Los comercios que sobreviven en el Centro de Málaga: "Sin local en propiedad estás destinado a desaparecer"

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LO ESENCIAL Las claves La histórica mercería Labora, en calle Granada, echa el cierre por jubilación tras más de 40 años de actividad en el Centro de Málaga. Comerciantes advierten de que sin un local en propiedad es imposible sobrevivir debido al alto coste de los alquileres, abocando al pequeño comercio al cierre. La oleada de cierres de comercios tradicionales coincide con la proliferación de supermercados 24 horas y negocios enfocado exclusivamente al turismo y al público extranjero. Los comerciantes del casco histórico señalan también el impacto del aumento del sinhogarismo y el vandalismo en la imagen y el día a día de sus establecimientos.

Para llegar a media mañana a la mercería Labora, en calle Granada, hay que esquivar a varios grupos de turistas. Se arremolinan a pocos metros de su entrada, alrededor de una guía que les explica la historia de la zona.

Uno de ellos se fija en el escaparate, añejo, correspondiente a una época totalmente alejada de la actual, y se gira hacia su acompañante. "Mira qué tienda, esa es de verdad, auténtica". "Y tanto, de toda la vida", le responde, asombrado, mientras se asoma a curiosear.

Es una simple anécdota que deja entrever cómo lo auténtico comienza a escasear en un Centro de Málaga donde los comercios de toda la vida bajan la persiana uno detrás de otro.

Muchos de sus locales han acabado convertidos en supermercados 24 horas o negocios pensados solamente para el visitante, algunos destinados al brunch y a la bisutería y otros especializados en imanes y souvenirs.

Labora, esa pequeña mercería que resiste pared con pared con una tienda, precisamente, de recuerdos para viajeros, está a punto de echar el cierre.

Su propietaria se jubila y, después de 40 años al frente del negocio, que tiene unos pocos más, ha decidido poner fin a su historia.

Estos días, sobre su mostrador, se vive un verdadero caos. Botones, cintas y cremalleras se amontonan por las esquinas. Una clienta pregunta a la dependienta si quedan lentejuelas. "Solo doradas o negras", le responde Inma, que echa una mano a María Ramírez, la dueña.

La mercería Labora. A.R.

Todo está a mitad de precio y su fiel clientela lo sabe. Se llevan tres o cuatro unidades de cada cosa, "lo que le quede", conscientes de que ya hay pocas referencias "de tal calidad".

Inma lo explica mientras despacha. "Gente que cose, que hace manualidades, sabe que después a lo mejor no lo va a encontrar, porque hay cosas que ya ni se fabrican".

Su marcha se suma a una oleada de cierres en el casco antiguo de Málaga en los últimos años.

A negocios históricos como la zapatería Hinojosa, centenaria, o al Café Central, se añaden en los últimos meses Juguetes Carrión, en calle Nueva, o La Costa Azul, en la calle San Juan. Pronto lo hará Málaga Musical, la histórica tienda de instrumentos ubicada en la calle Compañía, que dirá adiós el próximo 31 de diciembre.

Entre los motivos, los cambios en sus sectores, las jubilaciones o los problemas con el alquiler. Moisés Guerrero, de Viva la Feria, reconoce que tener hoy un local en propiedad en el Centro le hace sentirse muy afortunado.

Lo dice con conocimiento de causa. "Ante esta cantidad de cierres, yo creo que hay dos hándicaps. Uno, el asunto del local. Pequeñas empresas que no tengan un local en propiedad están destinadas al cierre, antes o después. Y luego, el cambio generacional. No en todos los comercios viene una generación por detrás que quiera mantener el sacrificio de un comercio especializado".

Comprar antes de la pandemia

Moisés Guerrero, dueño del negocio 'Viva la Feria'. Patricia Sierra

Moisés es la segunda generación de Viva la Feria, la tienda de moda flamenca que sus padres, sevillanos, abrieron en Málaga en 1984. Forma parte, además, de la junta directiva de la asociación de comerciantes del Centro Histórico, que preside Rodrigo Bocanegra y que agrupa ya a unos 140 negocios.

Viva la Feria pasó 36 años en calle Cisneros hasta que tuvo que marcharse. "De buenas a primeras decidieron que nos teníamos que ir de allí, porque la ley los amparaba". La familia llegó a plantearse el cierre o el traslado a un polígono.

Buscar otro alquiler en el Centro resultó imposible. Moisés pone cifras. "Un local medio bien situado en una calle secundaria o terciaria, los 5.000 o 5.500 euros mensuales no te los quita nadie. Hay que vender mucho para pagar ese alquiler".

La salida llegó con la compra de los tres locales que ocupan hoy. Les salía más barato comprar que alquilar. Cerraron la operación entre finales de 2016 y principios de 2017 y abrieron en la nueva ubicación (la calle Muro de Puerta Nueva) después de la Feria de 2018.

El primer año fue "durísimo". Mucha clientela que no seguía las redes sociales pensó que Viva la Feria había cerrado. Después llegó la pandemia, y Moisés sabe que la compra del local los salvó. "Si a mí me llega a pillar la pandemia en el local donde yo estaba de alquiler, Viva la Feria no existe. Yo estaría dedicándome a otra cosa".

