Detalle de la ordenación del complejo hotelero de lujo en Los Montes de Málaga. Lare Hotel Group

Así es el complejo hotelero de lujo que proyectan en los Montes de Málaga: viñedo, villas privadas y estudio musical

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LO ESENCIAL Las claves La empresa Lare Hotel Group proyecta un complejo turístico de eco-lujo en una finca de 14 hectáreas en el paraje de Olías, en los Montes de Málaga. El proyecto requiere una inversión estimada de 12,1 millones de euros, creará 50 empleos directos y prevé abrir sus instalaciones en junio de 2029. El recinto contará con 24 unidades de alojamiento para 70 huéspedes, repartidas en villas privadas y suites independientes de arquitectura mediterránea. La oferta complementaria incluye spa, restaurante, sala de eventos, auditorio, estudio de grabación musical, bodega y un viñedo proyectado a futuro.

Villas privadas con piscina, suites independientes, un restaurante, spa, auditorio, estudio de grabación musical y hasta un futuro viñedo.

Esta es la oferta que la empresa Lare Hotel Group quiere desarrollar en un complejo turístico de eco-lujo en los Montes de Málaga, en una finca de más de 14 hectáreas del paraje de Olías.

La iniciativa contempla 24 unidades de alojamiento, capacidad para 70 huéspedes y una inversión estimada de 12,1 millones de euros, además de medio centenar de puestos de trabajo directos.

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Málaga admitió a trámite el 13 de octubre de 2026 el Proyecto de Actuación presentado por la promotora para desarrollar el establecimiento en La Junqueña.

La propuesta, registrada en julio, pretende habilitar una actuación extraordinaria en suelo rústico, una figura que permite estudiar determinados usos en terrenos no urbanizables cuando se justifica su interés público o social y se cumplen las condiciones urbanísticas y sectoriales correspondientes.

La admisión a trámite abre el procedimiento municipal, pero no supone la aprobación definitiva del complejo ni la concesión de la licencia de obras.

El proyecto dibuja un establecimiento dirigido a adultos, con unidades independientes repartidas por la finca y una arquitectura de inspiración mediterránea.

Localización de la parcela sobre la que se proyecta el complejo hotelero de lujo. EEM

La mayor parte corresponderá a 20 suites de dos personas, concebidas como pequeñas unidades con dormitorio, cocina, salón y porche. A ellas se añadirá una villa privada de mayor tamaño, con siete dormitorios, despacho, cocina, salón y piscina, que podrá alojar a 12 huéspedes.

El programa se completa con otras tres villas, cada una con tres dormitorios, cocina, salón, porche y piscina. Estas unidades tendrán capacidad para seis personas, hasta sumar otras 18 plazas.

La distribución pretende preservar la privacidad de los clientes y separar los alojamientos de las instalaciones comunes.

La arquitectura apuesta por edificios de dimensiones reducidas, cubiertas planas ocultas y materiales como madera, piedra, barro y teja, con predominio de blancos y tonos beige. El diseño contempla también soluciones bioclimáticas y la incorporación de vegetación autóctona para favorecer la integración paisajística.

Oferta añadida

La promotora plantea una oferta complementaria de restauración, bienestar, encuentros privados y actividades culturales, con instalaciones destinadas tanto a los huéspedes como a la celebración de eventos.

Entre los espacios previstos figura un restaurante con comedor y zona de trabajo compartido, además de una recepción con área social. El complejo dispondrá de una piscina principal con terraza y bar, gimnasio y spa.

Uno de los elementos más destacados es una sala de eventos privados con capacidad para 250 personas sentadas, concebida para bodas, cumpleaños, conferencias, reuniones profesionales y otras celebraciones.

Imagen de uno de los alojamientos. Lare Hotel Group

El proyecto incorpora un auditorio con capacidad para 250 personas, tanto en formato sentado como de pie. La memoria recoge entre sus posibles usos conciertos de música clásica, charlas, actividades formativas y encuentros relacionados con la meditación y el bienestar.

La oferta cultural se completa con un estudio de grabación musical con capacidad para 30 personas, pensado para desarrollar residencias creativas y actividades vinculadas a la producción musical.

Otro de los espacios previstos es una bodega con capacidad para 40 personas, destinada inicialmente al almacenamiento y la degustación de vinos. La producción vitivinícola propia queda vinculada a una segunda fase, en la que se contempla implantar un viñedo.

14 hectáreas en los Montes

El establecimiento se proyecta en el paraje La Junqueña, dentro del término municipal de Málaga. La propiedad suma 141.592 metros cuadrados y se encuentra en un entorno rural próximo a Olías.

La memoria describe una finca de orografía pronunciada, con pendientes que llegan al 50%, una vaguada al norte y una zona de cresta al sur.

El enclave ofrece vistas hacia el mar en dirección sureste y está ocupado fundamentalmente por pastizales y matorral, con algunos olivos, almendros y frutales. En la actualidad existen dos pequeñas construcciones de almacenamiento en estado de deterioro.

El terreno está clasificado por el planeamiento municipal como suelo no urbanizable de protección especial por razones territoriales y urbanísticas. Dentro de la parcela se distinguen áreas vinculadas a pendientes superiores al 30% y otras destinadas a potenciar la biodiversidad, especialmente mediante la recuperación de vegetación de ribera.

