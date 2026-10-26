Málaga reactiva la concesión del ambicioso Centro de Raquetas vinculado al proyecto de Rafa Nadal

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LO ESENCIAL Las claves La Junta de Gobierno Local de Málaga aborda la aprobación del expediente para conceder la explotación de dos parcelas municipales en el sector de El Pato. El proyecto se vincula al tenista Rafa Nadal y al grupo Sierra Blanca Estates, aunque la adjudicación final se resolverá mediante un procedimiento público. La actuación prevé la gestión y desarrollo del abandonado Centro de Raquetas y parcelas anejas, que podrían sumar más de 33.000 metros cuadrados. El complejo municipal permanece cerrado y sin actividad a la espera de acordar la nueva fórmula de explotación, tras extinguirse la concesión anterior.

Casi cuatro años después de que se anunciase el interés de Rafa Nadal, de la mano del grupo inmobiliario Sierra Blanda Estate, de desembarcar en Málaga con su club de tenis, la operación alcanza un hito esencial.

Tras una larga espera, el proyecto que permitirá transformar el abandonado Centro de Raquetas de la capital de la Costa del Sol en un gran complejo deportivo da un nuevo paso administrativo.

La Junta de Gobierno Local tiene previsto abordar este martes la aprobación del expediente para conceder la explotación de dos parcelas municipales situadas en el sector de El Pato, donde se plantea desarrollar un club de tenis y otras actividades complementarias.

La propuesta se refiere a la concesión demanial de dos parcelas de equipamiento local situadas en la calle Marilyn Monroe, número 7, y la avenida Imperio Argentina, número 14, destinadas a la construcción y gestión de instalaciones deportivas.

Esta iniciativa se ha vinculado en los últimos años a Nadal y a la promotora marbellí Sierra Blanca Estates.

Sin embargo, la aprobación del expediente no equivale a una adjudicación: la futura explotación deberá resolverse mediante el procedimiento público correspondiente y, por tanto, no determina de antemano quién se hará con la gestión.

La propuesta original trascendió en marzo de 2023 y contemplaba levantar un gran complejo deportivo junto al Palacio de Deportes José María Martín Carpena.

Entre las actuaciones planteadas figuraban pistas de tenis con capacidad para unos 2.500 espectadores y un aparcamiento subterráneo de hasta 800 plazas, con una inversión que entonces se situaba en torno a los 30 millones de euros.

La iniciativa cambió posteriormente de ubicación y pasó a centrarse en el actual Centro de Raquetas, un recinto municipal de unos 22.500 metros cuadrados situado al sur del Martín Carpena.

El proyecto conocido también ha contemplado incorporar un solar próximo de unos 11.000 metros cuadrados, utilizado actualmente como aparcamiento en precario, para construir una residencia destinada a deportistas.

De materializarse esa ampliación, el ámbito de actuación superaría los 33.000 metros cuadrados. No obstante, el expediente incluido ahora en el orden del día se refiere a la concesión de dos parcelas de equipamiento local.

Un centro deportivo cerrado

El futuro del complejo municipal lleva tiempo pendiente de una solución. El Centro de Raquetas abrió sus puertas a mediados de 2015 con una superficie de unos 22.500 metros cuadrados y unas instalaciones que incluían 16 pistas de pádel y siete de tenis, entre ellas dos pistas centrales.

El recinto contaba también con una pista polideportiva, vestuarios, zonas de ocio y restauración y una tienda. Sin embargo, permanece sin actividad mientras el Ayuntamiento tramita una nueva fórmula para su explotación.

En julio de 2025, la Junta de Gobierno Local aprobó la extinción de la concesión anterior, un paso necesario para despejar el camino a un nuevo procedimiento.