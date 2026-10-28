Málaga activa el concurso para su gran centro de tenis y pádel: valorará su vínculo con una figura internacional

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga licita el concurso para un complejo de tenis y pádel en El Pato con una inversión mínima de 35 millones de euros. El proyecto abarca más de 34.000 metros cuadrados e incluirá pistas, espacios de wellness, restaurante, museo deportivo y dos residencias no turísticas. El pliego valorará la vinculación del centro y su museo con una figura internacional del tenis o del pádel, además de exigir un mínimo de seis becas para jóvenes promesas. La concesión de los terrenos se otorga por un periodo inicial de 50 años, prorrogable hasta un máximo de 75 años.

Tras años de espera, el Ayuntamiento de Málaga pone en marcha la maquinaria administrativa para dotarse de un gran complejo dedicado al tenis y al pádel.

Apenas días después de pasar por la Junta de Gobierno Local, el Consistorio acaba de activar el concurso para otorgar la concesión de dos parcelas municipales en el sector de El Pato, cerca del Martín Carpena y la nueva Milla de Oro, para levantar un complejo para el que exige una inversión mínima de 35 millones de euros.

El proyecto, que toma como base la propuesta inicialmente presentada por Sierra Blanca Estate, se desarrollará sobre dos suelos situados en la calle Marilyn Monroe, 7, y la avenida Imperio Argentina, 14.

En conjunto, las parcelas suman 34.492,55 metros cuadrados, con una edificabilidad máxima de 23.089,15 metros cuadrados. El pliego establece que más del 70% de la superficie total deberá destinarse a uso deportivo.

La iniciativa contempla la creación de un club de tenis y pádel con capacidad para acoger competiciones, incluidos torneos internacionales.

Para ello, las propuestas deberán incluir, como mínimo, cinco pistas de tenis y otras cinco de pádel.

A partir de ese punto, los licitadores podrán desarrollar sus proyectos y plantear inversiones superiores a la exigida por el Ayuntamiento, una de las variables que se tendrán en cuenta en la valoración de las ofertas.

El complejo no se limitará a las pistas. Entre los usos complementarios que se contemplan figuran instalaciones vinculadas al bienestar y la actividad física, como un espacio de fitness, wellness o spa, además de un restaurante, aparcamiento y un museo deportivo.

El pliego también prevé dos residencias: una destinada principalmente a deportistas y otra para estudiantes que compatibilicen su formación académica con el entrenamiento.

Estas residencias no podrán funcionar como alojamientos turísticos u hoteleros convencionales. Su utilización deberá ajustarse a los fines deportivos, educativos y de celebración de eventos previstos en las condiciones de la concesión.

Una figura internacional

Uno de los elementos más llamativos del concurso es la importancia que se concede a la vinculación del futuro complejo con una “figura internacional” del tenis o del pádel.

En concreto, el proyecto deportivo podrá obtener puntos por acreditar una relación con una figura internacional de estas disciplinas.

También se valorará la vinculación de esa figura con el museo deportivo previsto, mediante fórmulas como acuerdos, compromisos de colaboración o patrocinio y utilización de su imagen, entre otras posibilidades contempladas en el concurso.

La evaluación del concurso concede un peso relevante al proyecto deportivo y a la propuesta museística. De los 100 puntos posibles, hasta 40 corresponden a la inversión en edificación e instalaciones fijas; 22, al proyecto del club deportivo; 15, al museo; 20, al canon ofrecido por la concesión, y tres, a un programa de becas.

En el apartado deportivo se valorarán, entre otros aspectos, el programa de actividades y competición, la calidad técnica y arquitectónica y la relación con una figura internacional.

En el museo, la propuesta de patrocinio o vinculación con esa figura también tendrá un peso destacado. El pliego exige, además, un mínimo de tres becas para tenistas y otras tres para jugadores de pádel de hasta 21 años.

Una concesión de 50 años

La fórmula elegida es la concesión demanial de los terrenos, con un plazo inicial de 50 años y la posibilidad de ampliarlo mediante prórrogas hasta un máximo total de 75 años. Al finalizar la concesión, las obras e instalaciones fijas revertirán al Consistorio en los términos establecidos en el pliego.

Las empresas interesadas tienen hasta la medianoche del 30 de noviembre para presentar sus ofertas. El presupuesto mínimo de inversión fijado en las condiciones es de 35 millones de euros, por lo que las propuestas que no alcancen esa cifra quedarán excluidas.

El calendario posterior también está definido: una vez formalizada la concesión, el adjudicatario deberá solicitar la licencia de obras en un plazo máximo de seis meses.

Tras la notificación de esa licencia, dispondrá de tres meses para iniciar los trabajos y de un plazo de 26 meses para ejecutar la construcción.