El presupuesto estimado por la promotora asciende a 12.126.970 euros, una cantidad que incluye la adquisición de la propiedad, las obras, la urbanización exterior, el equipamiento, el mobiliario y los gastos técnicos y financieros asociados al desarrollo.

La construcción de las zonas comunes y espacios públicos representa una de las principales partidas, con 3,34 millones de euros. La maquinaria y el equipamiento suman otros 2,54 millones, mientras que la construcción de los alojamientos se estima en 1,8 millones.

El presupuesto contempla además 619.157 euros para caminos y aparcamientos; 446.400 euros para urbanización exterior y terrazas; 233.810 euros para instalaciones de apoyo y personal; 86.997 euros para piscinas y 82.672 euros para jardinería y reforestación.

A ello se añaden 530.000 euros para mobiliario y decoración, 1,35 millones para honorarios, licencias, proyectos y gestión, 201.000 euros para gastos de preapertura y 572.348 euros en intereses de construcción. La adquisición de la finca figura valorada en 310.000 euros.

Explotación

La documentación incorpora una estimación económica de la futura explotación. Los ingresos anuales se sitúan en 4,16 millones de euros, de los que 2,54 procederían del alojamiento, 511.620 euros de la restauración y 1,11 millones de servicios complementarios, retiros, actividades recreativas y otros conceptos.

Los gastos de funcionamiento se calculan en 3,4 millones de euros al año. La mayor partida corresponde al personal, con 1,55 millones, seguida del consumo y mantenimiento, con 808.598 euros. El escenario económico contempla también amortizaciones, gastos financieros y otros costes.

La diferencia entre ingresos y gastos previstos alcanza los 762.980 euros anuales, conforme a las estimaciones incluidas en el proyecto. Se trata de una proyección empresarial, no de resultados reales ni de una garantía de rentabilidad.

La promotora estima que el complejo necesitará 50 trabajadores directos para su funcionamiento. La previsión se integra en el estudio económico y se vincula a la actividad de alojamiento, restauración, mantenimiento y prestación de servicios.

Lare Hotel Group argumenta que el establecimiento contribuirá a generar actividad económica en el entorno rural y a diversificar la oferta turística de Málaga.

El proyecto incorpora también medidas de conservación y mejora ambiental, como reforestación con especies mediterráneas, recuperación de vegetación autóctona, control de la erosión y seguimiento ambiental durante las obras y la explotación.

Un viñedo de casi 4 hectáreas

La iniciativa no se limita al alojamiento. La documentación reserva 38.830,69 metros cuadrados para una segunda fase de viñedo, con la intención de cultivar moscatel u otra variedad similar.

Esta etapa se plantea una vez consolidada la actividad turística. La memoria prevé estudiar posteriormente las condiciones técnicas y empresariales de la producción vitivinícola y definir la ubicación de las instalaciones necesarias para la elaboración del vino.

La bodega contemplada en la primera fase estará vinculada al almacenamiento y la degustación, mientras que la producción propia queda condicionada al desarrollo posterior del viñedo.

La superficie estimada es de 3.120 metros cuadrados construidos en la primera fase y 1.600 metros en la segunda, con un máximo conjunto de 10.500 metros cuadrados edificables.

El complejo contará con 55 plazas de aparcamiento para turismos y tres espacios para minibuses.

Agua, energía...

La propuesta incluye medidas para reducir el consumo de recursos y aprovechar el agua. La memoria señala que la red municipal de abastecimiento se encuentra a menos de 200 metros de la parcela y recoge que la conexión con Emasa está en tramitación.

El sistema previsto combina el suministro municipal con depósitos y soluciones de reutilización de aguas grises para determinados usos, así como el aprovechamiento de aguas tratadas para riego. También se contempla una estación de tratamiento de aguas residuales propia, con retirada mediante una empresa autorizada.

En el ámbito energético, el complejo contará con paneles solares y baterías, además de conexión a la red eléctrica municipal. El objetivo es incrementar el autoconsumo, aunque la documentación no plantea una instalación completamente desconectada de las redes públicas.

El estudio ambiental identifica 65 impactos potenciales derivados de la actuación: 54 se consideran compatibles y 11 moderados. La evaluación recoge también efectos positivos y sostiene que la compatibilidad global dependerá de la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y de seguimiento propuestas.

Paso previo a las obras

La actuación se tramita como un proyecto extraordinario en suelo rústico, al tratarse de un establecimiento turístico en terrenos no urbanizables. La promotora justifica su interés público o social en la generación de empleo, la diversificación de la actividad turística, el impulso económico del entorno rural y las medidas de conservación ambiental.

La documentación contempla el compromiso de solicitar la licencia urbanística y de obras en un plazo máximo de un año desde la aprobación del Proyecto de Actuación. También prevé la inscripción registral de la vinculación de la finca al uso autorizado durante un periodo mínimo de 50 años.

La memoria incorpora un calendario inicial que sitúa las obras en un periodo de 24 meses y la apertura en junio de 2029, tras una fase de contratación y preparación.