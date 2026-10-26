Recreación de imagen de una subasta de viviendas en Málaga. ChatGPT

La Sareb, el viejo 'banco malo', saca a subasta 19 viviendas en un edificio de Málaga: precios desde 155.000 euros

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LO ESENCIAL Las claves La Sareb promueve la subasta judicial de 65 lotes inmobiliarios en un edificio de Málaga capital por una deuda acumulada que supera los 4,7 millones de euros. El procedimiento incluye 19 viviendas con precios de salida desde los 155.000 hasta los 299.000 euros, con superficies de entre 33 y 65 metros cuadrados. La oferta se completa con 46 lotes de plazas de aparcamiento y trasteros con valores de subasta situados en su mayoría entre los 20.000 y 27.000 euros. El edicto judicial advierte de que la situación posesoria de los inmuebles "no consta" y la subasta se tramitará electrónicamente a través del Portal del BOE.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), popularmente conocida como banco malo, ha promovido la subasta judicial de 65 lotes inmobiliarios situados en un mismo edificio de Málaga capital, en el marco de una ejecución hipotecaria que se sigue contra las sociedades Girolamar SL y Playaniza SCA.

El procedimiento reclama 3.644.659,76 euros de principal, a los que se suman otros 1.093.397,93 euros presupuestados para intereses y costas. La cantidad total reclamada asciende, por tanto, a 4.738.057,69 euros.

Los bienes incluidos en el edicto se encuentran en el número 7 de la calle Adela Quiguisola, en la capital de la Costa del Sol, y comprenden 19 viviendas, además de 46 lotes vinculados a aparcamientos y trasteros.

Se trata de una operación que reúne en un mismo procedimiento judicial un conjunto amplio de fincas registrales, con unidades de diferentes tamaños y valores de subasta.

El inventario incluye viviendas situadas en distintas plantas del edificio, entre ellas unidades en planta baja, primera y segunda, así como inmuebles dúplex.

Las superficies útiles descritas varían en función de cada finca: en los pisos se sitúan aproximadamente entre los 33,5 y los 65,68 metros cuadrados, mientras que las viviendas dúplex recogidas en el documento presentan superficies útiles de entre unos 41,9 y 54 metros cuadrados.

Algunas de las viviendas cuentan con patios de uso exclusivo, aunque el edicto precisa que estos espacios tienen carácter común.

Las valoraciones fijadas para la subasta reflejan diferencias apreciables entre las unidades: la vivienda con el valor de subasta más alto de las 19 identificadas alcanza los 299.341,89 euros, mientras que la de menor valoración se sitúa en 155.544,62 euros.

Entre los valores consignados figuran también viviendas tasadas en 277.152,19 euros, 269.281,58 euros y 258.952,46 euros. Otras unidades presentan importes comprendidos aproximadamente entre los 157.000 y los 250.000 euros.

Aparcamientos y trasteros

La operación no se limita a las viviendas. El edicto incorpora otros 46 lotes, numerados del 20 al 65, correspondientes principalmente a plazas de aparcamiento y a unidades que combinan aparcamiento y trastero. También aparece un trastero independiente en el sótano cuarto.

El inventario recoge plazas y unidades distribuidas en varios niveles subterráneos del edificio, incluidos los sótanos primero, segundo, tercero y cuarto.

Los valores de subasta de los aparcamientos descritos en el documento se mueven, en términos generales, en una horquilla de entre unos 20.000 y 27.000 euros.

El trastero independiente del lote 65, con una superficie útil de 3,87 metros cuadrados, tiene un valor de subasta de 3.265,92 euros. La división en lotes permite que las fincas se liciten por separado.

¿Viviendas ocupadas?

Uno de los aspectos que los posibles interesados deberán comprobar antes de pujar es la situación posesoria de los inmuebles. En este caso, el edicto señala expresamente que la situación posesoria de todos los bienes, según consta en el expediente judicial, "no consta".

El documento también advierte de que las cargas o gravámenes registrales anteriores al crédito que se ejecuta pueden continuar subsistentes. Quien participe en la subasta deberá revisar la certificación registral y la documentación de cada finca disponible a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

La subasta se tramita de forma electrónica a través del Portal de Subastas del Boletín Oficial del Estado.

Para intervenir, los licitadores deben identificarse, declarar que conocen las condiciones generales y particulares y constituir un depósito equivalente al 5% del valor de los bienes por los que pretendan pujar, mediante el sistema previsto en el portal. El edicto indica que no se admite el aval bancario como alternativa al depósito.