Gran oferta de empleo público en Málaga: el Ayuntamiento oferta 226 plazas

Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; Carlos Conde, concejal de Economía, y Carmen Casero, portavoz del equipo de gobierno en el Ayuntamiento. Ayuntamiento de Málaga

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LO ESENCIAL Las claves El Ayuntamiento de Málaga aprueba la Oferta de Empleo Público de 2026 con 226 plazas, de las cuales 130 son de nuevo ingreso y 96 de promoción interna. Entre las plazas de nuevo ingreso destacan 40 para el cuerpo de bomberos, 22 para la Policía Local y 16 para auxiliares de Administración General. Se reservan plazas para colectivos específicos, incluyendo personas con discapacidad general e intelectual, así como para militares de tropa y marinería. Se han actualizado las convocatorias para añadir 74 plazas adicionales de Policía Local, seis de intendente y seis de operario correspondientes a años anteriores.

El Ayuntamiento de Málaga ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2026, que contempla un total de 226 plazas para funcionarios de carrera.

De ellas, 130 corresponden a nuevo ingreso y las otras 96 se reservan a la promoción interna del personal municipal.

La oferta incluye puestos en distintos ámbitos de la Administración local, desde los servicios de emergencias y seguridad hasta las tareas administrativas, sociales y técnicas. Entre las plazas de nuevo ingreso destacan las 40 de bombero y las 22 de Policía Local, además de 16 de auxiliar de Administración General y seis de técnico de Administración General.

La propuesta ha sido validada este martes por la Junta de Gobierno Local y se ha elaborado teniendo en cuenta los límites de la tasa de reposición de efectivos en los distintos sectores municipales, tanto prioritarios —como Policía Local, Bomberos, Derechos Sociales y atención al público— como no prioritarios.

Nuevo ingreso

De las 130 plazas previstas para nuevo ingreso, 106 se cubrirán por el turno libre. A ellas se suman los puestos correspondientes a movilidad, militares de tropa y marinería y personas con discapacidad.

La distribución incluye 40 plazas de bombero y distintas categorías vinculadas a la Policía Local. En concreto, la oferta de 2026 contempla 14 plazas de policía por turno libre, además de puestos de movilidad y cuatro reservados a militares de tropa y marinería. También se incluyen dos plazas de oficial de Policía por movilidad con ascenso y otras dos por movilidad sin ascenso.

En el ámbito administrativo, se ofertan 16 plazas de auxiliar de Administración General, una de administrativo de Administración General y seis de técnico de Administración General.

La relación de puestos también abarca perfiles sanitarios, sociales y técnicos. Entre ellos figuran dos técnicos superiores médicos, un técnico superior psicólogo, cinco técnicos superiores veterinarios, un diplomado en Trabajo Social, un ingeniero técnico industrial y un diplomado en Enfermería.

La oferta incorpora asimismo plazas de técnico medio educador, técnico auxiliar delineante, técnico auxiliar de Emergencias y Protección Civil, coordinador de Emergencias y Protección Civil, monitor y diferentes categorías de oficios municipales, como albañil, mecánico-conductor y operario.

La OEP contempla 12 plazas de nuevo ingreso reservadas a personas con discapacidad. Siete se destinan al turno general de discapacidad, con cuatro plazas de auxiliar de Administración General, una de técnico medio educador y dos de técnico auxiliar delineante.

Las otras cinco se reservan a personas con discapacidad intelectual: dos plazas de auxiliar de Administración General y tres de operario.

La promoción interna concentra otras 96 plazas. De ellas, 84 corresponden al turno general, con especial peso de las 47 plazas de administrativo de Administración General. La relación incluye además puestos de maestro y oficial de oficio, inspectores, jefes de dotación y oficiales.

A estas se añaden nueve plazas de promoción interna reservadas a personas con discapacidad y tres para personas con enfermedad mental, distribuidas entre diferentes categorías de oficios municipales.

Otras convocatorias: 74 plazas de Policía Local y seis de intendente

Además de aprobar la oferta de 2026, la Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a la actualización de las bases específicas y a la convocatoria de 74 plazas de Policía Local correspondientes a las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025.

De estas plazas, 54 se cubrirán por el turno de acceso libre, 14 por movilidad sin ascenso y seis por el turno reservado a militares de tropa y marinería.

También se han aprobado las bases y la convocatoria de seis plazas de intendente de Policía Local, incluidas en las ofertas de empleo público de 2023 y 2024. La modificación de las bases responde a la necesidad de adaptarlas al Decreto 8/2026, de 28 de enero, que regula el ingreso, la promoción interna, la movilidad y la formación de los cuerpos de Policía Local de Andalucía.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aprobado las bases específicas y la convocatoria de seis plazas de operario incluidas en las ofertas de empleo público de 2024 y 2025.

Las bases específicas se publicarán en los boletines oficiales correspondientes: el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y los extractos en los boletines oficiales de la Junta de Andalucía (BOJA) y del Estado (BOE).

El plazo de presentación de solicitudes comenzará una vez que se publique el extracto de la convocatoria en el BOE. El Ayuntamiento anunciará las fechas y los detalles en su página web, en el apartado de Ofertas de Empleo Público, y en el tablón de edictos municipal.