La UMA busca empresa para explotar su Paraninfo: exige 4,5 millones de canon y una inversión de 1,5 millones

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LO ESENCIAL Las claves La Universidad de Málaga saca a licitación la explotación de su Paraninfo en Teatinos por un periodo de diez años. El contrato exige un canon mínimo de 4,5 millones de euros y una inversión de 1,5 millones para equipar las instalaciones. Las empresas interesadas tienen hasta el 9 de diciembre para presentar ofertas para gestionar este espacio con capacidad para 800 espectadores. La UMA se reservará la sala principal durante 20 días al año y la comunidad universitaria contará con descuentos en las entradas.

La Universidad de Málaga (UMA) ha dado un paso adelante para poner en funcionamiento su Paraninfo del campus de Teatinos como espacio cultural, escénico y de congresos.

La institución académica ha abierto el procedimiento para adjudicar la gestión y explotación del edificio durante un periodo de diez años, con el objetivo de convertirlo en un espacio capaz de albergar conciertos, representaciones teatrales, convenciones y otros eventos.

Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 9 de diciembre a las 23.59 horas. La concesión parte de un canon mínimo total de 4,5 millones de euros, mientras que el valor estimado del negocio que generará la explotación durante toda su vigencia asciende a 18,78 millones de euros, según la documentación del expediente.

El canon mínimo se compone de una cantidad adelantada de cuatro millones de euros y una cuota anual de 50.000 euros durante los diez años de concesión. Ambas cantidades podrán ser mejoradas al alza por las empresas que concurran al procedimiento.

La documentación económica contempla el fraccionamiento del canon adelantado en tres anualidades, por lo que el calendario concreto de pago debe interpretarse conforme a las condiciones recogidas en el expediente.

La futura adjudicataria deberá asumir, además, una inversión mínima de 1,5 millones de euros para dotar al edificio del equipamiento necesario para su actividad. También tendrá que hacerse cargo de la programación cultural, el mantenimiento de las instalaciones y los gastos derivados del funcionamiento ordinario del inmueble.

800 espectadores

El Paraninfo forma parte del conjunto del nuevo Pabellón de Gobierno de la Universidad de Málaga, situado en el campus de Teatinos.

El edificio, cuya construcción finalizó en 2022, cuenta con una superficie de unos 3.100 metros cuadrados y una sala principal con capacidad aproximada para 800 personas, entre el patio de butacas y el palco.

El escenario dispone de 225 metros cuadrados. El inmueble cuenta también con dos salas secundarias que suman 220 metros cuadrados, dos vestíbulos de 300 metros cuadrados cada uno, camerinos, almacenes y otros espacios auxiliares. En el exterior dispone de una plaza semicubierta que podrá utilizarse para exposiciones y actividades complementarias.

La concesión busca dotar al edificio de los medios necesarios para desarrollar una programación variada, que combine las artes escénicas y musicales con la organización de congresos, conferencias, jornadas y eventos corporativos.

La empresa que resulte adjudicataria deberá presentar un proyecto de adaptación que incluya el mobiliario y los medios técnicos necesarios para el funcionamiento del auditorio. Entre ellos figuran los sistemas de sonido e iluminación escénica, los equipos audiovisuales, los sistemas de transmisión de vídeo y las cámaras para retransmisiones en directo.

El plazo máximo previsto para ejecutar los trabajos de adaptación es de seis meses desde la aprobación del proyecto o, cuando corresponda, desde la concesión de la licencia de obras.

La actividad no podrá comenzar hasta que se obtenga la licencia correspondiente, por lo que el calendario de apertura dependerá de la tramitación de estos pasos.

La concesionaria tendrá a su disposición los espacios durante todo el año para organizar espectáculos y otras actividades, aunque la Universidad se reserva determinados usos institucionales.

En concreto, la UMA dispondrá de la sala principal durante 20 días al año para celebrar sus propios eventos, sin pagar por esa cesión.

La empresa deberá aportar el personal y los medios materiales adicionales que requieran esas actividades. Además, el pliego contempla condiciones específicas para la comunidad universitaria, como un descuento del 50% en las entradas que queden sin vender durante la jornada previa a cada espectáculo, así como la entrega de diez invitaciones de protocolo por función de la programación propia de la concesionaria.

El canon y el proyecto

La adjudicación combinará criterios automáticos, que representan el 51% de la puntuación, y otros sujetos a valoración técnica, que suman el 49% restante. Por tanto, la oferta económica no será el único factor determinante para elegir a la empresa que gestionará el Paraninfo.

Entre los criterios automáticos, el canon anual que ofrezca cada licitador tendrá un peso del 20%, el mismo porcentaje que la cantidad propuesta como canon adelantado. También se valorarán los días adicionales de uso del edificio que se pongan a disposición de la Universidad, con un 10%, y la disponibilidad adicional de los espacios exteriores, con un 1%.

La propuesta técnica tendrá igualmente un papel destacado. El proyecto de adaptación del edificio supondrá el 20% de la puntuación y el programa cultural previsto, otro 20%. La organización de eventos no culturales representará un 5% y el plan de comunicación y promoción, un 4%.

De esta forma, el proyecto de adaptación y la programación cultural suman conjuntamente el 40% de la valoración, lo que convierte la propuesta de uso y actividad del recinto en uno de los elementos centrales del procedimiento.

La futura adjudicataria no se limitará a contratar y programar actividades culturales. También deberá gestionar la venta de entradas, promocionar los eventos y ofrecer servicios de cafetería y catering, que tendrán que estar disponibles al menos durante las actividades celebradas en el edificio.

Entre sus obligaciones figuran asimismo el mantenimiento de las instalaciones y los equipos escénicos, la limpieza vinculada a los eventos, la seguridad y el pago de los suministros de agua y electricidad.