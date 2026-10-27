El fondo catarí de la Torre Chipperfield deja la marina de San Andrés: vende el proyecto a un socio de Rafa Nadal

El proyecto contempla 506 amarres y prevé generar un impacto socioeconómico de 782 millones de euros durante sus 50 años de concesión.

El traspaso de las acciones se ha solicitado a la Autoridad Portuaria y queda a la espera de la aprobación de su Consejo de Administración.

La empresa compradora está liderada por José Luis Almazán y cuenta con la participación del ex tenista Rafa Nadal.

El fondo catarí Al Alfia vende la totalidad de su participación en la marina deportiva de San Andrés a Ocean Platform Marinas (OPM).

Casi tres años después de hacerse con la concesión para la construcción de la marina deportiva de San Andrés, el fondo catarí Al Alfia, el mismo que lidera la polémica Torre Chipperfield junto al dique de Levante, abandona el proyecto.

Lo hace, eso sí, tras haber cerrado la venta total de su participación en la operación, una de las de mayor envergadura de los últimos años en el puerto de la capital de la Costa del Sol.

Según confirman fuentes conocedoras de la iniciativa, el acuerdo final se produce tras meses de negociaciones en tierras cataríes. La solución final supone la enajenación en favor de Ocean Platform Marinas (OPM), firma liderada por el empresario José Luis Almazán.

El movimiento tiene también a Rafael Nadal como implicado, dado que el ex tenista mallorquín se hizo meses atrás con una parte de la sociedad de Almazán.

Tras la presentación ante la Autoridad Portuaria de la solicitud para el traspaso de las acciones, la resolución queda pendiente del visto bueno del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria.

Lo ahora conocido supone un punto y seguido en un proceso que se viene alargando en el tiempo. En concreto, desde hace justo un año, cuando se supo que Al Alfia se había sometido a un proceso de reestructuración organizativa y financiera.

La oferta náutica planteada estará compuesta por 506 amarres para embarcaciones. De ellas, 2 estarán destinadas a buques de 50 metros de eslora, 5 de 30 metros, 9 de 25 metros, 30 de 20 metros, 47 de 15 metros, 84 de 12 metros, 159 de 10 metros, y 170 de 8 metros.

Impacto económico

La concesión de la marina de San Andrés fue otorgada a principios de 2023, con una vigencia de 50 años.

De acuerdo con los datos oficiales, a lo largo de todo este periodo se espera que la actividad de la marina genere un Valor Agregado Bruto (VAB) y un impacto socioeconómico total de 782 millones de euros.

O lo que es lo mismo, de 15,6 millones al año. El beneficio para el Puerto es mayúsculo, como lo demuestra el hecho de que hasta 2070 recibirá una suma total de 146,9 millones en concepto de tasas portuarias y tarifas.

Aunque en términos generales se mantienen los parámetros ya fijados en el Plan Especial del Puerto de 2010, se introducen ciertos ajustes. Uno de ellos es que los edificios comerciales más próximos al equipamiento cultural serán cuatro, con espacios libres que funcionarán como plazas.

Esta opción contrasta con la posibilidad de realizar un solo volumen edificado continuo "que supondría un efecto pantalla e impediría mantener una permeabilidad visual y de conexión con la ciudad y su entorno".

Incluso, se prevé la posibilidad de conexión y continuidad visual de las cubiertas planas de los edificios comerciales con la futura plaza del Auditorio.

Las edificaciones del muelle oeste serán cuatro. Sus cubiertas planas prevén su posible conexión con la plaza del Auditorio en la parcela colindante. Sus fachadas se separan del cantil o muelle de ribera.

Cada edificio tendrá un máximo construido de 488,05 metros. En el nivel -1 de sótano se propone un aparcamiento público con un total de 146 plazas, que complementan a las 305 plazas de aparcamiento en superficie. Esto permite un total de 451 plazas.