Imagen de uno de los contadores electrónicos instalados por la empresa de aguas de Málaga. Emasa

La Audiencia de Málaga permite a Emasa reclamar deudas sin negociar antes con los clientes

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LO ESENCIAL Las claves La Audiencia Provincial de Málaga permite a Emasa reclamar impagados sin la obligación de intentar una negociación previa con el cliente. El tribunal revoca la decisión de un juzgado de Málaga que había archivado una demanda por una deuda de 568,15 euros. La resolución se basa en que la Ley Orgánica 1/2025 excluye de la exigencia de negociación previa (MASC) a las entidades del sector público. Al ser una sociedad con capital 100% municipal, Emasa queda exenta de este requisito y su demanda ha sido admitida a trámite.

La Audiencia Provincial de Málaga ha dado la razón a la Empresa Municipal de Aguas de Málaga (EMASA) en una disputa judicial por el cobro de facturas impagadas y ha determinado que la compañía no está obligada a acreditar un intento previo de negociación con el cliente antes de presentar una demanda.

El tribunal considera que, por su condición de entidad perteneciente al sector público, EMASA queda excluida de ese requisito introducido por la Ley Orgánica 1/2025.

La resolución, dictada el 24 de julio de 2026 por la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, revoca la decisión de un juzgado de Málaga que había inadmitido la demanda de la empresa municipal y archivado el procedimiento.

El asunto se refería a una reclamación de 568,15 euros de principal, más los intereses legales y las costas procesales, por facturas de agua que, según la demanda, quedaron sin pagar entre el 11 de octubre de 2021 y el 5 de marzo de 2025.

El juzgado había acordado el archivo el 12 de noviembre de 2025 al entender que EMASA no había acreditado haber intentado una negociación previa mediante un medio adecuado de solución de controversias, conocido como MASC.

La exigencia forma parte de los requisitos de procedibilidad establecidos por la nueva normativa para determinados procedimientos judiciales.

La empresa municipal recurrió esa decisión. En su apelación sostuvo que la ley excluye de esa obligación los asuntos en los que interviene una entidad perteneciente al sector público.

Para defenderlo, alegó que su capital social pertenece íntegramente al Ayuntamiento de Málaga y que actúa como entidad instrumental municipal.

La Audiencia Provincial respalda esa interpretación. En su auto, señala que EMASA es una entidad perteneciente al sector público y concluye que, en este caso, no tiene que aportar el documento que acredite que intentó una negociación antes de acudir a los tribunales.

La resolución recuerda que el artículo 3.2 de la Ley Orgánica 1/2025 excluye de las disposiciones relativas a estos mecanismos "los asuntos de cualquier naturaleza, con independencia del orden jurisdiccional ante el que deban ventilarse, en los que una de las partes sea una entidad perteneciente al sector público".

A partir de esa previsión, el tribunal afirma que EMASA, como sociedad anónima de capital íntegramente municipal, queda fuera de la obligación que motivó el archivo de la demanda. Por ello, estima el recurso de apelación y acuerda que la reclamación sea admitida.

En la parte dispositiva, la Audiencia acuerda revocar el auto dictado en noviembre de 2025 y dispone "la admisión de la demanda, al no venir obligada la demandante a cumplir el requisito de procedibilidad del artículo 5 de la Ley MASC 1/2025".