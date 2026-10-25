Revés judicial para los vecinos del Centro en su batalla contra las terrazas de los bares: pagarán 1.000 euros en costas

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LO ESENCIAL Las claves El TSJA desestima el recurso de la Asociación de Vecinos Centro Antiguo contra las autorizaciones de terrazas en Málaga e impone 1.000 euros de costas al colectivo. La decisión judicial se basa en un defecto procesal al haberse presentado el recurso contra una desestimación presunta antes de que venciera el plazo legal. El origen de la disputa se remonta a 2019, cuando los vecinos exigieron la nulidad de los permisos de varios establecimientos al considerar que incumplían la ley de accesibilidad. La sentencia no entra a valorar si las terrazas denunciadas vulneran o no las condiciones de accesibilidad en el espacio público.

La casi eterna batalla legal y administrativa de los vecinos del Centro de Málaga contra las terrazas de los bares vive un nuevo episodio con resultado desfavorable a sus intereses.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado el rechazo al recurso presentado por la Asociación de Vecinos Centro Antiguo contra las autorizaciones municipales para instalar terrazas en la vía pública, en una disputa que gira en torno al cumplimiento de la normativa de accesibilidad peatonal.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Málaga desestima la apelación del colectivo y le impone el pago de 1.000 euros en costas, más IVA, que se repartirán entre el Ayuntamiento y la empresa hostelera Entrevarales.

No obstante, cabe precisar que la sentencia, fechada el pasado 15 de septiembre, no entra a determinar si las terrazas denunciadas incumplían efectivamente las condiciones de accesibilidad.

El tribunal centra su decisión en la vía procesal utilizada por la asociación y concluye que el recurso inicial no podía dirigirse contra una desestimación presunta que todavía no se había producido cuando se presentó la demanda.

El fallo confirma así la sentencia dictada el 3 de marzo de 2026 por el juzgado de lo contencioso-administrativo que conoció inicialmente del asunto. En su resolución, el TSJA acuerda "desestimar el presente recurso de apelación".

Normativa de accesibilidad

El origen del litigio se remonta a mayo de 2019, cuando la asociación vecinal solicitó al Ayuntamiento de Málaga la nulidad de varias autorizaciones para instalar terrazas en la vía pública. Según recoge la sentencia, la reclamación administrativa inicial afectaba a 11 establecimientos, mientras que la demanda judicial posterior se refería a nueve.

El colectivo sostenía que las autorizaciones incumplían las exigencias de accesibilidad y reclamaba que se dejaran sin efecto.

En su planteamiento, la entrada en vigor de la normativa aplicable impedía mantener determinadas ocupaciones de la vía pública mediante la renovación automática de permisos concedidos con anterioridad.

La asociación defendió durante el procedimiento que no pretendía revisar la autorización original, concedida en 2014, sino cuestionar su renovación tácita para 2019.

Argumentaba que la normativa de accesibilidad vigente desde el 1 de enero de ese año impedía renovar automáticamente los permisos que no respetasen las condiciones exigibles para garantizar el itinerario peatonal accesible.

Sin embargo, el tribunal considera que esa explicación no se corresponde con lo que la asociación solicitó inicialmente al Ayuntamiento ni con el contenido de su demanda judicial.

La Sala examina los escritos presentados por la asociación y concluye que su pretensión original consistía en anular las autorizaciones municipales, no en impugnar exclusivamente su renovación anual.

También recuerda que la demanda judicial reproducía esa petición y solicitaba que se declarase la nulidad de los permisos, se dejaran sin efecto y se procediera a la clausura inmediata de las terrazas.

Por ese motivo, los magistrados rechazan el argumento de que el procedimiento se limitaba a denunciar la ilegalidad de la renovación tácita de las autorizaciones para 2019.

La sentencia concluye que el juzgado de primera instancia no incurrió en el error de apreciación que denunciaba la asociación en su apelación.

La controversia procesal resulta determinante porque, al considerar que la solicitud inicial pretendía la revisión de actos administrativos firmes, el juzgado entendió que debía aplicarse el procedimiento de revisión de oficio previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este precepto establece un plazo de seis meses para resolver los procedimientos de revisión de oficio iniciados a solicitud de una persona interesada, transcurrido el cual puede entenderse desestimada la petición por silencio administrativo.

La demanda judicial se había presentado el 25 de octubre de 2019, antes de que transcurriera ese plazo desde la reclamación registrada el 30 de mayo. Además, el Ayuntamiento dictó una resolución expresa el 25 de octubre de 2019 por la que inadmitió la solicitud de revisión de oficio, notificada a la asociación el 19 de noviembre.

La Sala considera que, en esas circunstancias, no existía el acto presunto contra el que se había dirigido el recurso inicial.

La sentencia introduce, no obstante, una precisión sobre uno de los argumentos utilizados por el juzgado de primera instancia. La resolución expresa del Ayuntamiento se dictó cuando el procedimiento judicial ya estaba en marcha, y la asociación no solicitó ampliar el recurso a esa decisión, sino que promovió otro procedimiento ante el juzgado de lo contencioso-administrativo número 7 de Málaga.

El TSJA considera que la resolución municipal posterior, al inadmitir la reclamación, no había dejado sin objeto el recurso inicial. En este punto, la Sala señala que el razonamiento de la sentencia recurrida no era correcto, pues la inadmisión administrativa no equivalía a que la impugnación de la desestimación presunta hubiera perdido su sentido.

Sin embargo, esa precisión no modifica el desenlace. El TSJA mantiene que la inadmisión judicial estaba justificada porque el recurso se dirigía contra un acto presunto que todavía no se había producido cuando se presentó la demanda.

La desestimación de la apelación conlleva la condena en costas a la asociación vecinal. La Sala limita su importe a 1.000 euros, más IVA, repartidos en 500 euros para cada una de las dos partes apeladas: el Ayuntamiento de Málaga y Tibet Café Pub, S. L., vinculada al establecimiento Entrevarales.