Imagen de la estación de cruceros del puerto de Málaga. Puerto de Málaga

Así será la gran reforma que el Puerto de Málaga prepara en su terminal de cruceros

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LO ESENCIAL Las claves El Puerto de Málaga invertirá más de 1,5 millones de euros en mejorar la eficiencia energética de la Estación Marítima Sur Cruceros (Terminal B). El proyecto contempla renovar los sistemas de iluminación por tecnología LED, sustituir los equipos de climatización y ventilación, e instalar láminas de control solar en la fachada acristalada. Las obras tienen un plazo de ejecución de 12 meses y están cofinanciadas a través del Programa Plurirregional FEDER de España 2021-2027. Con esta intervención se prevé reducir el consumo energético un 45,6%, permitiendo al edificio elevar su calificación energética de la letra C a la B.

El Puerto de Málaga prepara una importante intervención en su terminal de cruceros para mejorar la eficiencia energética de uno de los edificios que reciben a los pasajeros que llegan a la ciudad por vía marítima.

La actuación, valorada en 1.543.957,58 euros, IVA incluido, contempla renovar buena parte de las instalaciones de iluminación, climatización y ventilación de la Estación Marítima Sur Cruceros, conocida como Terminal B, en el dique de Levante.

El proyecto plantea una actualización de los principales sistemas energéticos de un inmueble que fue construido en 2008 y que cuenta con 7.923 metros cuadrados de superficie construida, repartidos entre una planta baja de 5.422,78 metros cuadrados y una primera planta de 2.500,22.

La intervención no se limita a sustituir luminarias. El plan incluye también nuevos equipos de generación de frío y calor, mejoras en la ventilación de las zonas de mayor afluencia y una actuación sobre los grandes cerramientos acristalados para reducir la entrada de radiación solar.

Uno de los capítulos de la reforma será la sustitución de la iluminación existente por luminarias LED de alta eficiencia, acompañadas de sensores de presencia y de luz natural.

El sistema contará además con mecanismos de gestión remota, con el objetivo de adaptar el funcionamiento de las instalaciones a las necesidades reales del edificio.

La climatización constituye otro de los principales ámbitos de actuación. El proyecto recoge la sustitución de los equipos principales de generación de frío y calor por nuevas bombas de calor aerotérmicas de mayor eficiencia.

La documentación técnica describe una situación en la que el sistema de enfriamiento existente se encuentra averiado y fuera de servicio, mientras que parte de los equipos de generación de frío y calor tienen alrededor de dos décadas de antigüedad.

Una película solar

La reforma también actuará sobre las fachadas acristaladas de la terminal. El proyecto prevé instalar una lámina de control solar transparente en la cara exterior de los vidrios, con la finalidad de reducir la entrada de calor procedente de la radiación solar sin alterar sustancialmente la apariencia del edificio.

Esta medida se suma a la renovación de los sistemas de climatización para mejorar el comportamiento energético de los espacios interiores.

Otro de los puntos destacados se concentra en la planta baja, donde se localizan buena parte de los espacios de acceso, seguridad, recogida de equipajes, locales comerciales y dependencias operativas.

El proyecto contempla instalar una nueva unidad de ventilación con recuperación de calor y renovar la distribución del aire en esta planta.

La documentación técnica identifica problemas de confort en determinadas zonas, especialmente en espacios de mayor concentración de personas, como los controles de seguridad, las áreas de equipajes y los espacios comerciales.

La actuación incluye, asimismo, la sustitución del termo eléctrico de los vestuarios del personal por un equipo aerotérmico con depósito de 200 litros.

De la C a la B

El objetivo de todas estas medidas es reducir el consumo energético del edificio y las emisiones asociadas a su funcionamiento.

Según los cálculos recogidos en el proyecto, la terminal presenta actualmente un consumo de energía primaria no renovable de 111,04 kilovatios hora por metro cuadrado y año, con una calificación energética C.

Con la aplicación conjunta de las cinco medidas previstas, esa cifra bajaría a 60,37 kilovatios hora por metro cuadrado y año, lo que supone una reducción del 45,6%.

La previsión es que el inmueble pase de la letra C a la B tanto en consumo de energía primaria no renovable como en emisiones de dióxido de carbono. En este último indicador, el valor estimado descendería de 18,82 a 10,25.

La actuación se enmarca en el Programa Plurirregional FEDER de España 2021-2027, dentro de las iniciativas destinadas a mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de CO2.

El plazo de ejecución previsto para los trabajos es de 12 meses.