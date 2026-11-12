Retenciones en la A-7 y la A-357 por el cierre de la MA-20 tras el vuelco del tráiler en el falso túnel de Carlos Haya

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LO ESENCIAL Las claves La MA-20 permanece cortada en el falso túnel de Carlos Haya debido a las labores de retirada de un tráiler que volcó la pasada noche. El accidente provoca kilómetros de retenciones en la A-7 y en la autovía del Guadalhorce (A-357) al desviarse todo el tráfico por la hiperronda. El siniestro ocurrió cuando el camión perdió el control sobre la calzada mojada y volcó sobre un taxi cuyo conductor está ingresado estable en la UCI. Las autoridades investigan si la lluvia o una velocidad inadecuada causaron el vuelco, mientras continúa sin fecha prevista la reapertura de la vía.

La MA-20 sigue cortada este jueves en el falso túnel de Carlos Haya y el tráfico en Málaga capital lo está notando durante toda la mañana. Más de 12 horas después de que un tráiler volcara sobre un taxi, siguen las retenciones en los principales accesos a la ciudad puesto que el vehículo aún no ha podido ser retirado por completo, ya que iba cargado.

Según el Centro de Gestión del Tráfico de la DGT, las retenciones en la A-7 en dirección a Málaga rondan ahora, sobre las diez de la mañana, los cinco kilómetros. En la A-357, la autovía del Guadalhorce, el tráfico va lento y hay unos seis kilómetros de cola hacia la capital.

A primera hora fue peor. Sobre las 9.00 horas, en plena hora punta, la cola en la A-7 llegaba a los 12 kilómetros y se extendía hasta La Cala del Moral. El Centro de Gestión del Tráfico informaba entonces de retenciones intensas y tráfico denso desde ese punto hasta Ciudad Jardín, y el atasco había llegado también a la N-340 en Málaga Este.

Las retenciones se deben al desvío, ya que los operarios de carretera siguen trabajando para retirar los restos del tráiler. La MA-20 permanece cerrada a la altura de Carlinda y del túnel de Ortega Prados, el nombre oficial del falso túnel de Carlos Haya. Los vehículos que circulan por esa vía tienen que salir obligatoriamente hacia la A-7 y seguir por la hiperronda, que asume así todo el tráfico desviado.

El accidente

El accidente ocurrió sobre las 20.10 horas de este miércoles. Un tráiler que circulaba en sentido Cádiz perdió el control dentro del túnel y volcó sobre un taxi que acababa de incorporarse desde la avenida de Valle-Inclán.

Los bomberos de Málaga tardaron varias horas en excarcelar al taxista, un hombre de unos 50 años, y el 061 lo trasladó al Hospital Regional Universitario de Málaga. Permanece en la UCI, donde su estado es estable. El conductor del camión salió prácticamente ileso. En el dispositivo participaron también la Policía Local, la Guardia Civil y operarios de mantenimiento de carreteras.

Esa misma noche hubo que cerrar por completo el acceso a la avenida de Valle-Inclán y dejar la MA-20 con un solo carril a la altura del túnel. Las retenciones duraron toda la noche y fueron a más con el arranque de la jornada laboral.

Todavía se investigan las causas del vuelco. Según las primeras hipótesis, la lluvia del miércoles, que dejó la calzada mojada, habría favorecido el accidente. Los agentes analizan además si el camión circulaba a una velocidad inadecuada para el estado de la vía.

Por ahora no se sabe cuándo podrá reabrirse la MA-20.