Una denuncia vecinal en 2021, dos órdenes de demolición y una batalla judicial que sigue abierta en Málaga

La resolución judicial no determina si las obras son legales ni anula las órdenes municipales, limitándose a ajustar la caución mientras se resuelve el fondo del litigio.

La Gerencia Municipal de Urbanismo ha dictado dos órdenes de demolición distintas sobre el mismo inmueble al considerar que las actuaciones no son legalizables.

El conflicto se originó en 2021 tras la denuncia de la comunidad de propietarios por unas obras en la fachada y un cerramiento no legalizable.

El TSJA rebaja de 30.000 a 25.000 euros la garantía exigida a una empresa para suspender provisionalmente una orden de demolición en un edificio de Málaga.

Una denuncia de la comunidad de propietarios, dos órdenes de demolición dictadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo y un conflicto judicial que continúa abierto.

La disputa por unas obras realizadas en un edificio de Málaga se remonta a 2021 y ha dado lugar a varios procedimientos administrativos y judiciales.

El último episodio es una resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha rebajado de 30.000 a 25.000 euros la garantía exigida a la empresa para mantener suspendida provisionalmente una de las órdenes municipales.

La sentencia, fechada el 22 de septiembre de 2026, no resuelve si las obras son legales ni determina de forma definitiva si deben ejecutarse las demoliciones.

Detrás de esta resolución hay dos actuaciones distintas sobre un mismo inmueble y dos órdenes municipales de demolición dictadas en fechas diferentes.

El origen del conflicto se sitúa en 2021, cuando la empresa DELSA Patrimonial Management Group presentó, el 5 de abril de ese año, una declaración responsable para modificar los huecos de la fachada del inmueble.

Tras la denuncia de la comunidad de propietarios, los servicios municipales realizaron una inspección.

Urbanismo concluyó que la actuación debía revertirse y ordenó el 28 de julio de 2022 la demolición de las obras y la reposición de la fachada a su estado inicial, en consonancia con el resto de la fachada colindante.

La declaración responsable fue declarada inválida en agosto de 2022 y el recurso de reposición presentado contra la orden municipal fue desestimado en octubre de ese año

Esta primera orden dio lugar también a un procedimiento judicial. En marzo de 2024, el juzgado estableció una garantía de 25.000 euros para mantener suspendida provisionalmente su ejecución. Según la resolución ahora examinada por el TSJA, esa cuantía no fue recurrida por la empresa.

Una segunda orden

El expediente no terminó con la actuación sobre la fachada. Urbanismo dictó una segunda orden de demolición el 23 de mayo de 2023, esta vez por el avance de un cerramiento de fábrica y la instalación de carpinterías de madera que configuraban una especie de vestíbulo o recibidor de entrada.

La empresa había intentado legalizar esta actuación en el marco de un cambio de uso de un local a oficina. Sin embargo, Urbanismo consideró que las obras no eran legalizables y ordenó su demolición. La empresa presentó un recurso extraordinario de revisión, que fue rechazado por el Ayuntamiento el 15 de enero de 2024.

Es esta segunda orden la que centra la resolución más reciente del TSJA. En el procedimiento judicial relacionado con ella se había acordado suspender provisionalmente la ejecución a cambio de una caución de 30.000 euros. La empresa recurrió esa cuantía y el tribunal le ha dado la razón parcialmente, reduciéndola a 25.000 euros.

La sentencia no supone la anulación de ninguna de las órdenes de Urbanismo ni confirma de manera definitiva que las obras deban desaparecer. El tribunal se limita a examinar la garantía exigida para mantener la suspensión cautelar de la segunda orden.

En su razonamiento, considera que no procede elevar la caución de 25.000 a 30.000 euros sobre la base de la existencia de balcones, una cuestión discutida por las partes que deberá abordarse, en su caso, al resolver el fondo del litigio.

La resolución concluye que los 25.000 euros no resultan desproporcionados y estima parcialmente el recurso de la empresa. No impone las costas de la apelación.