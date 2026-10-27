Málaga eleva a 33 millones el coste del desdoblamiento de la carretera de Cártama: sigue sin fecha de obra

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LO ESENCIAL Las claves El coste estimado para el desdoblamiento de la carretera de Cártama (A-7054) se eleva a 33 millones de euros tras la actualización del proyecto. La actuación abarca un tramo de dos kilómetros entre Azucarera-Intelhorce y el polígono Trévenez para aliviar un punto crítico de tráfico. El proyecto busca dar respuesta a la construcción de unas 5.000 viviendas y la previsión de otro millar en la zona. El Ayuntamiento de Málaga asumirá la financiación y ejecución de esta infraestructura de titularidad autonómica que sigue sin fecha de obra.

La solución viaria a uno de los grandes embudos de tráfico de Málaga capital, el desdoblamiento de la carretera de Cártama, la A-7054, incrementa sustancialmente su coste inicial.

Así lo confirma el propio Ayuntamiento en una respuesta formal al grupo municipal Con Málaga, que interpeló al equipo de gobierno sobre el desarrollo de una infraestructura esencial para dar respuesta a los grandes desarrollos residenciales que se ejecutan en la zona, con unas 5.000 viviendas en construcción y otro millar en previsión.

De acuerdo con los datos aportados desde la Casona del Parque, la actualización del proyecto ya redactada eleva el presupuesto estimado a 33 millones de euros, IVA incluido.

El documento fue entregado en agosto de 2026 y se encuentra ahora en fase de revisión por parte de los técnicos municipales.

La actuación contempla el desdoblamiento de la A-7054 entre la glorieta de conexión con la carretera Azucarera-Intelhorce y la glorieta de acceso al polígono industrial de Trévenez, en dirección a Mercamálaga.

El tramo tiene una longitud aproximada de dos kilómetros y está definido por el planeamiento municipal como un eje viario urbano de primer orden.

Un proyecto de hace diez años

La documentación municipal sitúa los antecedentes de la actuación en 2015, cuando la Gerencia de Urbanismo planteó redactar una separata del proyecto de adaptación de la travesía de la antigua MA-401, entre la glorieta María Zambrano y Mercamálaga.

El objetivo era recuperar las obras que no había ejecutado la Junta de Andalucía en el marco de un convenio firmado con el Ayuntamiento en marzo de 1997.

El proyecto constructivo que incorporaba el desdoblamiento de la A-7054 quedó redactado en junio de 2016. Sin embargo, el tiempo transcurrido ha obligado a actualizar tanto sus condiciones económicas como su adaptación al desarrollo de los sectores urbanísticos próximos a la carretera.

Para ello, el Ayuntamiento adjudicó a Narval Ingeniería SA el contrato de asistencia técnica destinado a adaptar el proyecto de desdoblamiento entre la glorieta de Azucarera-Intelhorce y la glorieta de acceso a Mercamálaga.

La información responde a las cuestiones planteadas por Con Málaga, que había pedido conocer los pasos administrativos dados desde que el equipo de gobierno anunció que el Ayuntamiento asumiría la financiación y ejecución de una actuación sobre una carretera de titularidad autonómica.

En su escrito, el grupo municipal preguntaba por el estado del proyecto, su financiación, los trámites realizados con la Junta de Andalucía, las posibles expropiaciones y el calendario de las obras.