Vistas de la Catedral de Málaga y de algunos edificios de La Malagueta, en Málaga. Amparo García

La nueva Milla de Oro de Málaga ya compite con La Malagueta: el alquiler se dispara un 15% en Pacífico

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LO ESENCIAL Las claves El precio del alquiler en el barrio de Pacífico (Málaga) se ha disparado un 15,1% interanual hasta alcanzar los 21,4 euros por metro cuadrado. Pacífico roza los precios de La Malagueta-Monte Sancha, la zona más cara de la capital con 21,9 euros por metro cuadrado, recortando la diferencia a solo medio euro. La transformación urbana y los nuevos desarrollos residenciales en el litoral oeste han impulsado la revalorización de la denominada nueva Milla de Oro. A nivel provincial, el alquiler medio se sitúa en 18,8 euros el metro cuadrado (+6,8%), superando la media de la capital (16,7 euros) con Marbella a la cabeza (23,5 euros).

El mapa de las zonas más caras para vivir de alquiler en Málaga está cambiando.

El litoral oeste, inmerso en una profunda transformación residencial desde hace varios años, empieza a competir en precios con algunos de los enclaves más exclusivos y consolidados de la capital.

El mejor ejemplo es Pacífico, que ya cuesta prácticamente lo mismo que La Malagueta-Monte Sancha y protagoniza, además, una de las mayores escaladas del mercado inmobiliario malagueño.

Los últimos datos de Idealista correspondientes a octubre de 2026 sitúan el precio medio del alquiler en Pacífico en 21,4 euros por metro cuadrado, después de experimentar un incremento interanual del 15,1%.

La diferencia con La Malagueta-Monte Sancha, que conserva el primer puesto de la clasificación con 21,9 euros, es de apenas medio euro por metro cuadrado.

La distancia es especialmente significativa si se atiende a la evolución de ambos enclaves. Mientras Pacífico ha protagonizado una de las mayores subidas del último año, La Malagueta ha registrado un incremento más moderado, del 7,4%.

Detrás de esta evolución aparece la transformación de un espacio que ha ido ganando protagonismo en el mercado residencial de Málaga. El entorno de Pacífico, coincidente en buena medida con la denominada nueva Milla de Oro, concentra algunos de los proyectos inmobiliarios más destacados de los últimos años, con promociones de alto valor y desarrollos como las torres de Torre del Río.

La construcción de nuevos edificios residenciales, la renovación del frente litoral y la llegada de promociones dirigidas a segmentos de mayor capacidad adquisitiva han cambiado progresivamente el perfil de esta parte de la ciudad. La evolución de los precios del alquiler refleja también esa revalorización.

La Malagueta, líder

Pese al fuerte avance de Pacífico, La Malagueta-Monte Sancha continúa siendo el área más cara de Málaga para alquilar una vivienda. Su precio medio alcanza los 21,9 euros por metro cuadrado, por encima de los 21,4 euros de Pacífico.

La diferencia entre ambos barrios se ha reducido, sin embargo, hasta apenas un 2,3%. La Malagueta representa un mercado residencial plenamente consolidado, con una localización privilegiada junto al mar, una oferta limitada y una posición histórica entre las zonas de mayor valor inmobiliario de la capital.

La comparación entre ambos espacios permite observar dos realidades distintas del mercado malagueño: por un lado, un enclave tradicionalmente exclusivo que mantiene los precios más elevados; por otro, un sector del litoral oeste que ha experimentado una transformación urbanística y residencial acelerada y que está escalando posiciones en el mercado.

La presión del alquiler alcanza igualmente a otras zonas céntricas y residenciales de la capital. El Centro Histórico registra una media de 19,1 euros por metro cuadrado, mientras que el Ensanche Centro-Soho se sitúa en 19 euros.

En ambos casos, los precios siguen creciendo respecto al año anterior. En el Centro la subida es del 4,4%, mientras que el Ensanche Centro-Soho avanza un 6,1%.

Pedregalejo-Morlaco alcanza los 18,6 euros por metro cuadrado, tras subir un 9,4%, y el Limonar se sitúa en 17,8 euros, un 6,6% más. Finca El Pato-Torre del Río, otra de las áreas vinculadas a la expansión residencial del litoral oeste, llega a los 17,6 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 12,8%.

Huelin registra 17,3 euros por metro cuadrado y una subida del 5,5%, mientras que La Merced alcanza los 20 euros, aunque Idealista no ofrece una variación interanual para este enclave.

La provincia roza los 19 euros

La escalada de los precios no se limita a los barrios de la capital. El conjunto de la provincia de Málaga alcanza en octubre los 18,8 euros por metro cuadrado, tras encarecerse un 6,8% en los últimos doce meses, según Idealista.

La cifra sitúa el alquiler provincial a las puertas de los 19 euros y por encima del promedio de Málaga capital, que se queda en 16,7 euros por metro cuadrado, con una subida interanual del 5,4%.

Marbella encabeza los precios entre los municipios de la provincia, con 23,5 euros por metro cuadrado, seguida de Ojén, con 23 euros, y Benahavís, con 21,3 euros. Estepona también supera los 20 euros, mientras que Torremolinos, Fuengirola y Benalmádena se mueven entre los 17 y los 18 euros.

El encarecimiento también alcanza a localidades del interior. Cártama y Alhaurín el Grande registran subidas interanuales del 9,1%, mientras que Ronda aumenta un 8,9% y Torrox, un 8,7%.

La fotografía que dejan los datos de octubre es la de un mercado residencial cada vez más tensionado, en el que la subida de los precios se extiende más allá de los enclaves tradicionalmente exclusivos y alcanza también a zonas que han experimentado una profunda transformación urbana en los últimos años.