Mirando al futuro, el comerciante ve un Centro "complicado". "Cualquier local se subasta para abrir algo dirigido solo y exclusivamente al extranjero, al turista. Estamos perdiendo totalmente las raíces, la idiosincrasia y la identidad del Centro de Málaga para el malagueño. Eso se ha perdido".

Moisés reconoce el buen momento de la hostelería y celebra ver los bares llenos. Pero también le preocupa una cara de la que no se habla tanto. Hace unos días pasó por calle Nueva, "a la que iban nuestros padres a comprar, la de la familia del incienso".

"Me la encontré irreconocible. Un Carrefour Express y varias criaturas en el suelo con mantas, allí en la puerta del supermercado, dando una imagen brutal. Cada supermercado tiene a alguien sentado en la puerta con manta y haciendo de esa puerta su hogar, es muy triste el problema que hay con la mendicidad en Málaga", sostiene.

Sintecho

El sinhogarismo en la ciudad ha aumentado un 63% en comparación con 2024, según el informe de la Cátedra de Inclusión Social de la Universidad de Málaga, publicado el pasado mes de octubre. El escrito reflejaba que las personas que duermen en la calle han pasado de 185 a 302.

La asociación recibe quejas a diario por este motivo. Según Moisés, hay comunicación con la Policía y con el Ayuntamiento, "pero aquí nadie está solucionando nada".

"El comercio está soportando que estén utilizando sus escaparates para hacer sus necesidades. "Hay que gestionar de la mejor forma para ellos y también para nosotros esta situación", dice. Y cuando no, añade, "es el aficionado al grafiti o los de los actos vandálicos". "El comercio tradicional que se mantiene en el centro está muy, muy quemado", reconoce.

En vísperas de Halloween, las convocatorias de saqueos que circularon por redes sociales dispararon todavía más los nervios entre los socios.

La brigada que vigila el Centro no veía fundamento para temer altercados, que finalmente no ocurrieron, pero los comerciantes se preguntaban igualmente qué hacer. "¿Con qué contrato yo a un seguridad si esto se repite?", resume Moisés. Grandes marcas como Sephora o Pandora sí blindaron sus escaparates ante el temor de que Blocus pudiera actuar en la ciudad.

Pese a todo ello, Moisés reconoce que, de momento, las ventas compensan. Viva la Feria, que durante décadas vendió sobre todo a clientela local y nacional, trabaja ahora mucho para el extranjero gracias a su tienda online, a las redes y a un producto con tirón internacional. "Tenemos la suerte de dedicarnos a un sector, el flamenco, que es patrimonio internacional. Y el traje de flamenca es muy universal".

En la tienda, de hecho, durante la entrevista, un par de parejas extranjeras se interesan por el calzado de flamenca. "El tema del baile los acerca mucho y se llevan zapatos adecuados para sus actuaciones", sostiene.

"Mi vida es esto"

En calle Fajardo, a unos metros de Málaga Musical, José Manuel Gómez sigue al frente de Cinturones Manolo, el negocio que fundó su padre. Cinturones, alpargatas, monederos y artículos de zapatería se concentran en un local diminuto que dirige desde el año 2000.

Él forma parte de los afortunados de los que hablaba Moisés. No es dueño del local donde están, pero su buena relación con el casero le ayuda a sobrevivir.

"Yo no pago mucho alquiler por el tipo de negocio que es. Y vamos subsistiendo con lo que viene, la clientela de aquí y los extranjeros que vienen a comprar los cinturones". Le apena que la "vecina" tienda de instrumentos se esfume después de tantos años compartiendo la calle peatonal.

El cierre de Málaga Musical. A.R.

José Manuel ha visto cómo el público cambiaba a su alrededor con el paso de los años en el Centro de Málaga. "Es raro cuando no me asomo y no hay nadie pasando con maletas. Antes el cliente era de aquí, de la capital. Y ahora está todo lleno de extranjero. También es que los bares que han abierto están dirigidos a ellos", declara.

Cerrar nunca ha estado entre sus planes. "No, la verdad es que no me he replanteado nunca el cierre. Mi vida es esto". El relevo es otra cuestión. Su hija está estudiando y él no cree que vaya a seguir con la tienda. Le quedan, calcula, entre 10 y 12 años para jubilarse. Después, decidirá el dueño del local sobre el futuro de este.

Tampoco se le escapa el destino de muchos bajos comerciales más allá del Centro de Málaga. "Te das una vuelta y te fijas en los locales, los bajos, todo es vivienda y más vivienda".

Producto nacional y clientela

María José, de Centro Moda. A.R.

Centro Moda nació antes de los años 80 como almacén de moda al por mayor. En 2015 cerró la tienda que tenía en calle Larios y hoy mantiene dos establecimientos, uno en Especería y otro en San Juan, la misma calle donde La Costa Azul bajó la persiana este verano. Tras el mostrador de Especería está María José López, una de sus encargadas.

