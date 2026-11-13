Imagen de una de las promociones de ONCISA en la provincia de Málaga. ONCISA

Así es el proyecto de 45 millones de ILUNION en Málaga: 266 alojamientos para profesionales

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LO ESENCIAL Las claves ONCISA, filial inmobiliaria del Grupo ILUNION, invertirá 45 millones de euros en crear el complejo residencial ILUNION Málaga Talent Hub en el sector Universidad. El proyecto contará con dos edificios conectados y un total de 266 estudios destinados a alojar de forma flexible a investigadores, emprendedores y trabajadores desplazados. Las instalaciones incluirán zonas de coworking, cine, gimnasio, piscina, pistas de pádel y una plaza abierta para integrarse con los vecinos del barrio. El desarrollo empleará construcción industrializada en madera, metodología BIM y buscará la certificación de sostenibilidad BREEAM fomentando el empleo para personas con discapacidad.

Dos edificios conectados, 266 amplios estudios, sala de cine, coworking, piscina, pistas de pádel y hasta una plaza abierta al barrio.

Así es ILUNION Málaga Talent Hub, el nuevo complejo residencial para estancias de media duración con el que ONCISA —el brazo inmobiliario del Grupo ILUNION— va a desembarcar en el sector Universidad de Málaga tras una inversión de 45 millones de euros.

Presentado en el marco de SIMED 2026, el proyecto nace con una misión clara: ofrecer una alternativa habitacional flexible y con servicios integrados a investigadores, emprendedores y trabajadores desplazados que llegan a la ciudad por motivos laborales o académicos y topan con un mercado residencial cada vez más tensionado.

La iniciativa está dirigida principalmente a profesionales cualificados y especializados, investigadores, emprendedores y trabajadores desplazados que necesitan una solución habitacional durante su estancia en la capital malagueña.

El objetivo es ofrecer una alternativa residencial adaptada a quienes llegan a la ciudad por motivos laborales o académicos y encuentran dificultades para acceder a un alojamiento adecuado.

Bajo el lema Donde el talento echa raíces, el proyecto pretende ir más allá de un modelo de alojamiento convencional. La propuesta combina vivienda, servicios y espacios de convivencia para facilitar tanto la estancia de los residentes como su integración en la vida de la ciudad.

La compañía considera que esta fórmula puede contribuir también a que las empresas malagueñas tengan más facilidades para atraer y retener profesionales.

Dos edificios y 266 estudios

El complejo se desarrollará sobre dos parcelas contiguas del sector SUP-T8 Universidad y estará formado por dos edificios que funcionarán como una única comunidad, con una recepción principal compartida. En total, contará con 266 amplios estudios concebidos para estancias de duración intermedia.

La propuesta incorpora una oferta de servicios que incluye espacios de coworking, restaurante, cine, salas para eventos y formación, gimnasio, piscina y pistas de pádel, además de otras instalaciones deportivas. También contempla una plaza abierta al barrio, espacios comerciales y lavandería, con servicios dirigidos tanto a los residentes como a los vecinos del entorno.

Uno de los aspectos que la promotora destaca es precisamente la voluntad de integrar el desarrollo en su entorno urbano. ONCISA plantea generar actividad y servicios de proximidad en un ámbito que también albergará promociones de vivienda protegida o asequible, con espacios de encuentro abiertos a los residentes del barrio.

Construcción industrializada

El proyecto incorpora criterios de accesibilidad y sostenibilidad desde su diseño, así como metodología BIM, sistemas de construcción industrializada y soluciones de prefabricación en madera.

La compañía aspira a obtener la certificación ambiental BREEAM y señala que el desarrollo cumple los requisitos de la Taxonomía Europea.

La iniciativa se enmarca en la estrategia de impacto social de ILUNION, que pretende vincular el desarrollo inmobiliario con la generación de oportunidades laborales para personas con discapacidad, aprovechando las capacidades de las distintas empresas del grupo.

Para su desarrollo, ONCISA cuenta con la colaboración de compañías y entidades como IKEA, 011h, Lima, 12 segundos, Thinking Productivity y Fenwick Iribarren.