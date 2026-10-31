La 'cuarta línea' del Metro de Málaga toma impulso: la Junta licitará el proyecto de construcción en 2027

Paralelamente, los presupuestos contemplan 45,8 millones de euros para finalizar a finales de 2027 la prolongación subterránea de la línea 2 hacia el Hospital Civil.

La elección definitiva del trazado y la decisión sobre cuál de las tres zonas se desarrollará primero se resolverá durante el primer semestre de 2027.

Existen tres alternativas en estudio para la ampliación del suburbano: la conexión hacia El Palo-Rincón de la Victoria, la llegada a Ciudad Jardín o el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

La Junta de Andalucía destina 900.000 euros en sus presupuestos para impulsar en 2027 la redacción del proyecto constructivo de la cuarta línea del Metro de Málaga.

Pese al interrogante por responder de hacia dónde crecerá, el Metro de Málaga tiene por delante un nuevo horizonte claro de expansión.

Tras más de año y medio de estudio, la Junta de Andalucía asume el compromiso de impulsar el año que viene la redacción del proyecto constructivo de la cuarta línea del suburbano.

Así queda reflejado negro sobre blanco en el proyecto del Presupuesto autonómico para el ejercicio próximo. En concreto, la financiación del documento forma parte de una partida valorada en 900.000 euros, destinada a estudios y proyectos de ampliación de la red.

El anuncio abre una nueva etapa para una infraestructura que lleva años pendiente de definir cuál será su siguiente salto sobre el mapa de la capital de la Costa del Sol tras consolidar su presencia en los distritos de Carretera de Cádiz, Cruz de Humilladero y Teatinos; conquistar el Centro (a principios de 2023), y avanzar en la construcción del ramal hacia el futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

La incógnita que queda por resolver es cuál de las tres grandes zonas que se encuentran bajo el estudio será la agraciada con la futura llegada del ferrocarril urbano: El Palo-Rincón de la Victoria, Ciudad Jardín o el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

Las tres alternativas fueron puestas sobre la mesa recientemente por el consejero de Fomento, Mario Muñoz-Atanet, durante la reunión que mantuvo a principios de septiembre con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre.

En aquel encuentro, ambos responsables acordaron constituir una comisión de infraestructuras para hacer seguimiento periódico de los proyectos pendientes en la ciudad.

El consejero explicó que se estaban ultimando los estudios informativos de las tres posibles prolongaciones. De las 34 alternativas de trazado inicialmente analizadas se habían seleccionado 12 propuestas, que debían volver a someterse a información pública y al correspondiente periodo de alegaciones.

El calendario avanzado situaba en el primer semestre de 2027 la elección de un trazado para cada una de las tres zonas y la decisión sobre cuál de ellas será la primera en desarrollarse.

El compromiso presupuestario de licitar la redacción del proyecto constructivo supone avanzar en esa dirección, aunque todavía no identifica cuál de los corredores será el elegido para iniciar la tramitación técnica.

Tres posibles destinos

Las alternativas que maneja la Junta responden a necesidades de movilidad muy diferentes. La prolongación hacia el este, en dirección a El Palo y Rincón de la Victoria, permitiría conectar mejor esta zona de la capital con el resto de la ciudad y facilitar los desplazamientos de los residentes del municipio vecino, muchos de ellos trabajadores en Málaga.

Otra de las opciones es llevar el suburbano hacia Ciudad Jardín, un distrito de la zona norte de la capital que podría mejorar su conexión con el Centro y otros barrios.

La tercera posibilidad pasa por acercar el Metro al Parque Tecnológico de Andalucía, un espacio empresarial que concentra miles de puestos de trabajo y que mantiene entre sus retos la mejora de las conexiones mediante transporte público.

El PTA constituye, en particular, uno de los principales focos de movilidad laboral de la provincia. La tecnópolis cuenta con alrededor de 25.000 trabajadores y tiene entre sus objetivos de crecimiento alcanzar los 50.000 empleados en los próximos años, lo que incrementaría las necesidades de transporte colectivo.

Finales de 2027

Mientras se define el futuro crecimiento del suburbano, la prioridad inmediata sigue siendo completar la prolongación de la línea 2 hasta el entorno del Hospital Civil y del futuro Hospital Virgen de la Esperanza.

El proyecto de presupuestos contempla 45,8 millones de euros para dar continuidad a estas obras durante 2027. La Junta sitúa a finales de ese año el nuevo horizonte para la terminación de los trabajos, después de los retrasos acumulados en la ejecución de las actuaciones.

Esta prolongación se acordó entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Málaga en 2019 y contempla la ejecución soterrada del recorrido. La Agencia de Obra Pública de Andalucía asume los trabajos de infraestructura, arquitectura, superestructura e instalaciones, incluida la señalización ferroviaria.

El documento presupuestario también permite observar el peso económico que ha adquirido la explotación del Metro.

La anualidad prevista para sufragar los costes de funcionamiento del suburbano en 2027 asciende a 101,5 millones de euros, una cantidad que no debe confundirse con la inversión destinada a construir nuevas infraestructuras.

El contrato de concesión se prolonga hasta 2042 y las obligaciones económicas de la Junta se enmarcan en los sucesivos reequilibrios de la concesión aprobados para permitir la puesta en servicio parcial de la red y financiar las actuaciones pendientes.

El crecimiento de la demanda explica también la apuesta por seguir extendiendo el suburbano. Desde que las líneas 1 y 2 entraron en servicio comercial el 30 de julio de 2014, el Metro ha ido incrementando progresivamente su utilización hasta alcanzar los 19,2 millones de viajeros en 2025.

La cifra contrasta con los 6,9 millones de usuarios registrados en 2019, el último ejercicio completo anterior a la pandemia. La previsión de la Junta es que, una vez completada la red, el suburbano supere los 20 millones de viajeros anuales.