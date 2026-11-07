Así será la megaobra submarina del Puerto de Málaga: gigantes de hormigón de 40 metros y dragados a 24 metros

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LO ESENCIAL Las claves La Autoridad Portuaria de Málaga saca a concurso la prolongación del Muelle 9 y la construcción del Muelle 8 con un presupuesto de 58,54 millones de euros y un plazo de ejecución de 27 meses. La obra permitirá ganar una nueva explanada polivalente de 81.850 metros cuadrados mediante el uso de seis cajones gigantes de hormigón de casi 40 metros de longitud fabricados en el propio puerto. Los trabajos exigirán dragados en la zona de cimentación de hasta 24 metros de profundidad y el desmantelamiento de los espigones norte y sur de la actual dársena pesquera. El terreno de la nueva explanada se someterá a un proceso de precarga de seis meses para consolidar el suelo, e incluirá canalizaciones para la futura conexión eléctrica a buques (sistema OPS).

La transformación del Puerto de Málaga no se limitará a ganar espacio para su actividad logística.

Para hacer realidad la nueva explanada polivalente de 81.850 metros cuadrados será necesario desmontar parte de la configuración actual de la dársena pesquera, retirar terreno del fondo marino, construir nuevos frentes de atraque y preparar durante meses la superficie que ocuparán las futuras instalaciones.

La Autoridad Portuaria ha sacado a concurso las obras de prolongación del Muelle 9 y construcción del nuevo Muelle 8, una actuación presupuestada en 48,38 millones de euros antes de IVA —58,54 millones con el impuesto incluido— y con un plazo de ejecución de 27 meses.

El proyecto constructivo permite conocer cómo se desarrollará una intervención que cambiará la distribución de esta zona del recinto portuario.

Uno de sus elementos más llamativos serán los grandes cajones de hormigón armado que formarán buena parte de los nuevos muelles. Los mayores alcanzarán los 39,10 metros de longitud y tendrán un puntal de 17,70 metros.

No serán bloques macizos: estarán construidos con celdas rectangulares interiores y se fabricarán en el propio puerto antes de ser trasladados y colocados en su posición definitiva.

La construcción del nuevo Muelle 8, que conectará los actuales muelles 7 y 9, exige modificar previamente la configuración de la dársena pesquera. El proyecto contempla demoler sus espigones norte y sur, además de retirar parte del antiguo dique de Poniente y elementos de la escollera que cierra actualmente la explanada del Muelle 9.

No todo ese material tendrá que salir necesariamente del recinto portuario. La documentación contempla la posibilidad de reutilizar como relleno en la propia dársena pesquera parte de los materiales obtenidos durante el desmantelamiento de los espigones.

Los trabajos también pueden sacar a la luz vestigios de antiguas instalaciones portuarias. La memoria advierte de que podrían aparecer restos del trazado original del dique de Poniente y de los pilotes de los antiguos duques de alba que formaban parte del puesto de atraque de petroleros. Estos últimos tendrán que cortarse hasta alcanzar la cota de dragado prevista.

Seis cajones de casi 40 metros

La nueva infraestructura se apoyará principalmente en cajones de hormigón armado aligerado, una solución que permitirá formar los frentes de atraque mediante grandes estructuras con compartimentos interiores.

Para el nuevo Muelle 8 se emplearán seis cajones de 39,10 metros de eslora. Cada uno tendrá 16,20 metros de anchura en el fuste, aunque la solera alcanzará los 17,60 metros, y una altura total de 17,70 metros. Su estructura interior estará distribuida en cuatro celdas en sentido transversal y nueve en sentido longitudinal.

A estas seis piezas se añadirá otro cajón de menor longitud, de 24,25 metros, en la zona norte del nuevo muelle. La prolongación del Muelle 9 utilizará cajones de 24,75 metros de longitud y 17,50 metros de puntal.

La dimensión de estas estructuras da una idea de la escala de la operación. Los cajones más grandes tendrán una longitud comparable a la de un edificio de varias plantas colocado horizontalmente.

