Acorralado tras saltarse la orden de alejamiento de su padre: detenido en Málaga al intentar huir por el balcón

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LO ESENCIAL Las claves Un hombre ha sido detenido en el barrio de La Goleta (Málaga) tras romper la orden de alejamiento que tenía sobre su padre e irrumpir en su vivienda. Al percatarse de la llegada de la Policía Nacional, el individuo intentó huir encaramándose al balcón y desplazándose por varias terrazas, causando destrozos. Los agentes necesitaron la intervención de los Bomberos de Málaga, quienes utilizaron una autoescala para poder arrestarlo.

Una escena digna de película. Así confirman vecinos del barrio de La Goleta lo que vivieron la noche del pasado jueves en la calle Mariscal, cuando un hombre apareció colgado de una terraza en un estado "muy violento".

Aunque muchos se creían que era un intento de suicidio, así se lo hicieron saber al Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, la realidad es que detrás había una historia más profunda.

Al parecer, el hombre habría accedido a la vivienda de su padre, de quien tenía una orden de alejamiento. El hombre, ante la posibilidad de que su retoño pudiera hacerle daño, decidió, a escondidas y de manera disimulada, llamar a las autoridades para dar aviso de que su hijo se habría saltado la orden en vigor.

Agentes de la Policía Nacional fueron desplegados en el lugar rápidamente. Pero al percatarse de la presencia policial, el individuo volvió a introducirse en la vivienda, llegando a encaramarse al balcón para evitar a los agentes.

Testigos aseguran que el hombre estaba "fuera de sí". Tal era la gravedad de la situación, que el hombre, que en el momento de los hechos portaba una botella en la mano, comenzó a moverse por las diferentes terrazas llegando a generar destrozos en las de otros vecinos, rompiendo cristales.

Para frenarlo, los agentes necesitaron los refuerzos de los Bomberos de Málaga, que en colaboración con los agentes y usando una de sus autoescalas lograron proceder a su detención por quebrantamiento de la orden de alejamiento de la casa del padre.

El Código Penal castiga con entre 6 meses y 1 año de cárcel a quien se salta una orden de alejamiento cuando la persona protegida es un familiar directo, como un padre.