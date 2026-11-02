Incendio en una vivienda en Málaga: tres personas afectadas por inhalación de humo

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LO ESENCIAL Las claves Un incendio originado en la cocina de una vivienda en el pasaje Valencia de Málaga deja a tres personas afectadas por inhalación de humo. El suceso ha movilizado a los servicios sanitarios del 061 para atender a los afectados en el lugar. Efectivos de Bomberos del parque Central de Martiricos desplazaron dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero para sofocar el fuego.

Efectivos de Bomberos de Málaga han intervenido en la mañana de este lunes en la extinción de un incendio producido en la cocina de una vivienda ubicada en el pasaje Valencia, en el distrito centro.

Tres personas han resultado afectadas por inhalación de humo en este incendio, según han informado desde el Área de Seguridad del Ayuntamiento de Málaga.

Los servicios sanitarios del 061 han atendido a estas personas, y hasta el lugar se han desplazado dos dotaciones del parque Central (Martiricos) formadas por dos autobombas, una autoescala y un vehículo ligero.