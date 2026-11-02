El gigantesco túnel de 2,3 kilómetros con el que Málaga quiere enterrar su tráfico litoral vuelve a tomar impulso

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Andalucía se compromete en sus Presupuestos a firmar un convenio con el Ayuntamiento de Málaga para redactar el proyecto de soterramiento del Paseo de los Curas. La obra contempla un túnel de 2,3 kilómetros con un coste estimado en 282,8 millones de euros, que permitiría ganar 100.000 metros cuadrados peatonales y conectar el Centro con el Puerto. Los trabajos tendrían un plazo de ejecución de 36 meses y se realizarían mediante el sistema 'cut and cover' por fases para mantener el tráfico en superficie durante la obra. La financiación sigue siendo el gran obstáculo, ya que los análisis concluyen que el Plan Málaga Litoral tiene una rentabilidad para la inversión privada demasiado baja.

El gigantesco túnel con el que Málaga quiere soterrar el tráfico de su eje litoral vuelve a la agenda.

La Junta de Andalucía anuncia en el proyecto de Presupuestos autonómicos de 2027 su intención de suscribir un convenio con el Ayuntamiento para redactar el proyecto de soterramiento del Paseo de los Curas, una de las principales actuaciones del Plan Málaga Litoral.

La referencia figura en el informe económico y financiero que acompaña a las cuentas regionales. En concreto, el documento recoge que "se suscribirá un convenio con el Ayuntamiento de Málaga para la redacción del proyecto de soterramiento del Paseo de los Curas".

El anuncio supone un nuevo movimiento administrativo para una infraestructura que lleva años sobre la mesa, pero cuyo desarrollo se ha visto condicionado por su elevado coste y por las dificultades para encontrar una fórmula de financiación.

El compromiso de la Junta se centra en la redacción del proyecto, sin que el documento concrete un calendario para formalizar el convenio ni comprometa fondos para ejecutar las obras.

Más de 280 millones

Los estudios iniciales permiten hacerse una idea de la dimensión de la operación. El anteproyecto elaborado por la consultora Esteyco, encargada de estos trabajos en abril de 2022, situó en 282,8 millones de euros el coste estimado de la ejecución material del túnel, de unos 2,3 kilómetros de longitud.

Si se suma la intervención prevista en superficie, diseñada por el estudio B720, el presupuesto estimativo de ambas actuaciones asciende a 324,1 millones de euros.

El proyecto urbanístico permitiría recuperar alrededor de 100.000 metros cuadrados para los peatones y mejorar la conexión entre el Centro histórico y el Puerto.

El plazo de construcción calculado en los estudios iniciales es de unos 36 meses. La solución planteada discurre por el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, la avenida de Cánovas, el Paseo de los Curas y la avenida de Heredia, desde la calle Gutenberg hasta el río Guadalmedina. El diseño contempla dos tubos independientes, con circulación en un único sentido en cada uno.

La distribución de los carriles variaría a lo largo del recorrido. En el primer tramo, desde la boca este hasta el enlace de la plaza de Torrijos, habría dos carriles por sentido.

Entre ese enlace y los accesos al Soho se plantean tres carriles por sentido, distribuidos en dos calzadas independientes y superpuestas. Desde los accesos al Soho hasta la boca oeste, el túnel volvería a contar con dos carriles por sentido.

En el tramo central, la disposición en dos niveles permitiría conectar directamente con el intercambiador de La Marina, una de las piezas del Plan Málaga Litoral destinada a reorganizar los desplazamientos en transporte público.

Además, el carril izquierdo de ambas calzadas tendría uso reservado para autobuses y vehículos de alta ocupación en el tramo previsto entre el Soho y la boca oeste.

Obras por fases

El anteproyecto contempla ejecutar la infraestructura mediante el sistema cut and cover, una técnica que consiste en construir las pantallas laterales y la cubierta del túnel para excavar posteriormente bajo ella. Es el método utilizado también en obras del Metro de Málaga.

La construcción se organizaría en tres fases para mantener durante los trabajos tres carriles de circulación y reducir las afecciones al tráfico en superficie.

La propuesta prevé desviar inicialmente los vehículos hacia un lado de la vía para ejecutar parte de las pantallas y de la cubierta; después, el tráfico se trasladaría provisionalmente sobre el tramo construido para completar el lado restante.

Una vez ejecutada la cubierta, el tráfico podría recuperar su disposición mientras continuarían bajo ella las excavaciones y los trabajos interiores del túnel. El objetivo es minimizar las afecciones en superficie durante una obra de gran envergadura en uno de los principales ejes de circulación de la ciudad.

El trazado también presenta condicionantes urbanos y ambientales. En el Paseo de los Curas, la propuesta desplaza parte del recorrido hacia el sur para respetar la alineación central de los plátanos y su relación con el parque, aunque el documento técnico advierte de que sería inevitable afectar a varios árboles singulares: un drago y dos ficus situados en la confluencia de la avenida de Cánovas con la plaza de Torrijos.

La financiación, el obstáculo

La nueva referencia presupuestaria de la Junta llega después de un periodo de escasos avances en el desarrollo del Plan Málaga Litoral.

A principios de 2026, la ausencia de partidas municipales para la operación y la falta de avances en los proyectos definitivos reflejaban las dificultades para llevar adelante una actuación que, en sus cálculos iniciales, se situaba en torno a los 500 millones de euros.

El problema no reside únicamente en el coste de construcción. El análisis económico elaborado por Aninver y conocido en junio concluyó que el plan presenta una rentabilidad socioeconómica favorable, pero mantiene importantes dificultades de viabilidad financiera.

Los ingresos previstos no bastarían para cubrir los costes operativos y de mantenimiento, lo que obligaría a incorporar mecanismos adicionales de financiación.

El informe también apuntaba a las dificultades para atraer inversión privada con las condiciones planteadas. En el escenario base, la rentabilidad estimada para el accionista se situaba en torno al 3,35%, por debajo de los niveles habituales exigidos por el mercado.