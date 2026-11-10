Gran despliegue policial en Muelle Heredia por una maleta sin dueño: se ha cortado el tráfico y el paso a peatones

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LO ESENCIAL Las claves Una maleta abandonada en el cruce de calle Córdoba con la avenida Manuel Agustín Heredia activa el protocolo de explosivos en el centro de Málaga. Los TEDAX y unidades especializadas de la Policía Nacional confirman que se trataba de una falsa alarma y la maleta no contenía explosivos. El operativo obliga a desalojar la Autoridad Portuaria y la UNIA, además de provocar importantes cortes de tráfico y peatones en la zona. La alerta coincide en el tiempo con un trágico suceso en Oviedo, donde la explosión de una mochila trampa causó la muerte de un policía e hirió gravemente a otro.

Revuelo en el Centro de Málaga al mediodía de este martes, 10 de noviembre. Una maleta de tipo trolley abandonada en el cruce de la calle Córdoba con la avenida Manuel Agustín Heredia ha llevado a las autoridades a activar el protocolo habitual ante la posibilidad de que tuviera explosivos dentro

Sin embargo, hacia las dos de la tarde, desde la Policía Nacional han confirmado que todo se ha tratado de una falsa alarma. Según han señalado las fuentes, una vez inspeccionada la maleta por las unidades competentes de la Policía Nacional, se ha comprobado que el bulto no contenía sustancias explosivas.

El aviso del hallazgo de la maleta ha llegado a la sala del 091 de la Policía Nacional pasadas las doce del mediodía. Hasta la zona se han trasladado agentes de la Policía Local y la Policía Nacional, con especial presencia de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos), que han estado trabajando con perros para analizar la maleta. También había equipos con drones y en helicóptero.

Por motivos de seguridad, la avenida Manuel Agustín Heredia se ha cortado hasta el Paseo de los Curas y no se ha permitido el paso de peatones ni de vehículos hasta que se ha confirmado que no había peligro para la ciudadanía. Así, los cortes se han sucedido en Salitre, Callejones del Perchel, Manuel Agustín Heredia, Paseo de los Curas y José María Garnica. El tráfico ha vuelto a la normalidad pasadas las dos de la tarde.

En la Autoridad Portuaria de Málaga, ubicada en el Muelle de Cánovas, todos los trabajadores han sido también evacuados del edificio por protocolo, al igual que ha sido desalojada la sede de la UNIA, también próxima a la zona.

La Policía Local en la zona. EEM

El suceso ha ocurrido en un contexto complicado tras lo acontecido esta mañana en Oviedo, donde un policía ha fallecido y otro ha resultado herido después de que un delincuente instalara una bomba casera en el portal de un edificio de viviendas sociales del barrio ovetense de Villafría.

Al parecer, el artefacto era de fabricación casera. Los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años en las viviendas sociales de la citada vía.

Durante su intervención, los agentes de Seguridad Ciudadana localizaron en el rellano de la vivienda una mochila que aparentemente contenía algún tipo de artefacto explosivo, por lo que se avisó a los especialistas de la unidad canina y de la unidad de explosivos (Tedax).

Los especialistas optaron por sacar la mochila a la calle para evitar peligro para los vecinos y fue en el momento de manipularla cuando explotó. El fallecido era conocido como 'Jota', un subinspector de Guías Caninos, mientras que el policía perteneciente a TEDAX permanece en estado muy grave, tras haber tenido que serle amputada una pierna.