Su supervivencia, explica, depende de una clientela fiel que acude al trato personalizado y al buen producto. "Somos cosas diferentes de lo que te puedas encontrar en cualquier franquicia, empezando por la calidad y la talla, que es muy importante. Trabajamos desde la 36 hasta la 52. Somos multimarca y ofrecemos producto nacional", declara López.

María José no espera que el turista le resuelva el mes. "Hace unos cuantos años el público extranjero compraba. Hoy en día vienen buscando cosas muy baratas y prefieren no pagar algo que sea más buenecito. No es el que nos salva la venta del mes, las cosas como son".

Sus locales son alquilados, de propiedad familiar. La comerciante admite que pese a ello, los malabares hay que seguir haciéndolos. "El alquiler hay que pagarlo de todas formas, sea de tu padre o no sea tuyo. Por eso mismo hay que intentar vender mucho".

Y no es nada sencillo vender moda en Málaga. En pleno otoño, María José atiende en manga corta. "¿Cómo voy a vender yo muchos chaquetones de nueva temporada?". La Navidad, en pleno Centro de Málaga, tampoco le da tregua. "En cuanto encienden las luces de calle Larios, ya todo el mundo viene a ver las luces y a comer churros. Fuera comercio. No vendemos nada por las tardes".

Antes llega el Black Friday, que a su juicio paraliza las ventas desde mediados de noviembre y obliga a la tienda pequeña a sumarse a una campaña pensada para las grandes. "A partir del día 10 o el 15 de noviembre ya no se vende nada. Todo el mundo está esperando esa fecha".

Frente a su tienda hay un Carrefour. Ya no compra allí ni una botella de agua cuando le entra sed en su tienda. Antes llegó a hacerlo. "Me he dado cuenta de cómo estos supermercados han puesto precios de extranjeros, precio guiri. No puedes pagar dos euros por una botella de agua chica. Cuando estos guiris les falten, ya sabrán cómo subsistir ellos", critica.

Como Guerrero, también señala la mendicidad que golpea la imagen del Centro de Málaga. "¿Qué imagen da un chico tumbado en el suelo durmiendo a plena luz del día, con las botellas de alcohol alrededor, donde hay niños, haciendo sus necesidades en la esquina... Eso no debería estar permitido delante del comercio. Yo no digo que no tengan derecho a estar en la calle, pero hay muchos sitios".

Sobre aquellos que lamentan en redes los cierres de negocios tradicionales, reconoce que no lo entiende. "Pero si ellos no van. ¿Cómo no van a cerrar?", lanza al aire, defendiendo a esos compañeros que se enfrentan a "subidones" de alquileres. "No es justo", concluye.

"Esto es antiguo y ya"

Una imagen del interior de Labora. A.R.

De vuelta en calle Granada, Inma sigue despachando a sus clientas. Inma relata que desde que su inseparable María cogió el local, la tienda ha pasado por "tres obras de calle; inundaciones; cambios de todo tipo". La calle también ha perdido a sus vecinos. "Aquí había una vecindad muy grande. Lo que es ahora la plaza de la Higuera, lo del Museo Picasso, eran todo casas de vecinos. Donde está el túnel, también. Y comercios tradicionales por todos lados", recuerda.

La llegada de los museos lo cambió todo. Inma no se queja de ello. "A raíz de los museos, del bum del turismo, pues fue a más. Y yo no digo que sea malo, ni mucho menos". El turista también compra mercería. A Labora han llegado clientes de Alemania y de Francia en busca de botones que ya no se encuentran.

Recuerda a un modisto español afincado en Alemania que le pidió que sacara todo lo que tuviera. "Empezó a llevarse botones, botones y más botones... Me decía: ‘Es que esto no lo encuentro yo ya en ningún sitio. Y aparte, si lo encuentro, me cuesta un millón’".

Escenas como la de los turistas de la puerta se repiten a menudo. Inma las recibe con sorna. "Nos dicen: ‘¡Ay, qué bonito! ¿Le puedo hacer una foto?’. Y yo les digo: ‘Esto de bonito tiene poco, esto es lo antiguo’. A mí me gustaría ponerlo todo mejor, pero al final una mercería es así con tantas cajas de mercancía y poco espacio".

Sí que lamenta que el comercio tradicional "no ha tenido protección de nadie". No olvida algunas tardes de invierno con la tienda vacía, cruzada de brazos, mientras "la gente se iba a los centros comerciales".

"Creo que es imposible que alguien retome este modelo de negocio teniendo que pagar un alquiler por las nubes. Nadie se ha preocupado en conservar un poquito lo que era el comercio tradicional en los centros".

Labora se ha librado de esa presión. El local llegó con un traspaso antiguo y un alquiler "soportable". Eso le ha permitido mantener márgenes pequeños. "Siempre hemos procurado vender económico para que sea accesible a las personas que vivían por aquí".

La clienta de las lentejuelas del inicio paga una bolsa repleta de productos variados a precio de ganga mientras escucha la conversación. Antes de irse, deja una conclusión como consumidora que bien sirve de resumen: "De todo esto, cada uno tenemos nuestra cuota de culpa. Lo echaremos de menos luego, pero nadie hace jamás nada".