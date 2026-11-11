Grave accidente de tráfico en Málaga: un tráiler vuelca sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya

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LO ESENCIAL Las claves Un camión tráiler ha volcado sobre un taxi en el falso túnel de Carlos Haya, en la MA-20 en Málaga. El accidente se produjo alrededor de las 20:10 horas en el carril de incorporación desde Valle-Inclán en sentido Torremolinos. Servicios de emergencia, bomberos y Guardia Civil se han desplazado al lugar ante la presencia de posibles atrapados y heridos. El acceso desde Valle-Inclán se encuentra cortado y las autoridades recomiendan utilizar la A-7 como vía alternativa.

Un tráiler vuelca sobre un taxi en la MA-20 en Málaga y obliga a cortar el acceso desde Valle-Inclán

Un camión tráiler ha volcado sobre un taxi este miércoles por la noche en la MA-20, en Málaga, en un accidente ocurrido en el falso túnel de Carlos Haya, en sentido Torremolinos.

El siniestro se ha producido sobre las 20.10 horas, a la altura de la entrada del túnel de Ortega Prados. El vehículo pesado ha quedado volcado en el carril de incorporación desde Valle-Inclán a la MA-20.

Según las primeras informaciones, puede haber personas atrapadas y heridas, si bien por el momento no hay confirmación oficial.

Hasta el lugar se han desplazado servicios sanitarios, bomberos, Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de la vía, según han precisado desde el 112.

Por su parte, desde la Dirección General de Tráfico (DGT) informan de que no se están produciendo retenciones pese a que los vehículos siniestrados no han sido retirados de la vía.

Asimismo, indican que el acceso a la MA-20 desde Valle-Inclán parece encontrarse cortado. Se recomienda a los conductores que utilicen la A-7 como itinerario alternativo y extremen la precaución en la zona.