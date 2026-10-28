El proyecto estrella de De la Torre se atasca por el precio: alertan de un desfase millonario en el Auditorio de Málaga

El proyecto prevé una financiación compartida entre el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, la Diputación y patrocinios privados mediante el 'naming'.

El Ayuntamiento revisará el presupuesto de 202,6 millones de euros y adaptará el pliego con los arquitectos para volver a lanzar el concurso.

El alcalde, Francisco de la Torre, señala a un desfase de precios e ineficiencias en el proyecto como las causas principales de la falta de licitadores.

El concurso para licitar las obras del Auditorio de la Música de Málaga ha quedado desierto tras no recibir ninguna oferta de las constructoras.

¿Por qué ninguna empresa quiere construir el Auditorio de la Música de Málaga?

El Ayuntamiento busca respuestas después de que el concurso para levantar uno de los equipamientos culturales más ambiciosos de la ciudad haya quedado desierto.

Sobre la mesa hay varias hipótesis: desde una posible falta de actualización de los precios hasta la existencia de "ineficiencias" en el proyecto inicial.

En esta dirección se pronunció este martes el alcalde, Francisco de la Torre, quien apuntó de manera directa a los costes de la actuación como posible explicación de la ausencia de ofertas, recordando que en el periodo de consulta preliminar, desarrollado el pasado mes de junio, hubo nueve firmas que mostraron su interés en la actuación.

Sin embargo, ninguna de ellas ha dado el paso definitivo de concurrir al concurso para ejecutar unas obras presupuestadas inicialmente en 202,6 millones de euros.

"Es obvio que debe ser un tema de precios", dijo De la Torre, quien avanzó que se ha encargado a los arquitectos responsables del proyecto, Federico Soriano y Agustín Benedicto, así como a los responsables de Urbanismo, que estudien qué medidas pueden adoptarse desde el punto de vista presupuestario para que la iniciativa siga adelante.

La intención municipal es volver a licitar las obras cuanto antes, una vez identificados los cambios necesarios.

Desfase de precios

La razón apuntada por De la Torre es la que, en un análisis inicial, tiene más peso en la interpretación que hace el sector de la construcción sobre lo ocurrido con el Auditorio.

Sobre este particular, fuentes consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga señalan que, a la espera de un análisis más profundo, la diferencia entre los costes contemplados en el proyecto y el precio real de ejecutar la obra podría ser considerable.

Según estas fuentes, si la variación fuese de un 2% o un 3% "alguna empresa hubiese concurrido". Su valoración es que el impacto económico podría ser sensiblemente mayor, aunque todavía no hay una cuantificación definitiva.

Una de las cuestiones que se está poniendo bajo la lupa es la actualización del proyecto original, encargada por el Ayuntamiento a los arquitectos Federico Soriano y Agustín Benedicto por un importe de 364.000 euros.

Fuentes del sector apuntan a posibles "ineficiencias" en el cuadro de precios utilizado como base para preparar las ofertas, una circunstancia que podría haber dificultado que las constructoras asumieran el riesgo económico de la obra en las condiciones planteadas.

Por ahora, se trata de valoraciones que deberán contrastarse con el análisis técnico y económico en marcha. La Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga (ACP) está estudiando las causas de que ninguna empresa haya presentado oferta, mientras que el Consistorio también ha iniciado consultas para averiguar qué ha fallado.

Sin empresas interesadas

El plazo para presentar ofertas terminó el pasado 22 de octubre sin que ninguna compañía formalizara una propuesta. El resultado ha supuesto un primer gran obstáculo para una infraestructura que el Ayuntamiento lleva años intentando materializar para ampliar la oferta cultural de Málaga y reforzar su capacidad para acoger espectáculos y acontecimientos musicales de gran formato.

El desenlace resulta especialmente significativo porque la consulta preliminar al mercado celebrada en junio debía servir precisamente para conocer el interés de las empresas y preparar las condiciones de la contratación. Sin embargo, el procedimiento definitivo no ha recibido ninguna oferta.

Tampoco han sido suficientes los ajustes introducidos en el pliego a finales de septiembre, después de que la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) presentara un recurso especial en materia de contratación. El Ayuntamiento modificó entonces las condiciones del concurso, pero el plazo concluyó igualmente sin licitadores.

Ahora, el equipo de gobierno se enfrenta a la necesidad de revisar las condiciones y preparar una nueva convocatoria. La incógnita es si bastará con actualizar los precios o si habrá que introducir modificaciones de mayor alcance para hacer viable la contratación.

La dimensión económica constituye uno de los elementos centrales de la operación. El presupuesto inicial asciende a 202,6 millones de euros, una inversión de gran envergadura que el Consistorio pretende afrontar con financiación de varias administraciones y recursos privados.

La Junta de Andalucía se ha comprometido a aportar 25 millones de euros y la Diputación Provincial, otros 10 millones. El Ayuntamiento ha reservado 15 millones, mientras que el plan municipal contempla captar mecenas y patrocinadores para cubrir parte del coste restante.

Entre las fórmulas previstas figura la comercialización del nombre del edificio, conocida como naming, cuya valoración inicial ronda los 40 millones de euros. La captación de esos recursos forma parte de la estrategia financiera con la que De la Torre pretende sacar adelante el proyecto.

Una obra compleja

El futuro Auditorio se proyecta en el entorno de San Andrés, en el frente marítimo oeste de Málaga. El edificio aspira a convertirse en un nuevo referente arquitectónico de la ciudad y tendrá capacidad para un máximo de 1.905 espectadores.

Su sala principal estará diseñada para adaptarse a diferentes formatos musicales y escénicos, de modo que pueda albergar tanto conciertos sinfónicos como otros espectáculos. Esa versatilidad exige resolver cuestiones de acústica, visibilidad, circulación del público y evacuación.

La complejidad también se extiende al terreno. El proyecto contempla una cimentación que alcanza aproximadamente los 30 metros de profundidad, una de las particularidades técnicas de una actuación que pretende levantar una gran pieza arquitectónica frente al mar.