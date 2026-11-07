La fortuna llama a la puerta de 134 vecinos de Málaga: el Cuponazo de la ONCE reparte 11,3 millones en Carranque

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LO ESENCIAL Las claves El sorteo del Cuponazo de la ONCE ha repartido un total de 11,36 millones de euros de forma íntegra en el barrio de Carranque, en Málaga capital. El vendedor Francisco José Guerra repartió el premio principal de 6 millones y 134 cupones agraciados con 40.000 euros cada uno. Los billetes premiados se distribuyeron principalmente entre una panadería, un bar de la zona y las inmediaciones de El Corte Inglés.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha caído de forma íntegra en Málaga capital, repartiendo más de 11 millones de euros en premios mayores entre 134 vecinos del barrio de Carranque.

En concreto, la serie ha sido agraciada con los seis millones de euros y los 134 cupones que integran la serie completa agraciados con 40.000 euros cada uno, otros 5.360.000 euros, que suman un total de 11.360.000 euros en premios mayores.

Así, según ha informado la entidad en un comunicado, la fortuna la ha dado Francisco José Guerra, vendedor de la ONCE desde hace siete años y medio, en el barrio del Carranque.

"En mi vida había soñado con dar un premio tan grande", ha asegurado el vendedor que también ha señalado que, tras conocer la noticia no ha dormido nada.

Guerra, que es cantante del grupo El Tributo, y de otro más flamenco Por derecho, vendió cuarenta cupones en una panadería de la calle Sondalesa, otros cuarenta cupones en el bar Juani, donde suele desayunar a diario, en la calle Virgen de la Esperanza, y el resto hasta los 135 que completan la serie, a las puertas de El Corte Inglés de la Avenida de Andalucía.

"Lo que más me gusta es que se vayan sonriendo", ha afirmado, antes de apuntar que "la gente que me conoce me quieren un montón, me decían que cualquier día me iban a sacar a hombros, y creo que me van a sacar hoy".

Después de diez años como jardinero en Málaga, Frank entró en la ONCE por la incompatibilidad de su anterior trabajo con la fibrosis quística que tiene de nacimiento.

"De mi trabajo como vendedor en la ONCE me encanta todo. Lo que más me gusta es hablar con el público y que se vayan sonriendo todos los días".

El reparto del premio

Así, el Cuponazo de la ONCE ofrece todos los viernes, por tres euros, un premio a las cinco cifras y serie de 6 millones de euros. Además, se pueden ganar 134 premios de 40.000 euros a las 5 cifras del número premiado.

Con el nuevo modelo de por los lados puedes ser ganador, premio de 500 euros a las cuatro primeras y a las cuatro últimas cifras; 50 euros a las tres primeras y a las tres últimas cifras; seis euros a las dos primeras cifras y dos últimas; y reintegro de tres euros a la primera cifra (primer reintegro) y a la última cifra (segundo reintegro).

Por su parte, el Eurojackpot de la ONCE, el mega sorteo europeo que vende en España la ONCE con otros 18 países del espacio económico europeo, ofrece este martes, 10 de noviembre, un bote de 53 millones de euros.

El miércoles, 11 de noviembre, el Sorteo Extraordinario del 11/11 de la ONCE pone en juego un primer premio de once millones de euros, y once premios de un millón, además de 119 premios de 50.000 euros, entre otros.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería social, segura, responsable y solidaria de la Organización que, desde su diseño hasta su comercialización, implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.

La Organización mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 vendedores y vendedoras de la Organización.