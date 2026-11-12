Imagen del nuevo espacio de aparcamiento junto a las obras del Metro de Málaga. Junta de Andalucía

Málaga estrena otro aparcamiento junto a las obras del Metro al Civil: 32 plazas más para los vecinos

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía habilita un nuevo aparcamiento provisional con 32 plazas en la calle Jorge Loring, sumando un total de 64 plazas para los vecinos. La intervención responde a las medidas paliativas por las obras de prolongación del Metro de Málaga hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza. Los trabajos han servido para reurbanizar la zona, renovando aceras, alumbrado público, zonas ajardinadas y eliminando barreras arquitectónicas. El proyecto completo de ampliación del suburbano cuenta con 1,8 kilómetros de trazado soterrado y una inversión estimada de 244 millones de euros.

Las obras de prolongación del Metro de Málaga hasta el futuro Hospital Virgen de la Esperanza suman una nueva alternativa para los conductores del entorno de Bailén-Miraflores.

La Junta de Andalucía ha habilitado este jueves un segundo aparcamiento provisional en la calle Jorge Loring, con 32 plazas que duplican la capacidad del primer estacionamiento acondicionado en esta misma vía.

Con la apertura de este nuevo espacio, los vecinos disponen ahora de 64 plazas de aparcamiento habilitadas como medida paliativa frente a las molestias ocasionadas por los trabajos del suburbano. La actuación está vinculada al segundo tramo de la ampliación, que discurre entre las calles Hilera y Eugenio Gross.

El nuevo estacionamiento no se limita a recuperar espacio para los vehículos. La intervención ha permitido también renovar un entorno urbano que, según la Consejería de Fomento, presentaba un importante deterioro y necesitaba mejoras en sus aceras, pavimentos y zonas ajardinadas.

Los trabajos han incluido la renovación de los firmes, la instalación de nuevos elementos de drenaje para las aguas pluviales y la mejora del alumbrado público, con diez nuevas luminarias. También se ha eliminado una escalera que suponía una barrera arquitectónica para las personas con movilidad reducida y se ha repuesto la señalización para su uso como aparcamiento público.

La actuación se completa con la plantación de cinco moreras blancas, que sustituyen a los naranjos anteriores, y la incorporación de nuevas especies con flores. El espacio cuenta además con un mural artístico de motivos malagueños para mejorar la imagen del entorno.

Previamente, el proyecto había requerido la supresión y reubicación de un parque infantil, trasladado a una zona verde cercana, en la esquina de las calles Leopoldo Morante y Juan Sánchez.

Tramo de 653 metros

La habilitación de este aparcamiento se enmarca en los trabajos del tramo 2 de la prolongación del Metro de Málaga hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

Las obras comenzaron en junio de 2025 y comprenden 653 metros de recorrido por las calles Santa Elena y Eugenio Gross, donde se construirá la estación de La Trinidad.

La ampliación completa tendrá 1,8 kilómetros de longitud, discurrirá íntegramente soterrada y contará con tres estaciones, una por cada uno de los tres tramos en los que se ha dividido la obra civil.

La inversión estimada para el conjunto del proyecto asciende a 244 millones de euros, incluyendo la obra civil, las instalaciones, la arquitectura y la señalización ferroviaria. La actuación está cofinanciada con fondos Feder de la Unión Europea.