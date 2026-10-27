El mapa de los puestos de castañas de Málaga en 2026: estas son todas las ubicaciones y los cambios de este otoño

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga ha concedido este año 49 licencias para puestos de castañas, vigentes del 1 de octubre al 31 de diciembre, con opción de prórroga en enero. El mapa de puestos se renueva con dos nuevas ubicaciones en Teatinos y la zona oeste, mientras que desaparecen tres puntos tradicionales respecto a la campaña anterior. Las altas temperaturas de inicio de otoño han dificultado las ventas, aunque las últimas lluvias y el horario de tarde-noche impulsan la demanda de los clientes. Los precios se mantienen en un euro por cuatro o cinco castañas, en un oficio tradicional que ahora se apoya en redes sociales como TikTok para atraer compradores.

Octubre se despide de Málaga como una montaña rusa de temperaturas. Ha habido picos de calor a mediodía, noches de brisa fresca y algunos días de lluvia, y todavía hay quien se ha animado a bajar a la playa.

En medio de ese vaivén, los castañeros llevan desde el día 1 en las esquinas de la ciudad, con esas columnas de humo que anuncian el otoño, y las últimas lluvias les han dado, por fin, un pequeño empujón a las ventas.

El Ayuntamiento de Málaga ha concedido este año 49 licencias para puestos de castañas, una menos que la temporada pasada, cuando fueron 50. Las autorizaciones se activaron el pasado 1 de octubre, como manda la tradición, y estarán vigentes hasta el 31 de diciembre.

Los vendedores pueden alargar la campaña unos quince días en enero, una prórroga cada vez más útil porque el frío llega tarde y porque la Cabalgata y el día de Reyes siguen siendo dos de las jornadas de más venta del año.

El listado municipal al que ha tenido acceso este periódico recoge las licencias repartidas, por lo que es posible que algún puesto no haya llegado a instalarse o haya acabado en otro punto exacto.

Es lo que ocurre con el de la avenida Isaac Peral, en la esquina con Torres Quevedo, frente al instituto Virgen de Belén. Figura en la lista oficial, pero por segundo año consecutivo no se ha colocado pese a tener licencia.

El mapa, como cada otoño, se mueve. Este año se estrenan dos licencias de puestos nuevos: en la avenida Imperio Argentina, número 4, junto a una guardería, y en la calle Carril del Conde, número 1 que, según ha podido comprobar este periódico, tampoco se ha colocado.

Así, han desaparecido tres puntos de venta: el de la avenida de los Ángeles, esquina a Mazarredo, junto al colegio; el de la plaza Herbert von Karajan y el de calle Héroe de Sostoa, número 74.

El precio se mantiene en muchos puestos, con cinco castañas por un euro, aunque hay el que ofrece apenas cuatro por un euro, costando la unidad 25 céntimos, algo que ha enfadado a los compradores.

Algunos castañeros ofrecen directamente el cartucho de diez por dos euros nada más preguntar. Aunque hay una norma que no falla: los malagueños saben que, si al castañero le caes en gracia, siempre se cuela alguna de más.

El calor vuelve a ser el gran enemigo de la campaña. Con máximas que han estado rozando los 30 grados durante la primera mitad del mes de octubre ponerse a pie de brasero es casi un acto de fe, y los propios vendedores bromean con que sus clientes, "con esto del cambio climático", pronto se toman las castañas "en la toalla de la playa".

Aun así, las colas de última hora de la tarde no han faltado desde el primer día. Hay ganas de frío aunque este no termine de llegar. Tras unos días nublados y una leve bajada de la temperatura, parece que en los próximos días los termómetros podrían volver a subir y aún queda esperar el inicio de la temporada.

El clásico mapa de castañas

El Centro concentra, como cada año, buena parte de los puntos de venta. Hay castañas en el lateral sur del Paseo del Parque, a la altura de la plaza del General Torrijos, y en la plaza de la Marina, en la esquina con el Paseo del Parque.

La Alameda Principal suma tres puestos: uno en el número 18, en la esquina con calle Córdoba; otro frente al número 24, a la altura de calle Torregorda, y un tercero en el número 44, junto al puente de Tetuán.

Completan el mapa del Centro los puestos de calle Atarazanas, número 1, y de la Tribuna de los Pobres. También hay uno en la plaza María Guerrero, frente a la antigua entrada del cine Astoria, y otro en calle Armengual de la Mota, número 3, en la esquina con el pasaje Compositor Lehmberg Ruiz. Cierran la lista los de calle Cuarteles, en la esquina con la Explanada de la Estación, y la plaza de Olletas, junto a la fuente.

Hacia el oeste, los puestos se reparten por Huelin, La Luz y sus alrededores. Hay uno en calle La Hoz, delante del mercado de Huelin, y otro en la avenida de la Luz, esquina a calle Berruguete. Se suman los de la avenida de Europa, número 58, esquina a Puerto Oncala, y la avenida Velázquez, número 40. En Las Delicias, en la glorieta Escultor Antonio Leiva Jiménez y en La Paz, en la plaza Mozart, esquina a Chopin.

El entorno de Vialia mantiene sus dos puntos: la avenida Ingeniero José María Garnica, número 11, y la calle Roger de Flor, frente al centro comercial.

En Teatinos se pueden comprar castañas en la avenida Plutarco, número 33, y en la avenida Gregorio Prieto, esquina a Franz Kafka. Ciudad Jardín conserva su puesto de calle Lope de Rueda, número 101. En el distrito Este hay castañero en la avenida Juan Sebastián Elcano, número 198, y la plaza de Cruz de Humilladero, en su número 9, también tiene el suyo.

El listado municipal se completa con los puestos de la plaza Aparejador Federico Bermúdez, esquina a Martínez Maldonado, y de calle Martínez Maldonado, número 46. Siguen la avenida Pío Baroja, esquina a Arquitecto Eduardo Esteve; calle Emilio Thuillier, número 113, frente a una autoescuela; calle Gregorio de Diego, número 9, esquina a Palma del Río; calle Gaucín, número 24, y calle Peñuelas, esquina a Escritor Julio Balbás.

También están la avenida José Ortega y Gasset, número 167; calle Navarro Ledesma, número 184; calle Nuestra Señora de los Clarines, junto al instituto; avenida de la Aurora, número 20; calle Virgen de la Fuensanta, número 26, junto al parque, y avenida Luis Buñuel, esquina a Mark Twain.

Hay castañeros, además, en calle José Iturbi, en la mediana a la altura de calle Sondaleza; en la avenida Carlos Haya, número 74; en calle Lorenza Correa, esquina a José Tallaví.

La lista termina con el Camino de Suárez, esquina a Marqués de Ovieco; calle Realenga de San Luis, esquina a Frigiliana; calle Deva, esquina a Duero, y calle La Unión, número 42. A ellos se suman los ya citados de la avenida Imperio Argentina, avenida de las Malagueñas y calle Río Guareña.

El oficio de castañero es de los más antiguos de la calle, y muchos de los puestos pasan de padres a hijos o de abuelos a nietos. Conviven en el mapa los rostros de toda la vida con una generación nueva que ha llevado sus castañas a las redes sociales, donde hacen directos de TikTok para entretenerse y ganar compradores.

Con el mapa ya renovado, a los malagueños solo les queda localizar su puesto de confianza, esperar a que pase Halloween y confiar en que bajen, por fin, las temperaturas. No se confíen, que en un abrir y cerrar de ojos se encienden las luces de calle Larios, suena Mariah Carey en todas partes y el cartucho de castañas deja paso al turrón.