La llamativa subasta judicial de un piso en Málaga: sale a la venta el 25% por una deuda de 1,49 millones

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LO ESENCIAL Las claves La Audiencia Provincial de Málaga saca a subasta judicial el 25% de un piso en la capital por un valor de salida de 44.468,51 euros. El procedimiento responde a una ejecución penal tramitada a instancias de Generali España, que reclama una deuda de casi 1,5 millones de euros al propietario. El inmueble completo se ubica en la calle Don José Fernández Castany, tiene 65,6 metros cuadrados y está valorado en su totalidad en 218.244 euros. Las pujas se realizarán de forma electrónica a través del BOE y los interesados deberán depositar un 5% del valor de salida para participar.

La Justicia ha puesto en marcha los trámites para subastar una participación del 25% de una vivienda situada en Málaga capital por un valor de salida de 44.468,51 euros.

La operación se enmarca en un procedimiento de ejecución penal que se sigue ante la Audiencia Provincial de Málaga a instancias de Generali España de Seguros y Reaseguros, que reclama 1.492.575,58 euros de principal.

El edicto, emitido por la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, anuncia la venta en pública subasta de una cuarta parte de la propiedad de un piso ubicado en el número 7 de la calle Don José Fernández Castany, en Málaga, cuya titularidad corresponde a F. M. A. G.

La clave de la operación está en que no sale a subasta la vivienda completa, sino únicamente el 25% del inmueble. El peritaje judicial valora el 100% de la finca en 218.244 euros, mientras que la participación objeto de ejecución se tasa en 54.561 euros. Sin embargo, el valor fijado para la subasta, una vez liquidada la parte correspondiente a las cargas, queda en 44.468,51 euros.

Un piso de tres dormitorios

La vivienda se encuentra en la tercera planta —cuarta según la descripción registral— del edificio situado en el número 7. Cuenta con una superficie construida aproximada de 65,6 metros cuadrados, distribuidos en vestíbulo, tres dormitorios, salón-comedor, cocina y cuarto de aseo.

El inmueble figura inscrito en el Registro de la Propiedad número 4 de Málaga y dispone de referencia catastral propia. El documento judicial no aporta fotografías, información sobre su estado de conservación ni detalles sobre posibles reformas.

Reclamación de 1,5 millones

La subasta se tramita dentro de la ejecutoria penal o expediente de ejecución 27/2011 de la Audiencia Provincial de Málaga. La parte ejecutante es Generali España de Seguros y Reaseguros, que reclama 1.492.575,58 euros de principal frente a Francisco Manuel Ayala González.

El edicto no detalla el origen de la deuda ni explica qué relación tiene la reclamación con los hechos que dieron lugar al procedimiento penal. Por tanto, no es posible atribuir la cantidad reclamada a un delito concreto ni establecer, únicamente con esta documentación, las circunstancias que originaron la ejecución.

La venta se realizará de forma electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado. Para participar, los interesados deberán identificarse, aceptar las condiciones de la subasta y depositar una cantidad equivalente al 5% del valor de salida del bien.

Tomando como referencia los 44.468,51 euros fijados en el edicto, ese depósito asciende a unos 2.223,43 euros.

El procedimiento fija hasta el 9 de noviembre el plazo para presentar pujas desde la apertura de la subasta, con posibilidad de prolongación en los supuestos previstos legalmente. El edicto también recoge las condiciones aplicables a la aprobación del remate, la adjudicación y la entrega de la posesión.