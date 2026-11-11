Málaga da un nuevo paso para levantar 84 VPO junto al Parque de las Virreinas

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LO ESENCIAL Las claves La Gerencia de Urbanismo de Málaga prevé aprobar la ordenación volumétrica para levantar 84 VPO en la calle Massenet, junto al Parque de las Virreinas. La promoción se ubica en un suelo dotacional adjudicado mediante concurso a Salas Fonshabit y la Fundación Salas dentro del programa municipal de alquiler asequible. El proyecto consta de dos bloques con 51 viviendas de un dormitorio y 33 de dos dormitorios, además de aparcamientos, trasteros y una plaza central. El diseño contempla cubiertas vegetales, una conexión peatonal con el parque y el aprovechamiento de un terreno de 6.576 metros cuadrados de superficie.

Málaga da un nuevo paso para desarrollar 84 viviendas protegidas junto al Parque de las Virreinas, en Ciudad Jardín.

El Consejo de Administración de la Gerencia de Urbanismo tiene previsto aprobar este jueves la propuesta de ordenación volumétrica que permitirá adaptar el diseño de la promoción a las características de la parcela, situada en la calle Massenet número 17.

El proyecto forma parte del programa municipal con el que el Ayuntamiento busca movilizar suelos de equipamiento para incrementar la oferta residencial protegida y de alquiler asequible.

En concreto, el terreno está incluido en el primer lote adjudicado a Salas Fonshabit y Fundación Salas, que reúne 234 unidades entre viviendas protegidas y alojamientos en cuatro parcelas de la capital.

La actuación de la calle Massenet contempla 84 VPO, distribuidas en dos bloques, con aparcamientos, trasteros y espacios comunitarios. La propuesta plantea una plaza central como eje de la promoción, además de un local polivalente y una zona verde naturalizada.

El programa residencial se reparte entre 51 viviendas de un dormitorio y otras 33 de dos dormitorios, cuatro de ellas adaptadas.

Dos bloques adaptados

La aprobación de esta ordenación es un trámite previo para la posterior elaboración y presentación de los proyectos necesarios para levantar los edificios.

El diseño plantea dos bloques con alturas variables, condicionadas por la topografía. La configuración ordinaria contempla planta baja y tres alturas, aunque determinados puntos podrán alcanzar plantas superiores para responder al desnivel, dentro de los límites establecidos por el planeamiento.

La propuesta prevé retranqueos en las plantas más elevadas y una disposición que busca reducir el impacto visual de los bloques desde la calle.

También incorpora una conexión peatonal entre el espacio interior de la promoción y el Parque de las Virreinas, además de cubiertas vegetales para favorecer su integración paisajística.

La parcela, situada en el sector SUP-R.1 Virreinas, estaba inicialmente destinada a equipamiento comunitario. Su posible transformación para albergar vivienda protegida se enmarca en el proceso impulsado por el Ayuntamiento tras la aprobación del Decreto-ley 1/2025 de la Junta de Andalucía, que abrió nuevas posibilidades para destinar determinados suelos dotacionales a este tipo de usos residenciales.

En este caso, el terreno fue identificado como compatible con la promoción de vivienda protegida, aunque su desarrollo requería previamente una ordenación volumétrica específica.

La parcela fue concedida mediante concurso público a Salas Promo Málaga SA, promotora que presentó la propuesta posteriormente analizada por los técnicos municipales.

La ordenación deberá concretarse todavía en la fase de licencia, en la que será necesario resolver cuestiones técnicas relacionadas con los accesos, la urbanización y la adaptación de la parcela a la vía pública, entre otros aspectos.

La documentación urbanística toma como referencia registral una superficie de 6.576 metros cuadrados, sobre la que se calcula una edificabilidad aproximada de otros tantos metros cuadrados.