Su construcción se realizará en el propio puerto mediante un cajonero, una instalación específica para fabricar este tipo de estructuras. El proyecto prevé habilitar para ello el primer tramo de unos 100 metros del Muelle 7, un espacio que ya se utilizó en 2001 para construir los cajones del actual Muelle 9.

Una vez fabricados, los elementos tendrán que trasladarse hasta las zonas de colocación. La planificación contempla espacios de almacenamiento temporal en el Muelle de Levante y en el contradique, así como otras superficies portuarias para acopiar materiales y organizar los trabajos.

La documentación estudia incluso la posibilidad de recurrir al antiguo cargadero del espigón de la Térmica si no resultan viables algunas de las zonas previstas dentro del recinto.

Excavar hasta 24 metros

Antes de colocar los cajones será necesario preparar el terreno sobre el que descansarán. El proyecto diferencia dos operaciones de dragado: una destinada a cimentar los nuevos muelles y otra para profundizar la dársena y facilitar el tránsito de buques de mayor calado.

En las zonas de cimentación se retirará el estrato superior del terreno, formado principalmente por suelos cohesivos blandos que no ofrecen suficiente capacidad portante. Los nuevos muelles se apoyarán sobre un nivel inferior de materiales granulares más densos.

La excavación alcanzará distintas cotas según el tramo: hasta 24 metros de profundidad en la prolongación del Muelle 9, 21 metros en el entorno del nuevo Muelle 8 y 19 metros en el encuentro con el Muelle 7.

A ello se sumará el dragado general de la dársena, que llegará hasta la cota de 15,60 metros para permitir el paso de barcos con un calado máximo de 13,50 metros. El proyecto establece que el material extraído será analizado y trasladado a un punto de vertido autorizado.

Una base de piedra

Los cajones no se apoyarán directamente sobre el fondo excavado. Bajo ellos se construirá una banqueta de cimentación formada por un núcleo de material de todo uno y protegida por distintas capas de escollera.

El diseño contempla un filtro de escollera con piezas de 230 kilogramos y una protección exterior formada por bloques de 2,3 toneladas. Sobre esa base se colocarán los cajones, con un enrase de grava para regularizar la superficie de contacto.

La estabilidad del terreno también requerirá actuaciones específicas en los encuentros con las infraestructuras actuales. En la unión con el Muelle 9 y en el entronque con el Muelle 7 se ejecutarán columnas de grava de 1,10 metros de diámetro, separadas dos metros entre ejes y distribuidas en una malla triangular.

Seis meses de precarga

Una vez construidos los nuevos frentes de atraque, llegará el momento de formar la gran superficie de trabajo. Pero el relleno de la dársena no será el último paso antes de pavimentar.

El proyecto prevé someter parte del terreno a un proceso de precarga para acelerar su consolidación y controlar los posibles asentamientos. En la zona destinada al almacenamiento se contempla una sobrecarga de hasta 20 toneladas por metro cuadrado y una altura de precarga que puede alcanzar los seis metros.

Ese material permanecerá sobre el terreno durante aproximadamente seis meses. Durante ese periodo se vigilará su comportamiento y se comprobará cómo se asienta la superficie. Solo cuando se considere alcanzada la consolidación necesaria podrá ejecutarse el pavimento definitivo.

Es una fase esencial para que la nueva explanada pueda soportar después las cargas asociadas a la actividad portuaria.

La intervención también contempla nuevas redes de servicios, drenaje y alumbrado, además de canalizaciones para futuras instalaciones eléctricas.

Entre ellas figuran las galerías y conducciones previstas para facilitar una posterior implantación del sistema OPS, que permite suministrar electricidad desde tierra a los barcos atracados y reducir la necesidad de mantener sus motores auxiliares en funcionamiento.

La actuación actual dejará preparada parte de esa infraestructura, pero no supone por sí misma la instalación completa del sistema de suministro eléctrico a los buques, que requiere un proyecto específico.

Con un plazo de ejecución de 27 meses desde el inicio de las obras, la ampliación supondrá una transformación profunda de esta parte del puerto.