Una de las pancartas utilizadas en la protesta en el Almudena Grandes. Cedida a EEM

Nuevo picnic protesta en un colegio de Málaga por la comida del comedor: "Salir con hambre tiene que cambiar"

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LO ESENCIAL Las claves Las familias del CEIP Almudena Grandes de Málaga realizaron un picnic protesta a las puertas del centro para reclamar una comida escolar de calidad, saludable y suficiente para sus hijos. Los padres denuncian raciones escasas, la deformación de bandejas de comida y critican que la reducción de proteína animal se use como excusa para ofrecer platos pobres. Exigen la implantación de una cocina propia en el colegio que priorice productos locales y frescos, superando el actual modelo de producción a gran escala. Esta manifestación se suma a recientes protestas en otros colegios malagueños y a un expediente sancionador abierto a la empresa de catering tras quejas en comedores de la región.

Las quejas por la comida en los comedores escolares continúan. Este viernes padres con hijos en el CEIP Almudena Grandes han llevado a cabo un picnic protesta a las puertas del centro educativo para exigir "un comedor con comida saludable, equilibrada, de calidad y suficiente".

Las familias decidieron no llevar a sus hijos al comedor y comer con ellos en la calle, frente al colegio, como forma de protesta. Por ello, este viernes a las 14.00 horas decenas de niños, tras toda la mañana de clase, no han ido al comedor y han protestado junto a sus padres.

"Almudena Grandes por un comedor de calidad"; "La salud de nuestros hijos es lo primero"; "Salir con hambre tiene que cambiar"; y "¡Queremos comer bien!". Estas son algunas de las frases que se han podido leer en las numerosas pancartas que las familias han portado durante la concentración a las puertas del colegio.

Además de portar las pancartas, durante la protesta leyeron un manifiesto con sus reivindicaciones que van más allá de mejorar los menús.

Una de sus críticas apunta a cómo se ha aplicado la reducción de la proteína animal. Los padres aseguran que entienden la importancia de comer menos proteína animal y más proteína vegetal, pero avisan de que eso "no puede ser una excusa para ofrecer platos pobres”.

En este punto, hacen hincapié en que existen "muchas alternativas, más allá de la lechuga con tomate" para que los niños disfruten de la comida. También solicitan raciones "adecuadas a las edades y a las necesidades de todos los niños".

Además, piden garantías sobre la calidad de los alimentos y la seguridad de los materiales, “como por ejemplo las bandejas donde se sirven las comidas”, que a veces han visto “deformadas”.

Una cocina propia

Al mismo tiempo, los padres rechazan un modelo de comedor basado en grandes empresas y producción a gran escala. A cambio defienden un modelo “local, cercano, con alimentos frescos, productos de proximidad y menús adaptados a las necesidades de todos los niños”.

Por ello, exigen una cocina propia en el colegio, que permita “controlar la elaboración, la calidad y la frescura de los alimentos”. Para que esta llegue cuanto antes, las familias se ofrecen a colaborar y a buscar financiación y ayudas para conseguirla.

Las familias insisten en que la protesta no va contra quienes trabajan cada día en el comedor, sino que busca el bienestar de sus hijos. “Por favor, no queremos promesas, queremos compromisos, hechos y resultados”, terminaron.

No es la primera protesta

El Almudena Grandes no es el primer centro que protesta. El pasado 23 de octubre, las familias del CEIP Parque Clavero, en la capital, convocaron una huelga de comedor y un picnic protesta muy parecido. Se quejaban de la escasa calidad y cantidad de los menús y pedían a la Consejería que acelerara la apertura de una cocina propia en el colegio.

Pocos días antes, la Consejería de Desarrollo Educativo había abierto un expediente sancionador a Mediterránea de Catering por incumplir la calidad de algunos platos y el tamaño de las raciones.

El expediente nació en comedores de Córdoba, después de que se hiciera viral el vídeo del llamado “pisto sin pisto”. La empresa tenía diez días hábiles para presentar alegaciones y el contrato sigue en vigor.

En Málaga, la Delegación Territorial recibió seis quejas formales de seis colegios distintos. Aun así, el delegado de Desarrollo Educativo, Miguel Briones, dijo que no hay ningún expediente abierto en la provincia.

Según él, las reclamaciones reflejan más el temor a que pase lo mismo que en Córdoba que pruebas de mala calidad, y pidió “calma” a las familias.

En la provincia hay 340 comedores escolares que dan de comer a unos 50.000 niños al día. De ellos, 198 funcionan con línea fría o catering, en el que la comida se cocina antes y se recalienta en el colegio, y 92 tienen cocina en el propio centro.