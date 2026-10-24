Imagen de archivo de la terraza de una vivienda con un cierre acristalado. Lumon

Batalla vecinal en Málaga: la Justicia obliga a dos propietarios a desmontar el cerramiento de su terraza

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LO ESENCIAL Las claves La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la condena a dos propietarios para que desmonten el cerramiento de su terraza y la devuelvan a su estado original. El tribunal considera que la estructura metálica con cristales móviles afectaba a elementos comunes de la fachada y requería la autorización de la comunidad de vecinos. La justicia rechaza que existiera discriminación por la presencia de otras obras en el edificio, ya que no se demostraron casos comparables en la fachada frontal. Se valida la demanda comunitaria iniciada en 2022 tras un acuerdo vecinal que sustituyó una decisión anterior de no emprender acciones legales.

La Audiencia Provincial de Málaga ha confirmado la condena a dos propietarios que deberán devolver a su estado original la terraza de su vivienda por haber instalado un cerramiento sin autorización de la comunidad de vecinos.

La resolución ratifica la sentencia dictada en noviembre de 2024 por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Málaga y desestima el recurso presentado por los afectados.

El conflicto gira en torno a una estructura metálica fijada mediante tornillos a la fachada, cubierta y laterales de la terraza, que incorporaba cristales móviles de tipo Lumon y toldos.

Aunque los propietarios defendieron que no se trataba de una obra convencional y que los cristales eran retráctiles, el tribunal considera que la instalación conformaba un cerramiento completo y estable.

La sentencia, fechada el 31 de julio de 2026, concluye que la instalación afectaba a elementos comunes del inmueble y que, para realizar una modificación de esas características, era necesaria la autorización de la comunidad de propietarios.

Los propietarios recurrieron la condena alegando errores en la valoración de las pruebas, irregularidades en los acuerdos de la comunidad y un supuesto trato discriminatorio respecto de otros vecinos que también habían realizado modificaciones en sus viviendas.

La Audiencia Provincial rechaza ahora esos argumentos. En particular, considera que el hecho de que los cristales puedan recogerse o desplazarse no cambia la naturaleza de la instalación, puesto que la estructura metálica permanece fijada al edificio y cierra la terraza por sus distintos lados.

El tribunal destaca que el cerramiento se había ejecutado mediante una estructura atornillada a la fachada, la cubierta y los laterales, con toldos instalados por encima o por delante de los cristales. A su juicio, estos elementos contribuían a dar estabilidad y permanencia al conjunto.

La resolución respalda las conclusiones del informe pericial presentado por la comunidad, que fueron ratificadas mediante un reconocimiento judicial del inmueble durante el procedimiento. La Sala entiende que la prueba aportada por los propietarios no desvirtúa lo acreditado en primera instancia.

Otros vecinos lo hicieron

Otro de los argumentos de la defensa fue que en el mismo edificio existían otras modificaciones y cerramientos, por lo que consideraban injusto que la comunidad actuara contra ellos y no contra los demás propietarios.

La Audiencia descarta que se haya acreditado una situación comparable. Según explica, no quedó probado que las otras obras afectaran a los elementos comunes ni a los derechos del resto de los vecinos con la misma intensidad que el cerramiento objeto del litigio.

La sentencia diferencia entre las instalaciones realizadas en áticos, que pueden no resultar visibles desde el exterior, y las ejecutadas en otras partes del edificio. También señala que no son equiparables los cerramientos situados en la parte trasera de un inmueble con aquellos que afectan a su fachada frontal y a su apariencia exterior.

Por ello, el tribunal concluye que no se ha demostrado que la comunidad actuara de mala fe ni que existiera un abuso de derecho. Que otros propietarios hayan realizado obras no autorizadas, sostiene la resolución, no convierte automáticamente en válida una instalación que requiere el consentimiento de la comunidad.

"La interposición de la demanda objeto de este procedimiento persigue un fin claro amparado por la norma, como es que no se lleven a cabo alteraciones en elementos comunes de un inmueble sometido al régimen de propiedad horizontal, si no es con la autorización unánime de los copropietarios", destaca la sentencia.

Acuerdo vecinal

El origen del conflicto se remonta a los acuerdos adoptados por la comunidad en 2021. En una junta celebrada el 22 de octubre se rechazó autorizar a la presidenta para iniciar acciones legales contra los propietarios. Sin embargo, en una reunión posterior, el 15 de diciembre, la comunidad acordó emprender esas acciones.

Los demandados defendieron que el primer acuerdo debía prevalecer al no haber sido impugnado. La Audiencia Provincial rechaza esa interpretación y considera que ambos acuerdos eran incompatibles, por lo que el segundo sustituyó al anterior.

La comunidad presentó la demanda el 20 de octubre de 2022 para reclamar la restitución de la terraza a su estado original. El juzgado estimó esa pretensión frente a los dos propietarios, al considerar que la acción no había prescrito, y les impuso las costas correspondientes.

La misma sentencia desestimó la demanda contra otra copropietaria al apreciar que la acción estaba prescrita. Esa decisión no era el objeto del recurso de apelación examinado por la Audiencia Provincial.