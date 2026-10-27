Rampas para salvar desniveles y más espacio peatonal: así quiere Málaga renovar Las Flores

Detalle de la operación en el barrio de Las Flores, en Málaga. Ayuntamiento de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga licita la primera fase de reurbanización del barrio de Las Flores por 1.224.829 euros y un plazo de ejecución de seis meses. El proyecto busca resolver los severos problemas de accesibilidad causados por la inclinada topografía mediante la instalación de rampas peatonales e itinerarios seguros. Las obras se centrarán en dos áreas principales para mejorar las conexiones con zonas comerciales, espacios de encuentro y centros educativos. La actuación cuenta con financiación europea a través de los fondos FEDER dentro del programa de desarrollo urbano sostenible Conecta_Málaga.

La barriada de Las Flores, en Málaga, afronta una nueva actuación para mejorar la accesibilidad de sus calles y espacios públicos.

El Ayuntamiento ha sacado a concurso las obras de la primera fase de su reurbanización, con un presupuesto de 1.224.829 euros, impuestos incluidos, y un plazo de ejecución de seis meses.

Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 16 de noviembre.

El proyecto parte de uno de los rasgos que más condicionan la movilidad en el barrio: su pronunciada diferencia de cotas.

Las Flores se desarrolló mediante una tipología residencial "resultado de una agrupación de bloques abiertos dispuestos en torno a calles a las que en su mayoría solo se accede de manera peatonal y salvando varios desniveles".

Y ello, a ojo de los responsables de la propuesta, supone "una amenaza en lo que se refiere a la permanencia de su población original", al tiempo que "favorece un potencial ambiente de tranquilidad en ausencia del ruidoso trasiego de los coches.

La intervención plantea instalar rampas peatonales en los puntos considerados indispensables para configurar itinerarios seguros y accesibles.

La prioridad es facilitar los recorridos hacia los equipamientos del barrio, las zonas con mayor actividad comercial y los espacios públicos de encuentro y esparcimiento.

La actuación está financiada con fondos europeos FEDER dentro del Programa Plurirregional de España 2021-2027 y se integra en el Plan de Actuación Integrado Conecta_Málaga, dirigido a impulsar el desarrollo urbano sostenible y la cohesión social y territorial.

Dos zonas de actuación

Los trabajos se concentran en dos ámbitos del interior de la barriada. El primero conecta las calles Obispo Pedro de Moya y Obispo Bartolomé Espejo.

El segundo enlaza las calles Obispo Juan de Lancaster y Obispo Bartolomé Espejo e incorpora también varios viales próximos: Obispo Juan de Eulate, Obispo Miguel Bucarelli y Obispo Franquis Lasso.

La documentación técnica contempla, además de la implantación de rampas, la adaptación y reordenación de espacios urbanos para mejorar la continuidad de los recorridos peatonales.

La propuesta busca adecuar estos espacios a la topografía existente, suavizar las pendientes cuando sea posible y resolver correctamente la evacuación de las aguas pluviales.

El objetivo es facilitar los desplazamientos cotidianos por una barriada en la que los cambios de nivel han condicionado históricamente la conexión entre sus distintas zonas. El proyecto pone especial atención en los itinerarios hacia el colegio y los puntos de actividad comercial, con el propósito de que los recorridos sean más seguros y accesibles.

Dividido por tres cotas

El diagnóstico urbanístico distingue tres grandes niveles: una zona baja, situada en torno a la cota +29, donde se concentran equipamientos como el mercado y la iglesia y buena parte de la actividad comercial; una zona media, alrededor de la cota +34, por la que discurren varias de las calles de los Obispos; y una zona alta, próxima a la cota +43, que presenta mayores dificultades de conexión con el entorno.

Esta configuración ha dado lugar a una imagen característica, con escalinatas y calles peatonales entre muros y vegetación. Pero también genera barreras para acceder a determinados puntos del barrio, tanto a pie como para los servicios urbanos y el reparto de mercancías.

El documento señala problemas en los espacios públicos y en la conexión entre algunos equipamientos. Entre ellos figura el deterioro del papel de la plaza de Riogordo como lugar de encuentro, que "se ha diluido en el mar de aparcamiento en el que se ha convertido".