Frenazo al Auditorio de Málaga: ninguna empresa puja por las obras de 202 millones y habrá que rehacer el concurso

La obra proyecta un complejo cultural en la zona de San Andrés con capacidad para 1.905 espectadores, caracterizado por su flexibilidad escénica y una cimentación de 30 metros de profundidad.

El proyecto cuenta con la financiación comprometida de la Junta de Andalucía (25 millones), la Diputación (10 millones) y el Consistorio (15 millones), buscando cubrir el resto mediante patrocinio privado.

El Ayuntamiento de Málaga analizará los motivos de la falta de interés del sector y revisará el pliego de condiciones para volver a convocar el concurso a la mayor brevedad.

El concurso para adjudicar la construcción del Auditorio de Málaga queda desierto tras no presentarse ninguna empresa a la licitación de 202 millones de euros.

El Auditorio de la Música de Málaga tropieza con su primer gran obstáculo en el camino hacia la construcción.

Ni una sola empresa ha presentado oferta para la construcción del extraordinario equipamiento cultural de la capital de la Costa del Sol, que cuenta con un presupuesto inicial de 202,6 millones de euros.

Así lo confirman fuentes municipales consultadas por EL ESPAÑOL de Málaga después de que el plazo para la presentación de propuestas quedase cerrado el pasado 22 de octubre.

El montante económico de la operación, sumado al simbolismo de la iniciativa, hacía prever una avalancha considerable de ofertas. Ante este escenario inesperado, en el seno de la Casona del Parque precisan que ya se están manteniendo contactos con empresas del sector para averiguar los motivos de la falta de interés.

De hecho, esta falta de propuestas contrasta con el resultado positivo de la consulta preliminar al mercado celebrada en junio, que debía servir para tomar el pulso a las compañías antes de lanzar el procedimiento.

Asimismo, las fuentes indican que otro paso objeto de análisis es el de revisar el pliego de condiciones que ha regido este primer concurso fallido. "Modificaremos el pliego y volveremos a licitar lo antes posible", indican.

El revés afecta a uno de los proyectos culturales más ambiciosos impulsados por el Ayuntamiento de Málaga, que lleva años intentando materializar un gran auditorio para ampliar la oferta de la ciudad y reforzar su capacidad para acoger espectáculos y acontecimientos musicales de gran formato.

Hay que recordar que a finales del pasado mes de septiembre, el equipo de gobierno realizó varios ajustes en el pliego de condiciones original tras la presentación de un recurso especial por parte de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

El valor económico, ascendente a unos 202 millones, da buena muestra de la dimensión de una operación con la que sueña el alcalde, Francisco de la Torre, desde hace años.

Pese a las dificultades con las que se ha topado en este periodo, incluido la desaparición del consorcio que en origen iba a impulsar su desarrollo, y la falta de colaboración por parte del Gobierno de España, De la Torre se ha mantenido firme en su apuesta.

Sin el Ministerio de Cultura, el regidor sí cuenta con el compromiso económico de la Junta de Andalucía, que aportará 25 millones, y de Diputación, con otros 10 millones. Cantidades a las que agregar los 15 millones reservados para el Ayuntamiento.

Para cubrir el montante restante, la intención del alcalde es la de lograr mecenas y patrocinadores dispuestos a, entre otras cosas, poner su nombre al Auditorio. La adjudicación del naming está valorada, de inicio, en unos 40 millones de euros.

El valor de la arquitectura

Destaca la presencia arquitectónica del futuro inmueble, concebido como una gran pieza azul frente al Mediterráneo, pero buena parte de su complejidad quedará oculta bajo tierra.

La actuación obliga a resolver las especiales condiciones del terreno y contempla una cimentación que alcanza aproximadamente 30 metros de profundidad.

Sobre ella se levantará un equipamiento cultural preparado para recibir a 1.905 espectadores y, sobre todo, para transformar su espacio principal en función del tipo de espectáculo.

Los arquitectos han querido que el futuro Auditorio tenga una relación directa con Málaga, con su paisaje y con algunos de los elementos que han construido la identidad visual de la ciudad.

"Proponemos un edificio más allá de la correcta modernidad que muestran los últimos edificios públicos construidos en la ciudad. Sensata y eficaz, pero con proyección cultural y mediática. Una pequeña joya, vestida con un traje de noche ligeramente movido por la brisa del mar Mediterráneo, que será de todos nosotros, de la ciudad, del mar y del cielo, pero que secretamente solo pertenecerá a la Música", dicen Agustín Benedicto y Federico Soriano en el proyecto.

La ubicación en San Andrés resulta determinante. El Auditorio ocupará una posición estratégica en el frente marítimo oeste, en un ámbito en transformación y con una relación directa tanto con el puerto como con el Mediterráneo.

"Debe ser el nuevo hito que cierre ese espacio. Debe ser reconocible en la distancia, al mismo tiempo que sea la puerta a la ciudad desde el acceso por el nuevo paseo marítimo", remarcan.

Pero los urbanistas no miran únicamente hacia el mar. El proyecto establece también referencias a la propia Málaga y a algunos de sus monumentos más reconocibles, buscando que el nuevo edificio se integre en una ciudad cuya imagen está marcada por hitos arquitectónicos que se han ido superponiendo a lo largo de su historia.

La Alcazaba, el Teatro Romano, la Catedral y el Castillo de Gibralfaro forman parte de ese paisaje monumental que define la ciudad y que, de una u otra manera, sirve de referencia para pensar cómo debe situarse un nuevo edificio singular en Málaga.

Dos salas en una

Dentro del edificio está otra de las grandes apuestas: la sala principal no será un espacio completamente rígido. Su diseño permitirá modificar su configuración en función del espectáculo, de manera que el Auditorio pueda acoger diferentes formatos musicales y escénicos.

La flexibilidad es importante porque el edificio está pensado para tener actividad durante todo el año y no exclusivamente para grandes conciertos sinfónicos. La sala podrá adaptarse a diferentes relaciones entre público, escenario e intérpretes.

Y todo ello con una capacidad máxima de 1.905 espectadores. La cifra de aforo es una de las más fáciles de visualizar, pero detrás de ella hay una enorme complejidad.

El proyecto debe organizar los accesos y recorridos de casi 2.000 espectadores, garantizar la visibilidad desde las distintas zonas de público, resolver las evacuaciones y, al mismo tiempo, mantener las condiciones acústicas necesarias para una sala de estas dimensiones.

La acústica, de hecho, condiciona buena parte de la arquitectura. En un edificio destinado fundamentalmente a la música, el sonido no es una instalación más: es uno de los materiales con los que se construye el espacio.

La geometría de la sala, los revestimientos, los cerramientos y las soluciones constructivas están condicionados por la necesidad de controlar la propagación del sonido y evitar interferencias procedentes del exterior.