pueden convertirse en la respuesta de Málaga a la falta de vivienda», sostiene la entidad vecinal, que reclama políticas habitacionales eficaces y recursos sociales para evitar que nadie tenga que recurrir a un espacio público para encontrar un lugar donde vivir.

Seis reivindicaciones

La asociación dirige sus principales demandas al Ayuntamiento de Málaga, al que considera responsable de gestionar el espacio público y de ofrecer una respuesta a la situación. Entre sus reivindicaciones figura recuperar el parque periurbano de la Virreina para el disfrute de toda la ciudadanía y poner fin a su utilización como asentamiento residencial de caravanas.

Los vecinos también reclaman alternativas habitacionales para las personas afectadas, garantías para preservar las zonas verdes de la ciudad y mayor transparencia sobre las decisiones municipales relativas al parque.

En concreto, solicitan información sobre las autorizaciones concedidas, las condiciones de uso, los plazos y las actuaciones previstas.

A estas demandas suman la apertura de una interlocución directa con los responsables municipales, mediante una reunión y un calendario concreto de medidas, así como garantías sobre el mantenimiento, la limpieza, la conservación y la seguridad del entorno y la protección de sus valores ambientales.

La movilización tendrá continuidad en el ámbito institucional. La Asociación de Vecinos Parque de la Concepción tiene previsto trasladar sus reivindicaciones al pleno del Ayuntamiento de Málaga del próximo 19 de noviembre, donde acudirá para entregar las firmas recogidas en apoyo a la protección del parque.