Hacienda subasta una casa de 706.000 euros en Málaga por una puja mínima de 68.000: tiene bodega y tres plantas

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LO ESENCIAL Las claves La Agencia Tributaria subasta una vivienda unifamiliar de casi 280 metros cuadrados en la urbanización Peinado Grande de Málaga. El inmueble está tasado en más de 706.000 euros, aunque la subasta cuenta con una puja mínima fijada en 67.996,34 euros. La vivienda se distribuye en tres plantas, cuenta con bodega y trastero, y sale a subasta el 100% de su pleno dominio. Los participantes deben depositar 33.998,16 euros y tener en cuenta una carga hipotecaria pendiente de más de 26.000 euros.

La Agencia Tributaria mantiene abierta la subasta de una vivienda unifamiliar en Málaga capital con un valor de subasta de 679.963,35 euros y una puja mínima de 67.996,34 euros.

El inmueble, ubicado en la urbanización Peinado Grande, cuenta con casi 280 metros cuadrados construidos y se distribuye en tres niveles: semisótano, planta baja y planta alta.

La subasta, publicada en el Boletín Oficial del Estado, permanecerá abierta hasta el próximo 2 de noviembre a las 18.00 horas, según los datos del procedimiento.

La operación está gestionada por la Unidad Regional de Subastas de Andalucía de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT).

La diferencia entre el valor de subasta y la puja mínima es uno de los aspectos más llamativos del anuncio. Sin embargo, los 67.996 euros no constituyen un precio final garantizado de compra: el resultado dependerá del desarrollo de la subasta y de las condiciones aplicables al procedimiento.

La descripción registral recogida en el anuncio define el inmueble como una vivienda unifamiliar aislada. La edificación suma 278,24 metros cuadrados construidos, de los que 180,85 corresponden a la vivienda propiamente dicha y los 97,39 restantes a trasteros y locales de servicio.

El semisótano, situado bajo rasante, está destinado a bodega y trastero e incluye un pasillo de comunicación con el nivel superior de la piscina. Las plantas baja y alta se destinan a uso residencial.

El anuncio indica que sale a subasta el 100% del pleno dominio de la propiedad. La tasación asciende a 706.371,99 euros, mientras que el valor fijado para la subasta se sitúa en 679.963,35 euros.

Carga hipotecaria

Los interesados deben prestar atención a las cargas que aparecen en el expediente. La información adicional señala que existe una hipoteca cuyo saldo pendiente, a fecha de 25 de abril de 2026, era de 26.408,64 euros, a los que podrían añadirse intereses y costas devengados que, según el anuncio, correrían a cargo del adjudicatario.

El procedimiento también recoge medidas de embargo a favor del Estado. Por ello, antes de presentar una oferta resulta fundamental consultar la documentación registral y las condiciones completas de la subasta para conocer las responsabilidades que podrían mantenerse tras la adjudicación. Para participar, el anuncio establece un depósito de 33.998,16 euros.

Otro dato relevante es la situación posesoria. Según la información publicada, durante una visita realizada el 30 de abril de 2026 no se pudo comprobar si la vivienda estaba ocupada. El expediente indica, además, que la situación posesoria no consta y que tampoco figura información que confirme la posibilidad de visitar el inmueble.