Imagen del futuro hotel junto a la estación de trenes de Málaga. Savills

Venden un edificio en Málaga para construir un hotel de 116 habitaciones junto a la estación del AVE

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Se ha vendido un edificio comercial e industrial en la avenida de la Aurora de Málaga para ser demolido y dar paso a un nuevo hotel. El futuro establecimiento será de tres estrellas, contará con 116 habitaciones y una edificabilidad de 3.833 metros cuadrados. El proyecto está impulsado por Renta 4 Hospitality I, Grupo Lar y Westmont Hospitality Group, con el asesoramiento de Savills. La ubicación estratégica junto a la estación María Zambrano aprovecha la alta demanda inversora en el sector hotelero de la ciudad.

Málaga sumará un nuevo proyecto hotelero en el entorno de la estación de tren María Zambrano.

La consultora inmobiliaria Savills ha asesorado a un family office andaluz en la venta de un edificio de uso comercial e industrial situado en la avenida de la Aurora, donde está previsto levantar un hotel de tres estrellas con 116 habitaciones.

El inmueble actual será demolido para construir un establecimiento de nueva planta, con una edificabilidad prevista de 3.833 metros cuadrados.

El proyecto estará impulsado por Renta 4 Hospitality I, Grupo Lar y Westmont Hospitality Group, que participan como coinversores en el desarrollo y la operación del futuro hotel, según ha informado Savills este miércoles.

La operación sitúa una nueva inversión hotelera en el entorno de María Zambrano, uno de los principales intercambiadores de transporte de la ciudad.

La ubicación ofrece conexión con la alta velocidad ferroviaria y el transporte urbano, además de proximidad a zonas comerciales, al área financiera y al centro histórico de Málaga.

La iniciativa se integra en la estrategia de Renta 4 Hospitality I, un vehículo de inversión concebido para adquirir activos hoteleros con potencial de creación de valor mediante su reposicionamiento o el desarrollo de nuevos establecimientos.

En este caso, la actuación contempla sustituir el edificio existente por un hotel de tres estrellas. La información facilitada por Savills no detalla, por el momento, el calendario previsto para la demolición y la construcción ni la fecha estimada de apertura.

El proyecto cuenta también con la participación de Grupo Lar y Westmont Hospitality Group. Esta última compañía se dedica a la gestión hotelera y, según los datos difundidos por Savills, administra más de 500 establecimientos en distintos mercados internacionales.

La operación se enmarca en el interés que despierta Málaga entre los inversores del sector hotelero.

Savills atribuye este atractivo a la consolidación de la ciudad como destino turístico, tecnológico y empresarial, al crecimiento de la demanda de alojamiento y a la limitada disponibilidad de nuevos productos hoteleros en ubicaciones estratégicas.