Importantes cortes de tráfico en Málaga por la maratón: decenas de calles afectadas durante horas

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LO ESENCIAL Las claves Málaga sufrirá importantes cortes de tráfico con motivo de la celebración de la Generali Maratón este domingo. El Paseo del Parque se cerrará desde el sábado a las 20:00 horas para el montaje de la salida y la meta de la prueba. Las restricciones de tráfico se extenderán de 8:15 a 14:30 horas del domingo por diversas zonas y afectarán a varias líneas de la EMT. El evento condicionará el paso peatonal en el Centro Histórico y afectará a los accesos de cinco aparcamientos municipales.

Málaga afrontará este domingo, 8 de noviembre, una jornada de importantes restricciones de tráfico con motivo de la celebración de la Generali Maratón.

La prueba, que arrancará a las 8:30 horas desde el Paseo del Parque, obligará a cortar numerosas calles de la capital, desviará varias líneas de autobús y afectará a los accesos de cinco aparcamientos municipales.

Las primeras limitaciones comenzarán el sábado por la noche. El Ayuntamiento cerrará al tráfico el Paseo del Parque a partir de las 20:00 horas del 7 de noviembre para permitir el montaje de las instalaciones de salida y meta. El corte se mantendrá hasta la finalización de la carrera y el desmontaje, previsto aproximadamente para las 18:00 horas del domingo.

La maratón contará con dos recorridos, de 42 y 21 kilómetros, y su desarrollo implicará restricciones en distintos puntos de la ciudad a lo largo de la mañana. El dispositivo municipal establece diferentes franjas horarias en función del paso de los corredores.

Los primeros cortes del domingo comenzarán a las 8:15 horas. Entre esa hora y las 12:30 horas, las restricciones afectarán a numerosas vías del centro y el oeste de la capital, entre ellas la Alameda Principal, el puente de Tetuán, la avenida de Andalucía, Armengual de la Mota, Mármoles, el puente de la Aurora, el pasillo de Santa Isabel, la avenida de la Aurora, la Alameda de Colón y la avenida Manuel Agustín Heredia.

En la zona del puerto y La Malagueta, el tráfico permanecerá cortado entre las 8:15 y las 11:45 horas en el paseo de la Farola, los diques de Levante, la terminal de cruceros, el paseo de los Curas, la plaza de La Marina y la Alameda Principal.

También habrá restricciones en el litoral este. Entre las 8:45 y las 11:45 horas estarán afectadas, entre otras, los paseos marítimos Ciudad de Melilla y Pablo Ruiz Picasso, la calle Bolivia, la avenida Salvador Allende y las avenidas Juan Sebastián Elcano y Pintor Joaquín Sorolla.

A partir de las 9:15 y hasta las 12:45 horas, los cortes alcanzarán la calle Mazarredo, las avenidas Doctor Marañón y La Palmilla, el puente Mediterráneo, las avenidas Jorge Silvela y Luis Buñuel, el paseo de Martiricos, la avenida de Fátima y el pasillo de Santo Domingo.

En el litoral oeste, entre las 9:30 y las 14:15 horas, las restricciones afectarán a los carriles auxiliares de la avenida de Pacífico, la avenida Imperio Argentina, la calle Marilyn Monroe, la avenida Alicia de Larrocha, la calle Miguel Mérida Nicolich y los carriles norte y sur del paseo marítimo Antonio Machado.

Entre las 9:45 y las 13:45 horas también estarán cortadas las calles Villanueva del Rosario, Montejaque y Periodista Paco Rengel, además de Miguel Mérida Nicolich y el carril auxiliar de la avenida Manuel Alvar.

Los últimos cortes, entre las 10:15 y las 14:30 horas, afectarán a la calle Alemania, la avenida del Comandante Benítez, la calle Manuel José García Caparrós, los pasillos de Atocha y Santa Isabel, Cisneros, Especerías, la plaza de la Constitución, la calle Marqués de Larios, la plaza de La Marina y el Paseo del Parque.

El Ayuntamiento recomienda utilizar como vías alternativas la MA-20 y la AP-7 y seguir en todo momento las indicaciones de la Policía Local, Protección Civil y los auxiliares de la carrera.

Cambios en los autobuses

El servicio de autobuses urbanos también se verá afectado por el desarrollo de la prueba. Las interrupciones y desvíos comenzarán el sábado a las 20:00 horas y se prolongarán hasta las 18:00 horas del domingo.

Desde el cierre del Paseo del Parque, las líneas que atraviesan habitualmente esta vía en dirección este, hacia El Palo, circularán por la Alameda Principal, Cortina del Muelle y la avenida Cervantes.

En sentido oeste, hacia la avenida de Andalucía, los autobuses utilizarán el Paseo de los Curas, Muelle Heredia, la calle Córdoba y la Alameda Principal.

Para el domingo, la EMT publicará en su página web y en su aplicación los recorridos alternativos de cada línea afectada. El Ayuntamiento advierte de que, desde el inicio de la carrera, los horarios y las frecuencias podrán variar respecto a los previstos habitualmente.

El dispositivo de seguridad incluye restricciones de estacionamiento en las zonas de avituallamiento y en otros espacios reservados para la organización.

Algunas comenzarán el jueves 5 de noviembre, como en el paseo marítimo Antonio Machado y el lateral norte de la avenida de Pacífico, donde estará prohibido aparcar desde las 7:00 horas.

Otras limitaciones empezarán el viernes 6. Es el caso del lateral del Hospital Noble y la calle Pedro Luis Alonso, donde la prohibición se mantendrá desde las 15:00 horas hasta aproximadamente las 22:00 horas del domingo.

El sábado 7, desde las 7:00 horas, se ampliarán las restricciones al paseo marítimo Ciudad de Melilla, la avenida Jaboneros y la calle Juan de Austria. También habrá limitaciones en Guillén Sotelo desde las 7:00 horas y en la avenida Cervantes para facilitar el paso de los autobuses de la EMT.

Además, desde las 7:00 horas del sábado y hasta aproximadamente las 15:00 horas del domingo no se podrá estacionar en distintos puntos reservados para los avituallamientos, entre ellos la Alameda de Colón, el dique de Levante, la calle Doctor Antonio Gutiérrez Mata, la avenida de La Palmilla, el pasillo de Santo Domingo, varios tramos de la avenida de Pacífico, el Estadio de Atletismo, la calle Alemania y el Paseo del Parque.

Restricciones para peatones

El paso peatonal también estará condicionado en el Centro Histórico. En los tramos del recorrido que estén vallados, los corredores tendrán preferencia y quedará prohibido el paso de peatones por motivos de seguridad.

En las calles sin vallado por las que discurra la prueba, el Ayuntamiento recomienda evitar los cruces transversales y atender a las indicaciones de los agentes y auxiliares.

Por último, cinco aparcamientos municipales tendrán afectados sus accesos entre las 8:30 y las 15:00 horas del domingo:

La Marina: entradas y salidas por la Alameda Principal y la avenida Manuel Agustín Heredia.

Camas: entrada y salida por el pasillo de Santa Isabel.

Andalucía: accesos por la avenida de Andalucía y la calle Hilera.

El Palo: entrada por la avenida Juan Sebastián Elcano.

Pío Baroja: cortes en los accesos por la avenida Salvador Allende y Juan Sebastián Elcano.