Vídeo del último gran avance de la obra de la Catedral de Málaga.

La Catedral de Málaga cierra una herida de 244 años: coloca la última piedra de su frontón inacabado

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LO ESENCIAL Las claves La Catedral de Málaga ha colocado la última piedra de su frontón principal, un elemento que permanecía inacabado desde la paralización de sus obras en 1782. La reconstrucción se basa en un diseño histórico documentado en el siglo XVIII por el arquitecto Antonio Ramos y grabado por Francisco Muntaner. Para completar la estructura se ha utilizado piedra de Bateig (Alicante) por sus similitudes con el material original, combinando cantería tradicional y tecnología moderna. Las obras requirieron un sistema especial de puente grúa para manipular sillares de hasta 2,5 toneladas e instalaron refuerzos ocultos para prevenir daños sísmicos.

La Catedral de Málaga ha puesto fin a una espera de casi dos siglos y medio.

El templo ha colocado la última piedra de su frontón principal, una parte de la fachada que permanecía inacabada desde que las obras de construcción se paralizaron en 1782.

Un total de 244 años después, este elemento arquitectónico recupera su configuración y permite completar el encuentro de la nueva cubierta con la fachada que mira hacia la plaza del Obispo.

La última piedra se colocó el pasado 22 de octubre, a las 12.00 horas, según ha informado el Cabildo Catedral. El hito supone un avance destacado en los trabajos que se están desarrollando en las cubiertas del monumento y permite cerrar una de las partes que habían quedado pendientes desde el siglo XVIII.

No se trata de una solución arquitectónica improvisada. La configuración que ahora se ha completado estaba documentada desde hace más de dos siglos en los dibujos del arquitecto Antonio Ramos, difundidos a través de una estampa de la fachada de la Catedral grabada por Francisco Muntaner en 1784 y publicada en 1785.

Durante la segunda mitad del siglo XVIII, Ramos había sustituido el frontón curvo inicialmente previsto por José de Bada por otro de forma triangular. La modificación buscaba adaptar el remate de la fachada a la cubierta a dos aguas que había propuesto en 1764 Ventura Rodríguez, arquitecto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.

Sin embargo, la paralización de las obras dejó el frente construido aproximadamente hasta la mitad de los tres óculos de su primer nivel.

Desde entonces, el remate permaneció incompleto. Ahora, la ejecución de la nueva cubierta ha hecho necesario recuperar y completar aquel diseño para resolver su conexión con la fachada principal.

Una piedra de Alicante

La intervención ha requerido un trabajo de adaptación especialmente delicado. El diseño histórico ha tenido que ajustarse a la geometría real de una construcción levantada a lo largo de distintas etapas y que presenta irregularidades en los óculos y en los elementos originales que se conservaban.

Para reconstruir las partes que faltaban, los técnicos han tomado como referencia el grabado de Muntaner y el sistema de proporciones utilizado en la Catedral, relacionado con las reglas del arquitecto renacentista italiano Jacopo Barozzi da Vignola.

También ha sido importante la elección del material. Para completar el frontón se ha utilizado piedra de Bateig, procedente de Alicante, seleccionada por sus similitudes de composición, tonalidad y textura con la fábrica histórica del templo.

La elección busca mantener la continuidad visual con las piedras de los remates superiores de la Catedral y sus torres, vinculadas al suministro de antiguas canteras de Almayate, en el entorno de Valle Niza.

La ejecución ha combinado técnicas actuales y procedimientos tradicionales de cantería. Las piezas se han elaborado con maquinaria de control numérico y talla manual, mientras que los sillares se han colocado y rejuntado con mortero de cal y arena de río, siguiendo la técnica tradicional empleada en el monumento.

Sillares de 2,5 toneladas

La colocación de las piezas ha sido otro de los grandes desafíos. Algunos de los sillares alcanzan un peso cercano a las dos toneladas y media, por lo que ha sido necesario habilitar un sistema específico para controlar su movimiento y garantizar un encaje preciso.

Sobre el andamio instalado en la fachada se ha dispuesto una estructura de puente grúa equipada con un polipasto. Este mecanismo permite manejar cada pieza con mayor precisión y evitar que su colocación dependa directamente de las oscilaciones de una carga suspendida de la grúa principal.

La fábrica se mantiene estable por su propia geometría y peso, aunque se han incorporado también varillas de fibra de vidrio y grapas interiores de acero inoxidable para mejorar su comportamiento ante posibles movimientos sísmicos. Estos refuerzos quedan ocultos en el interior de la estructura.

Los trabajos han sido ejecutados por la UTE Hermanos Campano-Grupo ORP, con la participación de la empresa Bateig en la elaboración de las piezas y de una firma especializada de Jaén para su colocación.

La culminación del frontón no significa, en cualquier caso, que hayan terminado todas las actuaciones en esta zona de la Catedral. Durante los próximos días está prevista la retirada de la estructura que ha sostenido el puente grúa y la reorganización de los andamios para abordar la restauración de la parte histórica del propio frontón.